Maruti Cars: जीएसटी कमी झाल्यानंतर अल्टो, स्विफ्ट, डिझायर आणि वॅगनआरची किंमत किती असेल?

New GST Slab: केंद्र सरकार लहान गाड्यांवरचा जीएसटी (GST) २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या दिवाळीत सरकार अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यात लहान गाड्यांचाही समावेश आहे. सध्या या गाड्यांवर २८% जीएसटी आणि १% सेस, म्हणजेच एकूण २९% कर लागतो. पण, जर तो १८% पर्यंत कमी केला, तर ग्राहकांना थेट १०% फायदा मिळेल. उदाहरणार्थ, .जर एखाद्या गाडीची एक्स-फॅक्टरी किंमत ५ लाख रुपये असेल, तर २९% कर जोडल्यावर ती ६.४५ लाख रुपये होते. परंतु जीएसटी १८% झाल्यावर किंमत फक्त ५.९० लाख रुपये राहील. म्हणजेच, खरेदीदाराची सुमारे ५५,००० रुपयांची बचत होईल. त्याचप्रमाणे, १० लाख रुपयांच्या गाडीवर सुमारे १.१० लाख रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते..मारुती सुझुकी अल्टोवर किती बचत होईल? मारुती सुझुकी अल्टो के १० (Maruti Suzuki Alto K10) ची सध्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ४.२३ लाख रुपये आहे. यात २९% कर म्हणजे १.२२ लाख रुपये समाविष्ट आहेत. जर जीएसटी १८% पर्यंत कमी झाला, तर कर फक्त ८०,००० रुपये लागेल. म्हणजेच, अल्टोवर ग्राहकांची सुमारे ४२,००० रुपयांपर्यंत बचत होईल..मारुती सुझुकी वॅगनआर (Maruti Suzuki WagonR) वॅगनआरची सध्याची सुरुवातीची किंमत ५.७८ लाख रुपये आहे. सध्या त्यावर सुमारे १.६७ लाख रुपये कर लागतो. जीएसटी कमी झाल्यावर हा कर १.०९ लाख रुपये राहील. म्हणजेच, वॅगनआर खरेदीवर सुमारे ५८,००० रुपयांची बचत होईल..मारुती सुझुकी स्विफ्ट आणि डिझायरची नवीन किंमत स्विफ्टची (Swift) सुरुवातीची किंमत ६.४९ लाख रुपये आहे, ज्यात सुमारे १.८८ लाख रुपये कर समाविष्ट आहे. जीएसटी कमी झाल्यावर कर फक्त १.२३ लाख रुपये राहील. म्हणजेच, स्विफ्टवर सुमारे ६५,००० रुपयांची बचत होईल. डिझायरची (Dzire) सध्याची किंमत ६.८३ लाख रुपये आहे. यावर सुमारे १.९८ लाख रुपये कर लागतो. जीएसटी घटल्यानंतर हा कर १.२९ लाख रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतो. म्हणजेच, डिझायर ग्राहकांना सुमारे ६८,००० रुपये स्वस्त मिळेल..मारुती ब्रेझा आणि अर्टिगावर फायदा ब्रेझाची (Brezza) सुरुवातीची किंमत ८.६९ लाख रुपये आहे. सध्या त्यावर २.५२ लाख रुपये कर लागतो. जीएसटी १८% झाल्यावर कर फक्त १.६५ लाख रुपये राहील. म्हणजेच, ब्रेझावर ग्राहकांना सुमारे ८७,००० रुपयांचा फायदा होईल. त्याचबरोबर, अर्टिगाची (Ertiga) सुरुवातीची किंमत ९.११ लाख रुपये आहे. त्यावर सध्या २.६४ लाख रुपये कर लागतो. पण नवीन कर दरानुसार तो १.७३ लाख रुपये होईल. म्हणजेच, अर्टिगावर सुमारे ९१,००० रुपयांची बचत होईल..ग्राहकांसाठी मोठं गिफ्ट जर सरकारने जीएसटीमध्ये ही मोठी कपात केली, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी गाडी खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल. खासकरून, पहिल्यांदा गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अल्टो, वॅगनआर, स्विफ्ट आणि डिझायर यांसारख्या गाड्यांवर मोठी बचत होईल. त्याचबरोबर, ब्रेझा आणि अर्टिगासारख्या मोठ्या मॉडेल्सवरही सुमारे ९०,००० रुपयांपर्यंतचा दिलासा मिळू शकतो.