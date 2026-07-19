Electricity Saving Tips : घरातला पंखा साफ न केल्याने लाईट बिल जास्त येतं? लाखो लोक करतात 'ही' चूक, एका बदलाने वीजबिल होईल कमी

घरात थंड हवा खेळती ठेवण्यासाठी सीलिंग फॅन हा सर्वात सोपा आणि स्वस्त पर्याय मानला जातो. पण तुमचा फॅन आता पहिल्यासारखी गार हवा देत नाहीये का? फक्त स्पीड कमी करून किंवा वीज बचत करत असल्याचे समजून चालत असाल, तर एक महत्त्वाची गोष्ट तुमच्या लक्षात आली नसेल..खिडक्या-दरवाजे उघडे ठेवल्याने हळूहळू फॅनच्या ब्लेडवर धूळ जमा होते. ही धूळ जेव्हा जाड होते, तेव्हा फॅनला हवा फिरवण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते. परिणामी एकाच स्पीडमध्येही जास्त वीज वापरली जाते आणि बिल वाढते.फॅन पूर्ण स्पीडवर चालत असूनही खोलीत पुरेशी हवा फिरत नसेल, तर यामागे बहुतेक वेळा ब्लेडवरची धूळच कारणीभूत असते. अनेक लोक याला मोटर खराब झाली असे समजतात. पण फॅन स्वच्छ केल्यानंतर समस्या आपोआप सुटते..Apple Discount Offer : फ्रीमध्ये मिळतायत AirPods Pro अन् Apple Pencil; 'या' ग्राहकांसाठी ॲपलची स्पेशल ऑफर.धुळीमुळे होणारे इतर नुकसानफॅनचा बॅलन्स बिघडतो आणि तो डगमगू लागतो.मोटरवर अतिरिक्त भार पडतो, ज्यामुळे फॅनचे आयुष्य कमी होते.असामान्य आवाज येतो किंवा फॅन हलू लागतो..जर तुमचा फॅन असामान्यपणे हलत असेल, जास्त आवाज करत असेल किंवा हवा कमी देत असेल, तर फक्त स्विच ऑफ करून चालू करणे पुरेसे नाही. याकडे दुर्लक्ष केल्यास सुरक्षिततेचा धोकाही होऊ शकतो..भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा.काय कराल तर फॅन पुन्हा नव्यासारखा होईल?फॅनची दर महिन्याला एकदा स्वच्छता करा. ब्लेड, मोटर आणि ग्रिल व्यवस्थित पुसून घ्या. स्वच्छतेनंतर फॅन अधिक वेगाने आणि कमी वीज वापरून हवा फिरवतो. यामुळे वीज बिलातही बचत होते.साधीसी स्वच्छता केल्याने फॅनची कार्यक्षमता वाढते, वीज बचत होते आणि फॅनचे आयुष्यही वाढते. त्यामुळे पुढच्या वेळी फॅन स्वच्छ करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.