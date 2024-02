Meta AI : 'डीपफेक' विरोधात मेटाचं मोठं पाऊल; फेसबुक-इन्स्टावर एआय-जनरेटेड फोटोंवर येणार विशेष लेबल

मेटाने आता या दृष्टीने पावलं उचलली असून, ते आपल्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एआय-जनरेटेड फोटोंना लेबल लावण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा थ्रेड्सवर देखील जर कोणी एआय-जनरेटेड फोटो पोस्ट केला; तर त्यावर 'एआय जनरेटेड' (AI Generated) असं स्पष्टपणे लिहिलेलं दिसेल. यामुळे खरे आणि खोटे फोटो ओळखणं सोपं जाणार आहे. (Meta's Big Step Against 'Deepfake'; Special label coming to AI-generated photos on Facebook-Instagram)