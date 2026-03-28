AI Courses : घरबसल्या फ्रीमध्ये शिका AI अन् मिळवा लाखोंची नोकरी, सरकारकडून १५,००० स्कॉलरशिप, काय योजना आहे पाहा

आजकाल एआयची चर्चा सर्वत्र आहे. तुम्हीही व्हिडिओ बनवता, कंटेंट तयार करता किंवा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात करिअर करू इच्छिता? तर ही बातमी तुमच्यासाठीच! आता घरबसल्या मोफत एआय शिकता येणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) सोबत मिळून गूगल आणि यूट्यूबच्या मदतीने एक खास कार्यक्रम सुरू केला आहे..या कार्यक्रमात तरुण विद्यार्थी आणि नवीन क्रिएटर्सना १५,००० शिष्यवृत्ती दिल्या जाणार आहेत. म्हणजे पैसे खर्च न करता तुम्ही एआय वापरून कंटेंट कसा बनवायचा हे शिकू शकता. व्हिडिओ एडिटिंग, स्टोरीटेलिंग, ॲनिमेशन, गेमिंग किंवा डिजिटल कंटेंट तयार करण्यात एआय कसे वापरावे, हे या कोर्समध्ये शिकवले जाईल.कोर्स दोन भागांत विभागला आहे. पहिला फाउंडेशन कोर्स पूर्णपणे ऑनलाइन आहे आणि फक्त ३३ तासांचा आहे. तो पूर्ण केल्यानंतर दुसरा स्पेशलायझेशन कोर्स हायब्रीड पद्धतीने करता येईल. दोन्ही कोर्स पूर्ण केल्यावर तुम्हाला प्रमाणपत्रही मिळेल. हे प्रमाणपत्र तुमच्या करिअरसाठी उपयुक्त ठरेल..या शिष्यवृत्तीचा मुख्य उद्देश आहे तरुणांना भविष्यासाठी तयार करणे. शॉर्ट व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया वेगाने वाढत असल्याने, एआय कौशल्य असलेले क्रिएटर्सना चांगल्या संधी मिळत आहेत. गूगल आणि यूट्यूबसारख्या कंपन्यांच्या मदतीने हा कोर्स खूप व्यावहारिक आणि उपयुक्त बनवला गेला आहे.अर्ज कसा कराल?१. IICT च्या अधिकृत वेबसाइट iict.org वर जा.२. होमपेजवर 'AI Skills House' ची लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करा.३. टप्पा १ च्या अर्ज फॉर्ममध्ये सर्व माहिती भरा.४. फॉर्म सादर करा..बस्स! तुमची नोंदणी झाली. शिष्यवृत्तीसाठी पात्र उमेदवारांना नंतर सूचना दिली जाईल.हा कार्यक्रम भारतातील तरुणांना डिजिटल युगात मजबूत बनवण्यासाठी सरकारचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. एआय शिकून तुम्ही स्वतःचे कंटेंट अधिक आकर्षक आणि वेगळे बनवू शकता. तुमचे स्वप्न आता घरबसल्या पूर्ण होऊ शकते!जास्तीत जास्त तरुणांनी या संधीचा फायदा घ्यावा. आजच iict.org वर जा आणि अर्ज करा. कारण भविष्य एआयचे आहे, त्यासाठी आता तयारी करा.