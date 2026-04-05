Free Earbuds Offers : फ्री ईयरबड्स मिळवण्याची शेवटची संधी; लवकरच संपत आहे iQOO 15 ची 'ही' धमाकेदार ऑफर

आजच्या स्पर्धात्मक स्मार्टफोन बाजारात iQOO ने आपल्या नवीन iQOO 15 Apex Edition फोनसोबत एक आकर्षक ऑफर आणली आहे. हा फोन भारतीय बाजारात नुकताच लाँच झाला असून त्याच्या प्री बुकिंगसाठी मोफत इअरबड्स मिळवण्याची ही शेवटची संधी आहे. ही ऑफर आज रात्री संपणार आहे म्हणून घाई करा.iQOO 15 Apex Edition हा iQOO 15 चा खास रंगीत व्हेरिएंट आहे. याची 12GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत 72,999 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिएंटची किंमत 79,999 रुपये आहे. प्री बुकिंग करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला 1899 रुपयांचे मोफत iQOO TWS इअरबड्स मिळतील. याशिवाय निवडक बँक कार्ड्सवर 6000 रुपयांपर्यंत त्वरित सूट आणि 12 महिन्यांपर्यंत नोकॉस्ट EMI चा लाभही उपलब्ध आहे.हा पावरफुल फोन 6 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून iQOO.in, Amazon.in, Vivo Exclusive स्टोअर्स, Reliance Digital आणि इतर रिटेल स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. आत्ता प्री बुकिंग सुरू आहे आणि आज रात्रीच ती संपेल त्यामुळे मोफत इअरबड्स मिळवण्यासाठी तातडीने प्रीबुक करा.iQOO 15 मध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर आहे. याने AnTuTu वर 4.18 दशलक्षांपेक्षा जास्त स्कोअर मिळवला आहे. फोन Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालतो. कंपनीने पाच Android अपग्रेड्स आणि सात वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्सचे वचन दिले आहे.डिस्प्लेसाठी 6.85 इंचाचा Samsung M14 8T LTPO AMOLED स्क्रीन देण्यात आला आहे. याचा रिफ्रेश रेट 144Hz पर्यंत आणि पीक ब्राइटनेस 6,000 nits पर्यंत आहे. यात अँटी रिफ्लेक्टिव्ह फिल्म आणि वेट फिंगर कंट्रोल्स आहेत म्हणजे घामाने किंवा ओल्या हातांनीही सहज वापरता येईल.कॅमेरा सेक्शन ट्रिपल 50 मेगापिक्सलचा सेटअप आहे. मुख्य Sony IMX921 सेन्सर (OIS सह), 50MP अल्ट्रावाइड आणि 50MP 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा (3.7x लॉसलेस झूम आणि 10x झूम). सेल्फीसाठी 32 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे.बॅटरी 7000 mAh ची मोठी सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे, जी 100W वायर्ड आणि 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनला IP68 + IP69 रेटिंग मिळाले आहे, म्हणजे धूळ आणि पाण्यापासून चांगले संरक्षण. गेमिंग, फोटोग्राफी आणि दीर्घकाळ वापरासाठी हा फोन उत्तम पर्याय आहे. फ्री इअरबड्ससह या आकर्षक ऑफरचा फायदा घ्या नाहीतर ही संधी लवकरच हातून जाईल.