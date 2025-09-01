AI Stethoscope : हा तर नवा चमत्कार! संशोधकांनी बनवले AI स्टेथोस्कोप; 15 सेकंदात देणार हृदयाच्या घातक समस्यांची अचूक माहिती

लंडनमधील संशोधकांनी विकसित केलेल्या एका क्रांतिकारी एआय स्टेथोस्कोपने वैद्यकीय क्षेत्रात आशेची नवी दिशा दिली आहे. हा अत्याधुनिक स्टेथोस्कोप अवघ्या १५ सेकंदात हृदयविकार, अॅट्रियल फायब्रिलेशन आणि हृदयाच्या झडपांचे आजार यांसारख्या तीन गंभीर हृदयरोगांचे निदान करू शकतो. यामुळे रुग्णांचे प्राथमिक निदान आणि उपचार पद्धतीत आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे..हा स्टेथोस्कोप अमेरिकेतील इको हेल्थ कंपनीने तयार केला असून इम्पिरियल कॉलेज लंडन आणि इम्पिरियल कॉलेज हेल्थकेअर एनएचएस ट्रस्टच्या संशोधकांनी याची चाचणी केली. पारंपरिक स्टेथोस्कोपच्या तुलनेत हा उपकरण मायक्रोफोनद्वारे हृदयाच्या सूक्ष्म ध्वनी आणि रक्तप्रवाहातील बदल टिपतो जे मानवी कानांना ऐकू येत नाहीत. याशिवाय हृदयाच्या विद्युत संकेतांचे मापन करणारी इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम (ईसीजी) सुविधाही यात आहे. ही माहिती क्लाउडवर अपलोड होऊन हजारो रुग्णांच्या डेटावर प्रशिक्षित अल्गोरिदमद्वारे तपासली जाते. यातून हृदयविकारांचा धोका लगेच समजतो आणि निकाल डॉक्टरांच्या स्मार्टफोनवर प्राप्त होतो..Car Launch 2025 : सप्टेंबर महिना कार प्रेमींसाठी एकदम खास! 'या' 5 गाड्यांची होणार धडाकेबाज एन्ट्री.‘ट्रायकोर्डर’ या अभ्यासात लंडनमधील २०० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये १५ लाख रुग्णांवर या उपकरणाची चाचणी घेण्यात आली. श्वास लागणे, थकवा किंवा पायांना सूज यांसारखी लक्षणे असलेल्या १२,७०० रुग्णांची तपासणी केली गेली. यामुळे हृदयविकाराचे निदान २.३ पटींनी अॅट्रियल फायब्रिलेशनचे ३.५ पटींनी आणि हृदयाची झडप संबंधित रोगाचे दुप्पट निदान झाले. यामुळे रुग्णांना वेळीच औषधे आणि उपचार मिळाले..Discount Offer : चक्क 12500 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय 43 इंची LED Smart TV, कुठे सुरुय ऑफर एकदा बघाच.मात्र काही आव्हानेही आहेत. सुमारे ७० टक्के आरोग्य केंद्रांनी वर्षभरात या उपकरणाचा वापर कमी केला. यासाठी डॉक्टरांना प्रशिक्षण आणि कार्यप्रणालीत समायोजन आवश्यक आहे. तसेच रुग्णांमध्ये चुकीचे सकारात्मक निदान आढळले ज्यामुळे अतिरिक्त चाचण्या आणि चिंता वाढू शकते. तरीही संशोधकांचे मत आहे की गंभीर आजारांचे निदान चुकवण्यापेक्षा हे परवडणारे आहे. या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात हृदयरोगांचे वेळीच निदान होऊन लाखो जीव वाचू शकतील..FAQsWhat is an AI stethoscope? / एआय स्टेथोस्कोप म्हणजे काय?एआय स्टेथोस्कोप हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उपकरण आहे, जे हृदयाचे सूक्ष्म ध्वनी आणि विद्युत संकेत तपासून १५ सेकंदात गंभीर हृदयरोगांचे निदान करते.Which heart conditions can it detect? / यामुळे कोणते हृदयरोग ओळखले जाऊ शकतात?हे हृदयविकार, अॅट्रियल फायब्रिलेशन आणि हृदयझडप रोग यांसारख्या तीन गंभीर आजारांचे निदान करते.How accurate is the AI stethoscope? / एआय स्टेथोस्कोप किती अचूक आहे?यामुळे निदानाची शक्यता २-३.५ पटींनी वाढते, पण सुमारे दोन-तिहाई चुकीचे सकारात्मक निदान होऊ शकते, ज्यासाठी पुढील चाचण्या आवश्यक आहेत.Where was this technology tested? / हे तंत्रज्ञान कुठे तपासले गेले?लंडनमधील २०० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये १.५ दशलक्ष रुग्णांवर या उपकरणाची चाचणी घेण्यात आली.Why is early diagnosis important? / लवकर निदान का महत्त्वाचे आहे?लवकर निदानामुळे रुग्णांना वेळीच औषधे आणि उपचार मिळतात, ज्यामुळे गंभीर अवस्था टाळता येते आणि जीव वाचवता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.