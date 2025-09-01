विज्ञान-तंत्र

AI Stethoscope : हा तर नवा चमत्कार! संशोधकांनी बनवले AI स्टेथोस्कोप; 15 सेकंदात देणार हृदयाच्या घातक समस्यांची अचूक माहिती

AI Stethoscope : लंडनमधील संशोधकांनी एआय स्टेथोस्कोपचा शोध लावला आहे, जो अवघ्या 15 सेकंदात हृदयासंबंधित सर्व माहिती देईल
लंडनमधील संशोधकांनी विकसित केलेल्या एका क्रांतिकारी एआय स्टेथोस्कोपने वैद्यकीय क्षेत्रात आशेची नवी दिशा दिली आहे. हा अत्याधुनिक स्टेथोस्कोप अवघ्या १५ सेकंदात हृदयविकार, अ‍ॅट्रियल फायब्रिलेशन आणि हृदयाच्या झडपांचे आजार यांसारख्या तीन गंभीर हृदयरोगांचे निदान करू शकतो. यामुळे रुग्णांचे प्राथमिक निदान आणि उपचार पद्धतीत आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे.

