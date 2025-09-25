AI Model: ‘मॅनफोर्स’च्या जाहिरातीत चक्क ‘एआय मॉडेल’! कंपनीने सांगितले कारण..

नवी दिल्ली : लैंगिक संबंध अधिक सुरक्षित, निरोगी करण्याच्या उद्देशाने कंडोमची निर्मिती करणाऱ्या मॅनकाइंड फार्मा कंपनीच्या ‘मॅनफोर्स’ या ब्रँडने आपल्या जाहिरातीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) तयार करण्यात आलेल्या मॉडेलचा समावेश केला आहे. .या मॉडेलला ‘मायरा कपूर’ असे नाव देण्यात आले आहे. तिला कंपनीची ब्रँड ॲम्बेसिडर घोषित करण्यात आले आहे. लैंगिक कल्पना व इच्छा याबाबत जोडीदारांशी मोकळेपणाने संवाद साधण्यास प्रोत्साहन देणे हा यामागील उद्देश असल्याचे कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे..या उपक्रमाचा भाग म्हणून कंपनीने मायरा या मॉडेलला सादर करणारा नवा जाहिरातपट प्रदर्शित केला आहे. मॅनकाइंड फार्माचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजीव जुनेजा म्हणाले, ‘‘जाहिरातीतील ‘मायरा’च्या समावेशामुळे आम्ही ‘ब्रँड कम्युनिकेशन’च्या नव्या रोमांचक वाटचालीचे नेतृत्व करत आहोत, याचा आम्हाला आनंद वाटतो. मॅनकाइंड फार्मामध्ये आम्ही नेहमीच अशा नावीन्यपूर्णतेचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांशी आमचे नाते अधिक दृढ होते.’’.Reliance AI: गुगल अन् 'मेटा'सोबत मिळून बनणार ‘रिलायन्स इंटेलिजन्स’, सर्वसामान्यांना असा मिळेल फायदा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.