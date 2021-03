रेशनकार्ड धारकांसाठी Mera Ration App लॉन्च; आता मोबाइलवरच मिळवा सर्व माहिती

रेशनकार्ड धारकांसाठी भारत सरकारने 'मेरा रेशन' (Mera Ration) नावाचे मोबाइल अ‍ॅप सुरू केले आहे, ज्याद्वारे गरजू, गरीब कुटुंबांना रास्त मूल्य धान्य दुकान तसेच रेशनकार्डमधील त्यांची स्थिती तसेच रेशन कार्डवर उपलब्ध असलेल्या सुविधा याची संपुर्ण माहिती मिळेल. सध्या अ‍ॅन्ड्रॉइड स्मार्टफोनसाठी मेरा राशन मोबाइल अ‍ॅप (Mera Ration App ) सुरू करण्यात आले आहे, आणि ते गुगल प्ले स्टोअर वरून डाउनलोड करता येईल. आजकाल घरातील प्रत्येक सदस्याच्या हातामध्ये स्मार्टफोन असतोच, अशा परिस्थितीत लोकांच्या मोबाईलमध्ये काही अ‍ॅप्स असावेत असा सरकार प्रयत्न करीत आहे, ज्यामध्यी आपल्या वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचे फायदे सहज मिळू शकतील. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती मिळेल.. वन नेशन-वन रेशन कार्ड उपक्रमाकडे वाटचाल करत असताना ‘मेरा राशन’ मोबाइल अ‍ॅप हे पहिले पाऊल सरकारने टाकले आहे. रेशनकार्डधारकांनी त्यांचे राहण्याचे ठिकाण बदलून नवीन जागेवर स्थानांतरित केले तर ते आपल्या मोबाईलवर देखील जवळचे रेशन दुकान कोठे आहे हे सहज पाहू शकतील. तसेच तेथे कोणत्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत ते देखील या अ‍ॅपच्या मदतीने पाहाता येणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशभरातील ६९ कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (एनएफएसए) National Food Security Act (NFSA) लाभ घेत आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) याबद्दल सांगयचे झाल्यास, या कायद्याचा लाभ घेणारे शिधापत्रिकाधारकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) प्रति किलो 1 ते 3 रुपये दराने धान्य पुरवठा करण्यात येतो. ही सुविधा 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोट्यावधी लोकांना या योजनचा लाभ मिळतो. आता माय रेशन अ‍ॅपद्वारे तो घेणे अधिक सोपे होईल. सध्या या अ‍ॅपमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत माहिती देण्यात आली आहे, परंतु लवकरच ते १४ प्रमुख भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे डाउनलोड आणि वापरण्यास सोपे आहे का? मेरा राशन मोबाइल अ‍ॅप वापरण्यास अगदी सोपे आहे. सर्व प्रथम, आपण हे अ‍ॅप डाउनलोड करा. (गुगल प्ले स्टोअरवर आपल्याला सेंट्रल एईपीडीएस टीमने विकसित केलेला हे अ‍ॅप सहज सापडेल). डाउनलोड केल्यानंतर आपण आपल्या मोबाइल नंबरसह स्वत: ची नोंदणी यामध्ये करा. नोंदणी केल्यावर तुम्हाला तुमच्या रेशनकार्ड क्रमांक विचारला जाईल. नंबर दिल्यानंतर सबमिट करा आणि नंतर आपल्याला रेशन कार्डशी संबंधित सर्व माहिती तुम्हाला मिळेल. माय रेशन अ‍ॅपवर आपल्याला रेशनचे वाटपा बद्दलची मागील 6 महिन्यांपासूनची माहिती तसेच आधार सीडींगबद्दल माहिती मिळेल.

Web Title: mera ration mobile app launched in India for ration card holders see how to use it and benefits