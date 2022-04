अवकाश निरीक्षकांसाठी आजचा दिवस खुप खास राहणार आहे. कारण लिरीड्स उल्कावर्षाव अनुभवण्याची चांगली संधी आज मिळणार आहे. हा उल्कावर्षाव भारतभर देशातील सर्व शहरांमध्ये दिसणार आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही दुर्बिणीशिवाय हा वर्षाव पाहाता येईल. विशेषत: कोलकाता, दिल्ली आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये 8:31 च्या सुमारास हा उल्कावर्षाव होणार आहे. आज रात्री पासून आणि 29 एप्रिलपर्यंत दर तासाला हा उल्का वर्षाव पाहायला मिळणार. (Lyrid meteor will peak in Indian skies tonight and will continuously pass through till April 29 at nearly 10-15 meteors every hour)

लिरिड उल्कावर्षाव कशामुळे होतो

लिरीड उल्का हे धूमकेतू थॅचरचे छोटे तुकडे आहेत. हा धूमकेतू दीर्घ कालावधीचा आहे, तो दर ४१५ वर्षांनी एकदा सूर्याभोवती फिरतो. धूमकेतूच्या अनेक प्रदक्षिणांमधून उरलेला कचरा आणि धूळ दरवर्षी लिरीड उल्कावर्षाव तयार करते.

जेव्हा पृथ्वी धूमकेतूचा मार्ग ओलांडते, धूमकेतूच्या ढिगाऱ्यावर आदळते तेव्हा उल्कावर्षाव होतो. म्हणूनच ते दरवर्षी एकाच वेळी घडतात आणि आकाशातील विशिष्ट बिंदूंवरून येतात. जेव्हा उल्का वातावरणात जळतात तेव्हा ते आकाशात चमकदार रेषा सोडतात आणि सामान्यतः "शूटिंग स्टार" म्हणून ओळखले जातात.

उल्का वर्षाव कधी दिसतो?

वर्षभरात एप्रिल, मे, जून, ऑगस्ट, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये उल्का वर्षाव दिसतो. लिरीड्स उल्कावर्षाव 22 किंवा 23 एप्रिल रोजी येतो.