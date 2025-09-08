Lunar Eclipse Video : हेच ते नयनरम्य दृश्य! नासाने शेअर केले चंद्रग्रहणाचे अद्भुत फोटो अन् व्हिडिओ, तुम्हीही पाहा एका क्लिकवर

काल पूर्ण चंद्रग्रहण झालेयाचे व्हिडिओ नासाने शेअर केलेतचला तर मग अद्भुत फोटो, व्हिडिओ पाहा.Chandra Grahan Photos : काल म्हणजेच 7-8 सप्टेंबर 2025 च्या रात्री भारतासह जगभरातील खगोलप्रेमींना एका दुर्मिळ खगोलीय घटनेचा अनुभव घेता आला ते म्हणजे पूर्ण चंद्रग्रहण.. या 'ब्लड मून' नावाने प्रसिद्ध असलेल्या चंद्रग्रहणाने रात्रीच्या आकाशाला लाल रंगाची जादू पसरली. नासाने या खग्रास चंद्रग्रहणाचे अप्रतिम फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. रात्री 9:58 वाजता सुरू झालेले हे चंद्रग्रहण पहाटे 1:26 वाजेपर्यंत चालले. .यातील सर्वात आकर्षक टप्पा रात्री 11:01 ते 12:22 या वेळेत होता जेव्हा पृथ्वीच्या सावलीने चंद्राला पूर्णपणे झाकले आणि चंद्र लाल रंगात न्हाऊन निघाला. नासाच्या मते पृथ्वीच्या वातावरणातून येणाऱ्या सूर्यप्रकाशामुळे चंद्राला हा लाल रंग प्राप्त होतो. हा नजारा भारतातील दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नईसह सर्वच शहरांमधून स्पष्ट दिसला. ऑस्ट्रेलिया, आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेच्या काही भागांनाही या खगोलीय चमत्काराचा आनंद घेता आला..Chapati Reheating : चपाती पुन्हा गरम करून खावू नये..पण का? डॉक्टर काय सांगतात पाहा...नासाने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर या चंद्रग्रहणाची थेट प्रक्षेपण आणि फोटो शेअर केले आहेत. याशिवाय भारतीय खगोलशास्त्रज्ञांनीही या घटनेचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारतीय खगोलशास्त्र संस्थेचे (ASI) संशोधक निरुज मोहन रामानुजम यांनी सांगितले, “हे चंद्रग्रहण कोणत्याही विशेष साधनांशिवाय डोळ्यांनी पाहता येणारे आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना निसर्गाचा हा चमत्कार अनुभवता येतो.”.Nikita Bier : ट्वीट करा अन् पैसे कमवा! कंपनीच्या मालकाने दिला खास मंत्र, नेमकं कसं असेल काम? जाणून घ्या.या चंद्रग्रहणाबाबत काही ठिकाणी ढगाळ वातावरणामुळे अडथळा आला परंतु नासा आणि ISRO च्या लाइव्ह स्ट्रीमिंगमुळे अनेकांनी हा नजारा घरबसल्या पाहिला. भारतात यानंतर पुढील पूर्ण चंद्रग्रहण 31 डिसेंबर 2028 रोजी दिसेल. नासाने शेअर केलेल्या या व्हिडिओ आणि फोटोंमुळे खगोलप्रेमींसाठी ही घटना अविस्मरणीय ठरली आहे..FAQs What is a blood moon? / ब्लड मून म्हणजे काय?ब्लड मून ही पूर्ण चंद्रग्रहणाची अवस्था आहे, जेव्हा पृथ्वीच्या सावलीमुळे चंद्र लाल रंगाचा दिसतो. पृथ्वीच्या वातावरणातून सूर्यप्रकाशातील लाल किरणे चंद्रावर पडतात, ज्यामुळे हा रंग प्राप्त होतो.When did the September 2025 lunar eclipse occur? / सप्टेंबर २०२५ चे चंद्रग्रहण कधी झाले?हे चंद्रग्रहण ७-८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झाले, ज्यात ८२ मिनिटांची पूर्ण अवस्था होती. भारतात रात्री ९:५८ ते पहाटे १:२६ पर्यंत दिसले.Where was the eclipse visible? / हे चंद्रग्रहण कुठे दिसले?हे चंद्रग्रहण आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि युरोपमध्ये स्पष्ट दिसले. भारतातील दिल्ली, मुंबईसह सर्व शहरांमधून नजारा पाहिला गेला, तर अमेरिकेत दिसले नाही.How can I watch NASA's videos of the eclipse? / नासाचे चंद्रग्रहणाचे व्हिडिओ मी कसे पाहू शकतो?नासाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर किंवा वेबसाइटवर हे फोटो आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. एका क्लिकवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग आणि हाय-रिझोल्यूशन इमेजेस डाउनलोड करता येतील.Is it safe to watch a lunar eclipse? / चंद्रग्रहण पाहणे सुरक्षित आहे का?होय, चंद्रग्रहण डोळ्यांनी थेट पाहणे सुरक्षित आहे. सूर्यग्रहणाप्रमाणे चष्म्याची गरज नाही, फक्त स्पष्ट आकाशाची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.