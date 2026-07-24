NCAP Rating : नवीन फीचर्स, 25 kmpl मायलेज अन् 5 स्टार सेफ्टी; Maruti Brezza का ठरतेय बेस्ट SUV?

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केटमध्ये मायलेजचा बादशाह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मारुती सुझुकीने आता सुरक्षेच्या बाबतीतही एक मोठा धमाका केला आहे. मध्यंतरीच्या काळात ग्राहकांमध्ये वाहनांच्या मजबुतीबद्दल प्रचंड जागरूकता निर्माण झाली होती. याच बदलत्या काळाची पावले ओळखून कंपनीने आपल्या एका अत्यंत लोकप्रिय गाडीला एका नव्या आणि अत्यंत मजबूत रूपात सादर करण्याची तयारी केली आहे. ही केवळ दिसायलाच देखणी नाही, तर सुरक्षेच्या बाबतीतही आता लोखंडी भिंत बनली आहे. .क्रॅश टेस्टमध्ये मिळवले 'पंचतारांकित' यशया प्रसिद्ध SUV ने देशांतर्गत सुरक्षा मानक ठरवणाऱ्या 'भारत NCAP' (Bharat NCAP) च्या क्रॅश टेस्टमध्ये तब्बल 5 स्टार (5 Star Safety Rating) सुरक्षा रेटिंग मिळवून सर्वांनाच चकित केले आहे. या चाचणीत गाडीने प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 32 पैकी 30.41 गुण मिळवत आपला मजबूत पाया सिद्ध केला. इतकेच नाही तर लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी (Child Safety) 49 पैकी तब्बल 43 गुणांची शानदार कमाई करत ही गाडी संपूर्ण कुटुंबासाठी एक सुरक्षित कवच असल्याचे दाखवून दिले आहे..Whatsapp New Feature : आता कुणीच उघडू शकणार नाही तुमचं व्हॉट्सॲप; आलं नवीन सेफ्टी फीचर, नाही टाकावा लागणार कोणताही पिन.दमदार फीचर्स आणि 25 किमीचे मायलेजआम्ही बोलत आहोत मारुतीच्या लाडक्या 'ब्रेझा' (Maruti Suzuki Brezza) बद्दल. या नव्या रूपात प्रवाशांना आता सुरक्षेसाठी 6 एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP) आणि ABS सारखे फीचर्स स्टँडर्ड मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच गाडीमध्ये 1.0 लिटर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि 6 स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सचा पर्याय मिळू शकतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही गाडी तब्बल 25 किलोमीटर प्रतिलिटरपर्यंतचे दमदार मायलेज देण्यास सक्षम असेल ज्यामुळे खिशालाही मोठा दिलासा मिळेल..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तगडी स्पर्धाकेवळ सुरक्षा आणि इंजिनच नाही, तर या नव्या ब्रेझाचा लूक आणि केबिनही हायटेक करण्यात आले आहे. यात 10.1 इंचाची मोठी टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी, आकर्षक नवीन क्रोम ग्रिल आणि एकदम नवीन डिझाइनचे अलॉय व्हील्स पाहायला मिळतील. या सर्व अपग्रेड्समुळे आता ही नवी ब्रेझा मार्केटमध्ये आधीपासूनच वर्चस्व गाजवणाऱ्या Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO आणि Hyundai Venue सारख्या तगड्या गाड्यांना थेट आणि जोरदार टक्कर देणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.