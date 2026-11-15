Microsoft च्या सेवा ३६ तास ठप्प, आता हॅकर्सचा धोका; वापरकर्त्यांना २४ तासांसाठी इशारा... तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं!

मायक्रोसॉफ्टच्या अनेक सेवा तब्बल ३६ तास बंद राहिल्याने जगभरातील वापरकर्त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या कालावधीत आउटलुक, टीम्स आणि ऑफिसशी संबंधित अनेक ॲप्सचा वापर ग्राहकांना करता आला नाही. आता या तांत्रिक अडथळ्याचा फायदा सायबर गुन्हेगारांकडून घेतला जात असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. हॅकर्स बनावट संदेश पाठवून वापरकर्त्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांच्या लॉगिनची माहिती आणि पासवर्ड चोरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये बँक खात्यांशी संबंधित माहितीही चोरीला जाण्याची शक्यता असल्याचे मायक्रोसॉफ्टने स्पष्ट केले आहे..आउटेजचा फायदा घेत हॅकर्स सक्रियमायक्रोसॉफ्टच्या सेवा बंद पडल्याच्या घटनेचा आधार घेत सायबर हल्लेखोरांनी नवीन फिशिंग मोहीम सुरू केली आहे. या माध्यमातून वापरकर्त्यांना धोकादायक लिंक असलेले संदेश पाठवले जात आहेत. संबंधित लिंकवर क्लिक करण्यासाठी लोकांना वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा अधिसूचनांसारखे दिसणारे बनावट संदेश तयार करून वापरकर्त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..ईमेल डिलीट होण्याची भीती दाखवून फसवणूकया फसवणुकीमध्ये वापरकर्त्यांना त्यांचे ईमेल लवकरच कायमचे हटवले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सेवा बंद असताना काही संदेश रोखून ठेवण्यात आले होते आणि ते पुन्हा मिळवण्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करणे आवश्यक असल्याचा दावा बनावट ईमेलमधून केला जात आहे.विशेष म्हणजे, संबंधित लिंकवर क्लिक न केल्यास पुढील २४ तासांत ईमेल आणि संदेश हटवले जातील, अशी धमकीही दिली जात आहे. त्यामुळे घाईघाईने निर्णय घेऊन वापरकर्त्यांनी लिंक उघडावी, हा हॅकर्सचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, असे संदेश मायक्रोसॉफ्टकडून पाठवण्यात आलेले अधिकृत संदेश नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे..मायक्रोसॉफ्टने सोशल मीडियावर दिली माहितीमायक्रोसॉफ्टच्या थ्रेट इंटेलिजन्स विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून या सायबर फसवणुकीबाबत सावध केले आहे. कंपनीने हॅकर्सच्या नव्या पद्धतीची माहिती देताना बनावट अधिसूचनांपासून सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..मोबाईल आणि लॅपटॉपमधील माहिती चोरीचा धोकाया मोहिमेद्वारे हॅकर्स केवळ ईमेल खात्यांपुरते मर्यादित नसून वापरकर्त्यांचे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप यांमध्येही अनधिकृत प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रकारे उपकरणांमध्ये प्रवेश मिळाल्यास लॉगिन तपशील आणि पासवर्ड चोरी होऊ शकतात. यात बँक खात्याशी संबंधित संवेदनशील माहितीही धोक्यात येऊ शकते..मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा ठप्प होताच २०२४ च्या 'त्या' घटनेची आठवण; एका अपडेटनं जगभर उडवला होता गोंधळ.तीन संशयास्पद डोमेनची ओळखमायक्रोसॉफ्टने या फिशिंग मोहिमेशी संबंधित काही प्रेषक डोमेनची ओळख पटवली आहे. यामध्ये moments-notice.com, planetmaison.com आणि newbooker.com या डोमेनचा समावेश आहे. या माध्यमातून बनावट संदेश पाठवले जात असल्याचे कंपनीने निदर्शनास आणून दिले आहे..अनोळखी लिंकवर क्लिक न करण्याचे आवाहनमायक्रोसॉफ्टने वापरकर्त्यांना अशा बनावट ईमेल आणि संदेशांमधील कोणत्याही लिंकवर क्लिक न करण्याचा सल्ला दिला आहे. अनोळखी लिंक उघडण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. संदेशातील माहितीची खात्री न करता घाईने लिंकवर क्लिक केल्यास सायबर फसवणुकीला बळी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २४ तासांत ईमेल हटवले जातील, अशा दाव्यांना घाबरून कोणतीही कृती करू नये, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे..Parbhani: अडीच वर्षे हरवलेल्या महिलेचा AI ने शोधला पत्ता! ChatGPT आणि Google च्या मदतीने परभणीतील कुटुंबाशी पुनर्भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.