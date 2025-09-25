विज्ञान-तंत्र

AI Model: ‘मॅनफोर्स’च्या जाहिरातीत चक्क ‘एआय मॉडेल’! कंपनीने सांगितले कारण..

Innovative AI advertisement: कंडोम ब्रँड मॅनफोर्सने आपल्या जाहिरातीसाठी एआय तयार केलेल्या मॉडेलला ‘मायरा कपूर’ नाव दिले. तिला ब्रँड ॲम्बेसिडर घोषित करण्यात आले आहे. ही मोहीम जोडीदारांमधील सुरक्षित आणि निरोगी लैंगिक संवाद वाढवण्याच्या उद्देशाने आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : लैंगिक संबंध अधिक सुरक्षित, निरोगी करण्याच्या उद्देशाने कंडोमची निर्मिती करणाऱ्या मॅनकाइंड फार्मा कंपनीच्या ‘मॅनफोर्स’ या ब्रँडने आपल्या जाहिरातीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) तयार करण्यात आलेल्या मॉडेलचा समावेश केला आहे.

Technology
Innovation
model
artificial intelligence
advertisement
health

