Windows 10 : ऑक्टोबर महिन्यांपासून बंद होणार विंडोज 10 चा फ्री सपोर्ट; लाखो वापरकर्त्यांचा डेटा धोक्यात, आता काय करावं? जाणून घ्या

मायक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 चा मोफत सपोर्ट १४ ऑक्टोबरपासून बंद करणार आहेज्यामुळे लाखो वापरकर्ते असुरक्षित राहतील.हा निर्णय का घेण्यात याला आहे आणि याचा वापरकर्त्यांवर कसा परिणाम होणार जाणून घ्या.मायक्रोसॉफ्टने विंडोज 10 साठी मोफत सुरक्षा अपडेट (सिक्युरिटी अपडेट्स) 14 ऑक्टोबर 2025 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जगभरातील लाखो वापरकर्त्यांचा डेटा धोक्यात येण्याची भीती आहे, असा इशारा कंझ्युमर रिपोर्ट्स या ग्राहक हक्क संस्थेने दिला आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांना लिहिलेल्या पत्रात संस्थेने विंडोज 10 साठी मोफत सुरक्षा सपोर्ट ठिंबा सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. विंडोज 11 वर अपग्रेड न होऊ शकणाऱ्या उपकरणांच्या वापरकर्त्यांना यामुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढेल, असा युक्तिवाद संस्थेने केला आहे..कंझ्युमर रिपोर्ट्सच्या मते, ऑगस्ट 2015 पर्यंत जगातील 46.2 टक्के संगणक वापरकर्ते अजूनही विंडोज 10 वापरत आहेत. यापैकी अनेक उपकरणे विंडोज 11च्या हार्डवेअर आवश्यकतांमुळे अपग्रेड होऊ शकत नाहीत. यामुळे लाखो ग्राहकांना सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने असुरक्षित ठेवण्याचा धोका आहे. मायक्रोसॉफ्टने एक वर्षासाठी सुरक्षा पाठिंबा देण्यासाठी 30 डॉलर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यावर कंझ्युमर रिपोर्ट्सने लोकांचे शोषण आहे अशी टीका केली आहे. कंपनीच्या या धोरणाला दुटप्पी म्हणत संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे..iPhone Air! अॅपलचा कागदासारखा पातळ स्मार्टफोन; कुणी खरेदी करावा अन् कुणी अजिबात घेऊ नये? एकदा बघाच.पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप (PIRG) नेही मायक्रोसॉफ्टला पाठिंबा वाढवण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, सुमारे 40 कोटी कार्यक्षम संगणक विंडोज 11 वर अपग्रेड होऊ शकत नाहीत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा पर्यावरणावर आणि सामाजिक स्तरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असा इशारा PIRG ने दिला आहे..Retro Photo Prompt For Men : मुलींनी खूप AI फोटो बनवले! आता मुलांची बारी..Retro स्टाइल फोटो बनवा एका क्लिकवर...'हे' घ्या 10 प्रॉम्प्ट.मायक्रोसॉफ्टने विंडोज 11 वर स्विच करण्याचा सल्ला दिला असला तरी हार्डवेअरमधील अडचणी आणि नवीन उपकरणे खरेदी करण्याची आर्थिक अडचण यामुळे अनेक वापरकर्ते अडकले आहेत. कंझ्युमर रिपोर्ट्सने मायक्रोसॉफ्टला विनामूल्य सुरक्षा सपोर्ट देण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून अधिकाधिक वापरकर्ते सुरक्षित राहतील. मायक्रोसॉफ्टने याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..FAQs Why is Microsoft ending free security updates for Windows 10?मायक्रोसॉफ्ट विंडोज १० साठी मोफत सुरक्षा अद्ययावत का बंद करत आहे?मायक्रोसॉफ्टने विंडोज ११ ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, परंतु यामुळे जुनी उपकरणे असलेले वापरकर्ते असुरक्षित राहू शकतात.What risks do Windows 10 users face after October 2025?ऑक्टोबर २०२५ नंतर विंडोज १० वापरकर्त्यांना कोणत्या जोखीमा सामोरे जावे लागेल?सुरक्षा अद्ययावत बंद झाल्याने सायबर हल्ले, मालवेअर आणि डेटा चोरीचा धोका वाढेल, विशेषतः ज्या उपकरणांना विंडोज ११ वर अपग्रेड करता येणार नाही.Why can’t all Windows 10 devices upgrade to Windows 11?सर्व विंडोज १० उपकरणे विंडोज ११ वर का अपग्रेड होऊ शकत नाहीत?विंडोज ११ साठी विशिष्ट हार्डवेअर आवश्यकता आहेत, जसे की TPM 2.0 आणि नवीन प्रोसेसर, जे अनेक जुन्या उपकरणांमध्ये उपलब्ध नाहीत.What is Consumer Reports’ stance on Microsoft’s decision?मायक्रोसॉफ्टच्या निर्णयाबाबत कंझ्युमर रिपोर्ट्सची भूमिका काय आहे?कंझ्युमर रिपोर्ट्सने मायक्रोसॉफ्टला विंडोज १० साठी मोफत सुरक्षा पाठिंबा सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे, कारण यामुळे लाखो वापरकर्ते आणि पर्यावरणाला धोका आहे.What are the environmental concerns related to this decision?या निर्णयाशी संबंधित पर्यावरणीय चिंता काय आहेत?विंडोज ११ वर अपग्रेड न होऊ शकणाऱ्या ४० कोटी संगणकांमुळे इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे प्रमाण वाढेल, ज्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.