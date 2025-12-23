विज्ञान-तंत्र

Maruti Suzuki: एकही रुपया कर न भरता नंबर 1 SUV कशी मिळते? २.६७ लाखांची सूट... शोरूम विसरा, कॅन्टीनमधून कार घेतली तर काय होतं?

Maruti Suzuki Victoris CSD Price vs Ex-Showroom Price in December 2025, check details : सीएसडी कॅन्टीनमधून मारुति सुझुकी विक्टोरिस खरेदीची संधी; सैनिकांना टॅक्सशिवाय २.६७ लाखांपर्यंत थेट बचत
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ग्राहकांसाठी नववर्षाची खास भेट म्हणून मारुति सुजुकीची विक्टोरिस एसयूव्ही आता कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) मार्फत उपलब्ध झाली आहे. यंदाच्या इंडियन कार ऑफ द इयर (आयसीओटीवाय) २०२६ हा सर्वोच्च पुरस्कार मारुति सुजुकी विक्टोरिसने पटकावला आहे. या स्पर्धेत तिने स्कोडा क्यालाकला मागे टाकले होते. आता ही एसयूव्ही सामान्य ग्राहकांसोबतच सैनिक, माजी सैनिक आणि पात्र कुटुंबीयांसाठी सीएसडी कॅन्टीनमधून खरेदी करता येणार आहे. मारुति सुजुकीने डिसेंबर २०२५ पासून विक्टोरिसला सीएसडी यादीत समाविष्ट केले आहे.

Loading content, please wait...
car
maruti
maruti suzuki

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com