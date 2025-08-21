विज्ञान-तंत्र

Maruti Cars: जीएसटी कमी झाल्यानंतर अल्टो, स्विफ्ट, डिझायर आणि वॅगनआरची किंमत किती असेल?

Maruti cars to become cheaper after a potential GST cut: स्विफ्टची (Swift) सुरुवातीची किंमत ६.४९ लाख रुपये आहे, ज्यात सुमारे १.८८ लाख रुपये कर समाविष्ट आहे. जीएसटी कमी झाल्यावर कर फक्त १.२३ लाख रुपये राहील.
संतोष कानडे
Updated on

New GST Slab: केंद्र सरकार लहान गाड्यांवरचा जीएसटी (GST) २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या दिवाळीत सरकार अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यात लहान गाड्यांचाही समावेश आहे. सध्या या गाड्यांवर २८% जीएसटी आणि १% सेस, म्हणजेच एकूण २९% कर लागतो. पण, जर तो १८% पर्यंत कमी केला, तर ग्राहकांना थेट १०% फायदा मिळेल. उदाहरणार्थ,

जर एखाद्या गाडीची एक्स-फॅक्टरी किंमत ५ लाख रुपये असेल, तर २९% कर जोडल्यावर ती ६.४५ लाख रुपये होते. परंतु जीएसटी १८% झाल्यावर किंमत फक्त ५.९० लाख रुपये राहील. म्हणजेच, खरेदीदाराची सुमारे ५५,००० रुपयांची बचत होईल. त्याचप्रमाणे, १० लाख रुपयांच्या गाडीवर सुमारे १.१० लाख रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते.

