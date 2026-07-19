विज्ञान-तंत्र

Electricity Saving Tips : घरातला पंखा साफ न केल्याने लाईट बिल जास्त येतं? लाखो लोक करतात 'ही' चूक, एका बदलाने वीजबिल होईल कमी

Is ceiling fan cleaning connected with electricity bill : सीलिंग फॅन स्वच्छ न केल्याने लाईट बिल जास्त येतं का? जाणून घ्या कारण
electricity bill saving unique tips

electricity bill saving unique tips

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

घरात थंड हवा खेळती ठेवण्यासाठी सीलिंग फॅन हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त पर्याय मानला जातो. पण तुमचा फॅन आता पहिल्यासारखी गार हवा देत नाहीये का? फक्त स्पीड कमी करून किंवा वीज बचत करत असल्याचे समजून चालत असाल, तर एक महत्त्वाची गोष्ट तुमच्या लक्षात आली नसेल.

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