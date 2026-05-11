Maruti Budget Car : साडेतीन लाख किंमत, 33Km माइलेज, मारुतीच्या 'या' सुपर कारची बंपर विक्री, तुम्हीसुद्धा एकदा बघाच

मारुती सुझुकीची अल्टो कार पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. 3.69 लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही छोटी आणि किफायतशीर कार एप्रिल 2026 मध्ये धडाक्यात विकली गेली. SUV च्या प्रचंड मागणीमुळे छोट्या कारांच्या विक्रीत एकूण घट झाली असतानाही अल्टोने आपली जागा भक्कमपणे टिकवली आहे..अल्टोची विक्री दुप्पट झालीएप्रिल 2026 मध्ये मारुती अल्टोच्या 10,856 युनिट्स विकल्या गेल्या. गेल्या वर्षी एप्रिल 2025 मध्ये फक्त 5,606 युनिट्स विक्री झाली होती. यंदा विक्रीत तब्बल 96 टक्के वाढ झाली आहे. म्हणजे विक्री जवळपास दुप्पट झाली. ही आकडेवारी दाखवते की अजूनही अनेक लोकांना छोटी, चालवायला साधी सोपी आणि कमी खर्चाची कार हवी आहे.पहिल्या कारसाठी उत्तम पर्यायज्यांना पहिल्यांदा कार घ्यायची आहे किंवा बाईकवरून कारकडे अपग्रेड करायचे आहे, त्यांच्यासाठी अल्टो हा उत्तम पर्याय आहे. आकाराने छोटी, चालवायला सोपी आणि शहरात पार्किंगची टेंशन नाही. विविध आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असलेली ही कार प्रत्येकाला आवडते..Jio-Airtel-Vi ची मनमानी आता बंद! सरकारने युजर्सना दिली मोठी खुशखबर, नवे नियम जाणून घ्या.इंजिन आणि मायलेजअल्टोमध्ये 998 सीसी पेट्रोल इंजिन आहे. ते 50.4 किलोवॅट इतकी शक्ती देते. पेट्रोलवर ही कार 24.90 किलोमीटर प्रति लिटर मायलेज देते. तर CNG व्हेरियंटमध्ये मायलेज आणखी वाढते 33 किलोमीटर प्रति किलो. ज्यांना कमी खर्चात जास्त अंतर कापायचे आहे, त्यांना CNG पर्याय फार उपयुक्त ठरतो.सुरक्षेची पूर्ण काळजीआता छोट्या कारमध्येही सुरक्षितता महत्त्वाची झाली आहे. अल्टोमध्ये स्टँडर्ड सहा एअरबॅग्ज मिळतात. याशिवाय रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स आणि ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम) सारखी आधुनिक फीचर्स आहेत. यामुळे ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण होते..Headphone Use Rules : दिवसभर हेडफोन वापरताय? तर जाणून घ्या 60-60 चा नियम, नाहीतर लवकरच व्हाल बहिरे.किंमत किती?पेट्रोल व्हेरियंटची एक्स शोरूम किंमत 3.69 लाख रुपयांपासून सुरू होते. तर S-CNG व्हेरियंटची किंमत 4.81,900 रुपयांपासून आहे. दोन्ही पर्याय बजेटमध्ये बसतात आणि देखभाल खर्चही कमी आहे.मारुती अल्टो सिद्ध करते की चांगली विक्री फक्त मोठ्या गाड्यांनाच होत नाही. योग्य किंमत, चांगले मायलेज आणि विश्वासार्ह ब्रँड यामुळे छोट्या कारलाही आपली बाजारात मजबूत जागा आहे. पहिल्या कारची स्वप्ने पूर्ण करणारी ही अल्टो अनेक भारतीय कुटुंबांसाठी परफेक्ट चॉइस ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.