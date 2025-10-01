Maruti Suzuki S-Presso: फक्त 1,999 रुपये EMI; कंपनीची ऑफर, विकल्या 80 हजार गाड्या

Maruti Suzuki Navaratri Sales: सणोत्सवाच्या काळामुळे सध्या बाजारात उत्साह आहे. त्यातच जीएसटीचं नवीन स्ट्रक्चर लागू झाल्याने ग्राहकांनी वाहनं खरेदीसाठी पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतंय. २२ सप्टेंबरपासून राज्यामध्ये जीएसटी स्लॅब बदलले आहेत. त्यामुळे गाड्यांच्या किंमतींमध्येही घट झालीय. त्यातच मारुती सुझुकी कंपनीने अशी एक ऑफर लाँच केलीय, ज्याला लोकांनी भलता प्रतिसाद दिल्याचं दिसतंय..नवरात्री सुरु झाल्यानंतर आतापर्यंत साधारण ८० हजारांपेक्षा जास्त मारुतीच्या गाड्या विक्री झाल्या आहेत. एवढंच नाही तर दररोज हजारो लोक नवीन कार घेण्यासाठी चौकशी करीत आहेत. शोरुममध्ये एवढी गर्दी वाढलीय, की डीलरला रात्री बारा वाजेपर्यंत डिलिव्हरी द्यावी लागतेय. जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी मारुती सुझुकीने ३५ वर्षांचं आपलं रेकॉर्ड मोडलं आणि २५ हजार गाड्यांची डिलिव्हरी दिली..मारुती सुझुकीचे सीनियर एक्झीक्युटिव्ह ऑफिसर पार्थो बॅनर्जी यांनी बिझनेस टूडेला याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, कंपनीने नवरात्रीच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ८० हजार गाड्यांची विक्री केली आहे. आमच्याकडे सध्या मोठी गर्दी वाढल्याचं दिसतंय. ग्राहकांपर्यंत गाडी पोहोचवण्यासाठी चॅनेल पार्टनर रात्री उशिरापर्यंत काम करीत आहेत..चक्क 50% डिस्काउंट! अर्ध्या किंमतीत मिळतोय Samsung Galaxy S24 स्मार्टफोन, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.ईएमआयच्या ऑफरमुळे दुचाकीसोडून कार खरेदीवर भरकंपनीने एक मास्टरस्ट्रोक मारला आहे. केवळ १९९९ रुपयांच्या ईएमआयवर कार खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे जे लोक बाईक किंवा स्कूटर खरेदी करु इच्छितात, ते थेट कारचा विचार करु लागले आहेत. बॅनर्जी म्हणाले की, कमी ईएमआयमुळे अनेक ग्राहक दुचाकींचा विचार सोडून चारचाकी गाड्या खरेदी करु लागले आहेत. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे ईएमआय आणखी कमी करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. मारुतीने काही निवडक एन्ट्री लेव्हल मॉडेलच्या किंमतींमध्ये २४ टक्के घट केली आहे. ही ऑफर ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू असेल..Gold-Silver Price Today: ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे भाव वाढले; तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या .ग्राहकांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यापासून वाचायचं असेल तर ग्राहकांना आपली गाडी तातडीने बुक करावी लागणार आहे. कमी झालेला हप्ता, त्यात जीएसटीमुळे गाड्यांच्या कमी झालेल्या किंमती आणि कंपनीने मुळात गाड्यांची कमी केलेली किंमत; या तिहेरी ऑफरमुळे ग्राहकांनी वाहन खरेदीसाठी झुंबड केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.