Phone App Lock Trick: तुम्ही थर्ड -पार्टी टूल्स न वापरताही करु शकता फोनवरील अ‍ॅप्स लॉक, जाणून घ्या सोपी ट्रीक

how to lock apps on android without third-party apps: अनेक लोक मोबाईलमधील अ‍ॅप्स लॉक करण्यासाठी थर्ड -पार्टी टूल्स वापरतात. पण आता असे करण्याची गरज नाही कारण फोनमधील सेटिंगमध्ये बगल करुन अ‍ॅप्स लॉक करु शकता.
पुजा बोनकिले
Updated on

Phone App Lock Trick: डिजिटल गोपनीयतेबद्दल वाढत्या चिंतेमुळे अनेक लोक त्यांच्या वैयक्तिक अॅप्सना नको असलेल्या प्रवेशापासून सुरक्षित ठेवण्याचे मार्ग शोधतात. या उद्देशासाठी सामान्यतः थर्ड पार्टी अॅप्स वापरले जातात, पण अनेक नव्या स्मार्टफोनमध्ये अॅप्स लॉक किंवा सुरक्षित करण्यासाठी आधीच फिचर्स असतात. या इनबिल्ट टूल्सचा वापर करून तुम्ही अतिरिक्त सॉफ्टवेअर स्थापित न करता तुमचा डेटा संरक्षित करू शकता. हा दृष्टिकोन केवळ स्टोरेज स्पेस वाचवत नाही तर तुमच्या डिव्हाइसवर अधिक सुलभ आणि सुरक्षित अॅप संरक्षण देतात.

