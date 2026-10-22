लाँच होण्याआधी मर्सिडिजच्या इलेक्ट्रिक कारचा अपघात, 'पॅरिस मोटार शो' मध्ये मुलांनी अचानक सुरू केली अन्... Video Viral

Mercedes-Benz VLE Viral Video: कार शोमध्ये गाडी पाहण्यासाठी आणि कारची फीचर्स जाणून घेण्यासाठी लोक गर्दी करतात. पण पॅरिस मोटर शोमध्ये लाँचिंगआधीच कारचा अपघात झाल्याची घटना घडलीय. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. कार अजुनही बाजारात लॉन्च झालेली नाही. Mercedes-Benz VLE या इलेक्ट्रिक मिनीव्हॅनच्या अपघाताचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे..पॅरिस मोटर शोमध्ये Mercedes-Benz VLE कार कंपनीच्या स्टँडवर प्रदर्शनासाठी उभी करण्यात आली होती. या कारमध्ये दोन मुले बसली होती. त्यापैकी एक ड्रायव्हर सीटवर बसले. तेव्हा मुलांनी कार अचानक सुरू केली आणि कार रिव्हर्समध्ये जाऊ लागली. दरम्यान, कार सुरू झाल्याचं लक्षात येताच कंपनीच्या एका प्रोडक्ट स्पेशालिस्टने मुलांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. कार थेट स्टँडच्या मागे असलेल्या भिंतीवर जाऊन आदळली..नवी कोरी गाडी, शोरूममधून बाहेर काढताना अचानक स्पीड वाढलं; रस्त्यावर दुचाकीला उडवलं, CCTV VIDEO VIRAL.कारच्या अपघाताचा संपूर्ण व्हिडीओ कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. तो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये कार मागे जाताना आणि भिंतीला धडकताना दिसते. कार धडकल्यानंतर स्टँडच्या भिंतीचंही नुकसान झालं. या घटनेनंतर कंपनीच्या कर्मचाऱ्याच्या चेहऱ्यावरही नाराजी दिसून येतेय. सुदैवाने कारमध्ये असलेली दोन्ही मुलं सुखरुप आहेत. त्यांना दुखापत झाली नाही..अपघातानंतर Mercedes-Benz VLE कार स्टँडवरून हटवून दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आली. कंपनीने सांगितलं की, या घटनेत कारच्या मागील भागाचं नुकसान झालं आहे. स्टँडच्या स्ट्रक्चरचंही नुकसान झालं होतं ते दुरुस्त करण्यात आलं आहे. ही कार प्रदर्शनासाठी उभी असताना मुलांनी ती सुरू कशी केली याबाबत मात्र या घटनेमुळे उत्सुकता निर्माण झाली आहे..विशेष म्हणजे Mercedes-Benz VLE ही सध्या लॉन्च झालेली कार नाही. कंपनीने ही लक्झरी इलेक्ट्रिक मिनीव्हॅन जागतिक बाजारात सादर केली आहे. VLE 300 या व्हेरिएंटमध्ये 272 हॉर्सपॉवरची सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आली आहे. या मॉडेलमध्ये 115kWh क्षमतेची बॅटरी असून, एका चार्जमध्ये 700 किलोमीटरपर्यंतची रेंज असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. तर VLE 400 मध्ये ड्युअल मोटर सेटअप देण्यात आला आहे. या व्हेरिएंटची मोटर 409 हॉर्सपॉवरची ताकद देते. ही कार अवघ्या 6.5 सेकंदांत ताशी 100 किलोमीटरचा वेग पकडू शकते. बेस व्हेरिएंटला हाच वेग गाठण्यासाठी 9.5 सेकंद लागतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.