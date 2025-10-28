Meta Layoff: ₹5,26,00,000 इतका पगार! मेटाने 600 कर्मचाऱ्यांना दाखवला दरवाजा, पण भारतीय उद्योजक सुदर्शन कामत देणार नवी ‘गोल्डन’ संधी!

Meta Layoffs 600 Employees: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी मेटाने त्यांच्या ‘Superintelligence Labs’ या टिमला सोडून आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स विभागातून जवळपास ६०० कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे.मार्क झुकरबर्ग च्या नेतृत्वाखालील चालणाऱ्या या कंपनीच्या लेऑफचा मात्र भारतीय उद्योजकाने लगेच फायदा उचलला आहे. आणि कर्मचाऱ्यांना तब्बल दीड ते साडेपाच कोटी पगार देणार आहे. अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या सुदर्शन कामत यांनी Smallest AI ही स्टार्टअप कंपनी सुरु केली आहे. या कंपनीमार्फत मेटामधून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी मोठी संधी निर्माण केली आहे. त्यासाठी सुदर्शन यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर पोस्ट केली आहे..कोणत्या पोस्टसाठी नोकीरीची दारं खुली?Smallest AI कंपनी Speech Evaluation, Speech Generation आणि Full Duplex Speech-to-Speech Technology या क्षेत्रांमध्ये अनुभवी तज्ज्ञांच्या शोधात आहे.कोट्यवधींचा पगार मिळणार?‘Smallest AI’ कडून कर्मचाऱ्यांना $2,00,000 ते $6,00,000 इतका वार्षिक पगार देण्यात येणार आहे, जो भारतीय चलनात सुमारे ₹1.75 कोटी ते ₹5.26 कोटी इतका आहे. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना इक्विटी ऑप्शन्स आणि इतर आकर्षक सुविधा (perks) देखील मिळणार आहेत..मेटा कंपनीने काढले 600 कर्मचारीमेटा कंपनीने अलीकडेच त्यांच्या AI विभागातील सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. ही कपात कंपनीच्या संशोधन, प्रॉडक्ट AI आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टीममध्ये करण्यात आली असून, ‘Meta Superintelligence Labs’ टीमवर याचा परिणाम झाला नाही. कंपनीनुसार, हा निर्णय संस्था अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि जलद काम करावी म्हणून घेतला आहे.त्यामुळे आता कमी लोकांमध्ये निर्णय घेता येईल आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जास्त जबाबदारी मिळेल. मेटा सांगते की या बदलामुळे त्यांना महत्त्वाच्या AI प्रकल्पांवर जास्त लक्ष देता येईल आणि काही इतर विभागांमध्ये नवीन भरतीही सुरू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.