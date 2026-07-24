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NCAP Rating : नवीन फीचर्स, 25 kmpl मायलेज अन् 5 स्टार सेफ्टी; Maruti Brezza का ठरतेय बेस्ट SUV?

Brezza Safety Features : मारुती सुझुकी ब्रेझाने भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवले आहे. आता २५ किमी मायलेजसह सुरक्षितता आणि स्टाइल एकत्र मिळणार आहे
Maruti Brezza Earns Top 5-Star Safety Rating in Bharat NCAP

Maruti Brezza Earns Top 5-Star Safety Rating in Bharat NCAP

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केटमध्ये मायलेजचा बादशाह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मारुती सुझुकीने आता सुरक्षेच्या बाबतीतही एक मोठा धमाका केला आहे. मध्यंतरीच्या काळात ग्राहकांमध्ये वाहनांच्या मजबुतीबद्दल प्रचंड जागरूकता निर्माण झाली होती.

याच बदलत्या काळाची पावले ओळखून कंपनीने आपल्या एका अत्यंत लोकप्रिय गाडीला एका नव्या आणि अत्यंत मजबूत रूपात सादर करण्याची तयारी केली आहे. ही केवळ दिसायलाच देखणी नाही, तर सुरक्षेच्या बाबतीतही आता लोखंडी भिंत बनली आहे.

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