Hero New Bike : पेट्रोल पंपावर जायचं विसरा! लॉन्च झाली Hero ची दमदार बाइक; 72km मायलेजसह जबरदस्त स्मार्ट फीचर्स, किंमत फक्त...

हीरो मोटोकॉर्पने कमाल केली आहे. कंपनीने आपल्या लोकप्रिय Super Splendor सीरीजचे नवीन अपडेटेड मॉडेल Super Splendor XTEC 2.0 भारतीय बाजारात ८६,५०० रुपयांच्या आकर्षक किमतीत लॉन्च केले आहे. 72 किमी प्रति लिटर मायलेज देणारी ही बाईक रोजच्या प्रवासासाठी खूपच किफायतशीर ठरेल..72 किमी/लिटर मायलेजची जादूनवीन Super Splendor XTEC 2.0 मध्ये 124.7 cc चे एअर-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन 10 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 10.6 Nm टॉर्क देते. कंपनीचा दावा आहे की ही बाईक प्रति लिटर 72 किलोमीटर मायलेज देते.Programmed Fuel Injection आणि Idle Stop-Start सिस्टीममुळे इंधनाची बचत मोठ्या प्रमाणात होते. जे लोक रोज ऑफिस किंवा कॉलेजला जातात, त्यांच्यासाठी ही बाईक स्वप्नवत ठरेल..ट्रॅफिकमध्येही सहज अनुभवबाईकमध्ये Integrated Starter Generator (ISG) आणि i3S टेक्नॉलॉजी आहे. ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबल्यावर इंजिन आपोआप बंद होते आणि क्लच दाबताच पुन्हा सुरू होते. यामुळे इंधन वाचते आणि इंजिन शांत सुरू होते..स्मार्ट फीचर्सने भरलेली बाईकहीरोने या मॉडेलला पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दिले आहे. Bluetooth कनेक्टिव्हिटीमुळे तुम्हाला Calls, SMS आणि फोन बॅटरीची माहिती स्क्रीनवर दिसते.याशिवाय Real-time Mileage Indicator, Low Fuel Warning आणि USB Type-C चार्जिंग पोर्टही उपलब्ध आहे. प्रवासात मोबाइल चार्ज करणे आता सोपे झाले आहे..सुरक्षितता आणि आरामाला प्राधान्यसुरक्षेसाठी Front Disc Brake, Telescopic Front Suspension, Engine Kill Switch आणि Hazard Lights दिल्या आहेत. खडबडीत रस्त्यावरही आरामदायक राइड मिळेल.स्टायलिश नवीन डिझाइनबाईकचे लुक पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक बनवण्यात आले आहे. नवीन Dual-tone Graphics, 3D Logo, Dual-texture Seat आणि Sporty Rims बाईकला प्रीमियम लुक देतात..रंगही बाईक 5 आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे - Glossy Black, Candy Blazing Red, Matte Axis Grey, Matte Nexus Blue आणि Matte Chestnut Brown.हीरो Super Splendor XTEC 2.0 कमी किंमत, जबरदस्त मायलेज आणि आधुनिक फीचर्सच्या जोरावर मार्केटमध्ये धमाल करणार आहे. ज्यांना स्टाइल आणि सेविंग दोन्ही हवे आहेत, त्यांच्यासाठी ही बाईक उत्तम पर्याय ठरेल.