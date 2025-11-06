Elon Musk : फडणवीसांनी घडवला इतिहास! Starlink चं इंटरनेट सगळ्यांत पहिलं महाराष्ट्रात.. इलॉन मस्कच्या कंपनीसोबत झाला करार

Starlink maharashtra Agreement : महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशाच्या डिजिटल क्रांतीत आघाडीवर आलाय..कारण महाराष्ट्राने इतिहास घडवलाय.. अमेरिकेची दिग्गज कंपनी स्टारलिंकसोबत करार करून महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, जिथे उपग्रहाद्वारे हायस्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक कराराची घोषणा करताना म्हटले की, हा करार राज्याच्या 'डिजिटल महाराष्ट्र' मोहिमेला बळ देईल आणि इलेक्ट्रिक वाहने, किनारी विकास तसेच आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांशी जोडला जाईल..बुधवारी सरकारने स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत 'लेटर ऑफ इंटेंट' (LOI)वर स्वाक्षरी केली. स्टारलिंक ही एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीची उपकंपनी असून जगातील सर्वाधिक उपग्रह असलेली ही कंपनी दुर्गम भागातही वेगवान इंटरनेट पुरवते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर (पूर्वीचे ट्वीटर) याबाबत आनंद व्यक्त करताना स्टारलिंकच्या उपाध्यक्षा लॉरेन ड्रेयर यांचे मुंबईत स्वागत केले..Google Maps : गुगल मॅपमध्ये गेमचेंजर फीचरची एन्ट्री; ट्रॅफिक, छुपे कॅमेरे अन् लँडमार्कची अचूक माहिती..कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.हा करार विशेषतः गडचिरोली, नंदुरबार, वाशिम आणि धाराशिवसारख्या दुर्गम आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील ग्रामीण भाग, सरकारी संस्था आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रह इंटरनेट उपलब्ध करेल. यामुळे डिजिटल दरी कमी होईल आणि गावागावांत शिक्षण, आरोग्य, ई-गव्हर्नन्ससारख्या सेवा मजबूत होतील..Moon Explosion Video : चंद्रावर अचानक झाला मोठा स्फोट; पृथ्वीवरून सुद्धा दिसतायत ठिणग्या..आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल.स्टारलिंकने भारतात परवाने मिळवले असून आधार कार्डवर आधारित असलेल्या ग्राहक ओळख प्रणालीसाठी UIDAIशी करार केला आहे. कंपनीचे पहिले भारतीय कार्यालय मुंबईत उघडले असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत व्यावसायिक सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. जगातील सर्वांत मोठी आयसीटी कंपनी म्हणून स्टारलिंककडे हजारो उपग्रह असल्याने सेवा विश्वासार्ह आणि वेगवान असेल..Moto G67 Power लॉन्च! 7000mAh बॅटरी- चार कॅमेरावाला 5G मोबाईल; किती आहे किंमत अन् कितीचा डिस्काउंट, बजेट प्रेमींनो पाहा.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याला ऐतिहासिक निर्णय म्हटले असून महाराष्ट्र डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या पायाभूत स्तरावर देशाला दिशा दाखवेल, असे सांगितले. हा भविष्यवादी महाराष्ट्राचा मोठा पाऊल आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या करारामुळे राज्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत होऊन ग्रामीण भागातील जनतेला थेट फायदा होईल. ही बातमी वाचणाऱ्या प्रत्येकासाठी अभिमानाची बाब आहे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.