Phone App Lock Trick: डिजिटल गोपनीयतेबद्दल वाढत्या चिंतेमुळे अनेक लोक त्यांच्या वैयक्तिक अॅप्सना नको असलेल्या प्रवेशापासून सुरक्षित ठेवण्याचे मार्ग शोधतात. या उद्देशासाठी सामान्यतः थर्ड पार्टी अॅप्स वापरले जातात, पण अनेक नव्या स्मार्टफोनमध्ये अॅप्स लॉक किंवा सुरक्षित करण्यासाठी आधीच फिचर्स असतात. या इनबिल्ट टूल्सचा वापर करून तुम्ही अतिरिक्त सॉफ्टवेअर स्थापित न करता तुमचा डेटा संरक्षित करू शकता. हा दृष्टिकोन केवळ स्टोरेज स्पेस वाचवत नाही तर तुमच्या डिव्हाइसवर अधिक सुलभ आणि सुरक्षित अॅप संरक्षण देतात. .अॅप्स लॉक करणे का गरजेचे?अॅप्स लॉक केल्याने इतरांना चॅट्स, बँकिंग डिटेल्स, फोटो आणि ईमेल्स यासारख्या खाजगी माहितीमध्ये प्रवेश मिळण्यापासून रोखले जाते. जर तुम्ही तुमचा फोन मित्रांसोबत, मुलांसोबत किंवा सहकाऱ्यांसोबत शेअर करत असाल तर हे उपयुक्त ठरते. फोनमध्ये आधीच सिक्योरिटी फिचर असेल तर डेटा सुरक्षित राहतो. .अँड्रॉइडवरील सिक्योरिटी फिचरअनेक अँड्रॉइड डिव्हाइसेसमध्ये नेटिव्ह 'अॅप लॉक' किंवा 'सिक्योर फोल्डर' पर्याय असतो. ब्रँडनुसार, हे सेटिंग्ज, सिक्योरिटी किंवा लेटेस्ट फिचरमध्ये दिसू शकते. निवडलेल्या अॅप्सचे संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही पिन, पासवर्ड, पॅटर्न किंवा फिंगरप्रिंट आणि फेस रेकग्निशन सारखे बायोमेट्रिक पर्याय सेट करू शकता..Screen Pinning Optionअँड्रॉइडमध्ये "स्क्रीन पिनिंग" नावाचे एक फिचर देखील आहे. ऑन केलेले असताना, ते तुम्हाला तुमच्या फोनची स्क्रीन एका अॅपवर लॉक करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे इतरांना बाहेर पडण्यापासून किंवा वेगवेगळ्या अॅप्स तपासण्यापासून रोखता येते. .App Security साठी खास टिप्सतुमचा फोनचा लेटेस्ट सॉफ्टवेअर व्हर्जन अपडेट ठेवा, कारण अपडेट्स अनेक समस्या दूर ठेवतात. तसेट स्टाँग पासवर्ड ठेवा. इतर टुल्सचा वापर कधी करावा?जर तुमच्या फोनमध्ये आधीच सिक्योरिटी ऑप्शन नसतील, तर इतर टुल्स वापरु शकता. पण चांगले रिव्ह्यु असलेले टूल्स वापरावे.