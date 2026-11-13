मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा ठप्प होताच २०२४ च्या 'त्या' घटनेची आठवण; एका अपडेटनं जगभर उडवला होता गोंधळ

मायक्रोसॉफ्टच्या आउटलुक आणि टीम्ससारख्या सेवा अनेक तासांपासून बंद आहेत. त्यामुळे जगभरातील लाखो वापरकर्त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सेवांमधील व्यत्ययाला १४ तासांहून अधिक काळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ई-मेल, ऑनलाइन बैठका आणि इतर डिजिटल सुविधांवर अवलंबून असलेल्या अनेक संस्था आणि कर्मचाऱ्यांचं काम यामुळे विस्कळीत झालं आहे. मात्र, तंत्रज्ञान क्षेत्रात यापूर्वीही असाच मोठा आउटेज झाला होता. २०२४ मधील क्राउडस्ट्राइकच्या घटनेची त्यावेळी जगभर चर्चा झाली होती..१९ जुलै २०२४ रोजी जगभरातील अनेक विंडोज संगणक आणि लॅपटॉप अचानक बंद पडले होते. अनेकांच्या स्क्रीनवर निळा रंग दिसू लागला होता. या समस्येला 'ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ' (BSOD) असं म्हटलं जातं. या घटनेमुळे विमान कंपन्या, बँका, आरोग्यसेवा आणि विविध व्यवसायांमधील कामकाजावर परिणाम झाला होता. काही विमानतळांवरील सेवा विस्कळीत झाल्याने उड्डाणांना विलंब झाला, तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना प्रवाशांची माहिती हाताने लिहून नोंदवावी लागली होती..Microsoft: जगभरात मायक्रोसॉफ्टची सेवा विस्कळीत! ७४ देशांमधील आऊटलुक, टीम्स आणि कोपायलट ठप्प; कोट्यवधी वापरकर्त्यांना फटका.या मोठ्या व्यत्ययामागे सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील कंपनी क्राउडस्ट्राइकच्या फाल्कन प्लॅटफॉर्मसाठी जारी करण्यात आलेलं सदोष सॉफ्टवेअर अपडेट कारणीभूत ठरलं होतं. या घटनेचा परिणाम जगभरातील कोट्यवधी विंडोज प्रणालींवर झाला होता विविध उद्योगांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं होतं. एका अंदाजानुसार, या आउटेजमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुमारे ५.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा फटका बसला होता..फाल्कन हे संगणक आणि नेटवर्कला सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी वापरलं जाणारं प्लॅटफॉर्म आहे. लहान-मोठ्या कंपन्या आणि विविध क्षेत्रांतील संस्था त्याचा वापर करतात. विंडोजमध्ये फाल्कन सेन्सर ऑपरेटिंग सिस्टमच्या कर्नल स्तरावर काम करतो. त्यामुळे त्याला संगणकातील महत्त्वाच्या प्रक्रियांवर लक्ष ठेवता येतं..फाल्कन प्रणाली संगणकातील हालचालींवर सतत लक्ष ठेवते आणि संभाव्य धोके ओळखण्याचं काम करते. विंडोजच्या कर्नल स्तरावर कार्यरत असल्याने अपडेटमधील बिघाडाचा परिणाम संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टमवर होऊ शकतो. फाल्कन सेन्सरच्या ७.११ आणि त्यानंतरच्या आवृत्त्यांमधील लॉजिकशी संबंधित त्रुटीमुळे ही समस्या निर्माण झाली होती. परिणामी, अनेक संगणक काही काळ वापरण्यायोग्य राहिले नाहीत..Microsoft AI Policy : ६० हजार कर्मचाऱ्यांसमोर स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव, त्यातच मायक्रोसॉफ्टच्या धोरणांवर टीका; एआयमुळे नोकरी जाण्याच्या भीतीने कर्मचारी त्रस्त?.कंपनीच्या माहितीनुसार, फाल्कन सेन्सरच्या काही व्हार्जनमध्ये देण्यात आलेल्या कंटेंट अपडेटमधील त्रुटीमुळे संगणक क्रॅश झाले होता. परिणामी, विंडोज संगणक सुरू करण्यात अडचणी आल्या आणि वापरकर्त्यांना निळी स्क्रीन दिसू लागली होती. त्यामुळे हा प्रकार विंडोजमधील मूळ दोषामुळे नव्हे, तर क्राउडस्ट्राइकच्या अपडेटमधील त्रुटीमुळे घडला होता..२०२४ मधील या घटनेने सॉफ्टवेअर अपडेटमधील एका चुकीचा जगभरातील कामकाजावर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो, हे दाखवून दिलं होतं. सध्या मायक्रोसॉफ्टच्या सेवांमध्ये आलेला व्यत्यय आणि त्यावेळची क्राउडस्ट्राइकची घटना या वेगवेगळ्या आहेत. मात्र, डिजिटल सेवांवर अवलंबून असलेल्या जगात अशा तांत्रिक अडचणींमुळे किती मोठा गोंधळ उडू शकतो, हे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.