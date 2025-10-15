विज्ञान-तंत्र

MAI Image 1 : Gemini अन् ChatGPT ला टक्कर! मायक्रोसॉफ्टने आणलं भन्नाट फीचर, आता बनवा एकापेक्षा एक भारी फोटो..असं वापरा MAI Image 1

MAI Image 1 Generator Prompt : मायक्रोसॉफ्टने Google Gemini आणि ChatGPTला टक्कर देण्यासाठी MAI Image 1 फीचर आणले आहे. यामध्ये तुम्ही एकदम भारी फोटो तयार करू शकता
MAI Image 1 Generator Prompt

Create Viral AI Images with Microsoft MAI Image 1

Saisimran Ghashi
Updated on

Microsoft AI Image Generator Prompt : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जगात एक नवी तुफान स्पर्धा सुरू झाली आहे..मायक्रोसॉफ्टने त्याची नवीन 'एमएआय-इमेज-1' हे मॉडेल लाँच केली आहे, जी टेक्स्ट टायप करून जबरदस्त इमेजेस तयार करते. गुगलच्या 'जेमिनी नॅनो बॅनाना' आणि ओपनएआयच्या 'चॅटजीपीटी' इमेज टूल्सला थेट टक्कर देणारी ही टूल आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मजेदार, क्रिएटिव्ह इमेजेस आता तुमच्या हातात असतील आणि तेही फक्त काही सेकंदात

