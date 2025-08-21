फेसबुक अन् इन्स्टाग्राममध्ये आलं भन्नाट फीचर! रील अन् व्हिडिओ बनवणाऱ्यासाठी खूप फायद्याचं, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

मेटाने एक नवीन फीचर लाँच केले आहेहे AI फीचर क्रिएटर्सना जगभरातल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतेचला तर जाणून घेऊया फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसाठीचे हे खास फीचर काय आहे.मेटाने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरील क्रिएटर्ससाठी एक AI आधारित फीचर लाँच केले आहे ज्यामुळे त्यांना भाषेच्या अडथळ्यांशिवाय जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. हे नवे व्हॉइस डबिंग तंत्रज्ञान क्रिएटर्सच्या आवाजाचे इंग्रजी ते स्पॅनिश आणि स्पॅनिश ते इंग्रजी भाषांतर करते. शिवाय लिप सिंकिंगचा पर्यायही उपलब्ध आहे. लवकरच यात आणखी भाषांचा समावेश होणार असल्याचे मेटाने जाहीर केले आहे..मेटा कनेक्ट 2024 मध्ये मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी या फीचरची ओळख करून दिली. सध्या हे फीचर फेसबुकवरील 1000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्या क्रिएटर्स आणि इन्स्टाग्रामवरील सर्व पब्लिक अकाऊंटसाठी उपलब्ध आहे. यामुळे क्रिएटर्स त्यांच्या रील्स विविध भाषांमध्ये भाषांतरित करू शकतात आणि त्यांच्या मूळ आवाजाशी मिळता जुळता AI निर्मित आवाज तयार करू शकतात..Elon Musk : तुमच्या आधार कार्डची माहिती इलॉन मस्कच्या हातात; भारत सरकारने असं का केलं? नेमका विषय जाणून घ्या.लिप सिंकिंग पर्यायामुळे व्हिडिओ अधिक नैसर्गिक दिसतो. या फीचरचा वापर करण्यासाठी क्रिएटर्सना रील प्रकाशित करण्यापूर्वी "Translate your voice with Meta AI" पर्याय निवडावा लागेल. लिप सिंकिंग सुरू करण्याचा आणि AI वापरुन तयार केलेला आवाज तपासण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. प्रेक्षकांना व्हिडिओवर एक पॉपअप दिसेल ज्यामुळे त्यांना AI भाषांतर असल्याचे कळेल. प्रेक्षकांना भाषांतर नको असल्यास ते सेटिंग्जमधून "Don't translate" पर्याय निवडू शकतात..Realme P4 : एकच झलक, सबसे अलग! रियलमीने भारतात लाँच केले P4 अन् P4 प्रो स्मार्टफोन्स, दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त....मेटाने क्रिएटर्सना सल्ला दिला आहे की ओपन फेस व्हिडिओ बनवा आणि बॅकग्राउंड सॉन्गचा अतिवापर टाळावा. हे तंत्रज्ञान दोन वक्त्यांसाठी कार्य करते परंतु एकाच वेळी बोलणे टाळावे. याशिवाय क्रिएटर्सना त्यांच्या रील्सच्या विविध भाषांमधील कामगिरीचा मागोवा घेण्यासाठी परफॉर्मन्स ट्रॅकर मिळेल. यापूर्वी यूट्यूबनेही असेच तंत्रज्ञान आणले होते. मेटाचे हे नवे फीचर क्रिएटर्सना जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी एक बेस्ट टूल ठरणार आहे.FAQsWhat is Meta's new AI feature for creators?मेटाचे क्रिएटर्ससाठी नवे AI फीचर काय आहे?हे फीचर क्रिएटर्सच्या आवाजाचे भाषांतर करते आणि लिप-सिंकिंगचा पर्याय देते, ज्यामुळे जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे सोपे होते.Who can use the AI translation tool on Facebook and Instagram?फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर AI भाषांतर टूल कोण वापरू शकते?फेसबुकवर 1,000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेले क्रिएटर्स आणि इन्स्टाग्रामवरील सर्व पब्लिक खाती हे फीचर वापरू शकतात.Which languages are supported by the AI translation tool?AI भाषांतर टूल कोणत्या भाषांना समर्थन देते?सध्या इंग्रजी ते स्पॅनिश आणि स्पॅनिश ते इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध आहे, लवकरच इतर भाषा जोडल्या जातील.How can creators ensure the best results with this tool?क्रिएटर्स या टूलसह सर्वोत्तम परिणाम कसे सुनिश्चित करू शकतात?तोंड झाकू नये, पार्श्वसंगीत कमी ठेवावे आणि एकाच वेळी दोन वक्ते बोलणे टाळावे.Can viewers choose not to see the translated version?प्रेक्षक भाषांतरित आवृत्ती न पाहण्याचा पर्याय निवडू शकतात का?होय, प्रेक्षक सेटिंग्जमधून "Don't translate" पर्याय निवडून भाषांतर बंद करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.