Manoj Toomu Meta : 23 वर्षांच्या भारतीय इंजीनियरला साडेतीन कोटी पगार, 'या' खास कौशल्यामुळे मेटाने त्याला दिली नोकरीची ऑफर

मेटाने 23 वर्षीय मनोज टूमू यांना 3.6 कोटींची नोकरी ऑफर दिली.याच्याकडे कोणती खास कौशल्ये आहेत यावर जगभर चर्चा होतेयचला तर मग मनोजबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर...Manoj Toomu Meta Job : मेटाने 23 वर्षीय भारतीय वंशाच्या सॉफ्टवेअर इंजिनीअर मनोज टूमू यांना तब्बल 3.6 कोटी रुपयांचे (400,000 डॉलर्स) पॅकेज देऊन नोकरीची संधी दिली आहे. वयाच्या अवघ्या 23व्या वर्षी इतके मोठे यश मिळवणाऱ्या मनोज यांनी आपल्या यशाचे रहस्य उलगडले आहे. मेटाच्या जाहिरात संशोधन टीममध्ये मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअर इंजिनीअर म्हणून काम करणाऱ्या मनोज यांनी यापूर्वी अमेझॉनमध्ये आपली कौशल्ये सिद्ध केली होती..जून 2025 मध्ये त्यांनी अमेझॉनमधील नोकरी सोडून मेटामध्ये नव्या आव्हानांसाठी प्रवेश केला. बिझनेस इनसाइडरला दिलेल्या मुलाखतीत मनोज म्हणाले, "अमेझॉनमध्ये मी खूप काही शिकलो, पण मेटामध्ये मला मशीन लर्निंग आणि एआयच्या क्षेत्रात अधिक रोमांचक संधी मिळणार आहेत." गेल्या काही वर्षांत एआय आणि मशीन लर्निंग क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड प्रगतीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, पूर्वी डेटा विश्लेषणासाठी मानवी निर्णयांवर अवलंबून राहावे लागत होते..आता मात्र खोल शिक्षण (डीप लर्निंग) आणि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क्सचा वापर करून स्वयंचलित शिक्षणावर भर दिला जात आहे. एआय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांना मनोज यांनी मौल्यवान सल्ला दिला. "कंपन्यांनुसार नोकरीची शीर्षके बदलतात, मग ती संशोधन शास्त्रज्ञ, किंवा मशीन लर्निंग इंजिनीअर असो. कॉलेजमध्ये असतानाच इंटर्नशिपद्वारे अनुभव मिळवण्याचा प्रयत्न करा," असे ते म्हणाले..कमी पगाराच्या इंटर्नशिप्सही दीर्घकालीन यशासाठी फायदेशीर ठरू शकतात, असा त्यांचा सल्ला आहे. मनोज यांनी 2022 मध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवताच एआय क्षेत्रात काम सुरू केले, ज्यामुळे त्यांना मेटासारख्या कंपनीत स्थान मिळाले. मनोज यांचा हा प्रवास तरुण भारतीय इंजिनीअरसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मेहनतीने आणि ध्येयनिष्ठेने त्यांनी जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचे नाव उज्ज्वल केले आहे..FAQsWho is Manoj Toomu? / मनोज टूमू कोण आहेत?मनोज टूमू हे २३ वर्षीय भारतीय वंशाचे सॉफ्टवेअर अभियंता आहेत, ज्यांना मेटाने ३.६ कोटींची नोकरी ऑफर दिली आहे.What role will Manoj play at Meta? / मनोज मेटामध्ये कोणती भूमिका बजावतील?ते मेटाच्या जाहिरात संशोधन टीममध्ये मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअर अभियंता म्हणून काम करतील.How did Manoj get this job offer? / मनोज यांना ही नोकरी कशी मिळाली?अमेझॉनमधील अनुभव, एआय क्षेत्रातील कौशल्य आणि कॉलेजमधील इंटर्नशिपमुळे त्यांना ही संधी मिळाली.What advice did Manoj give for AI career aspirants? / मनोज यांनी एआय करिअरसाठी काय सल्ला दिला?कॉलेजमध्ये इंटर्नशिप करा आणि सुरुवातीला कमी पगाराच्या संधींचाही विचार करा.Why did Manoj leave Amazon? / मनोज यांनी अमेझॉन का सोडले?मेटामध्ये अधिक रोमांचक आणि आव्हानात्मक कामासाठी त्यांनी अमेझॉन सोडले..