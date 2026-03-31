मिडल ईस्टच्या युद्धाचा मिडल क्लास लोकांना फायदा; 90 हजारपर्यंत करू शकता बचत, पेट्रोल-डिझेलच टेन्शन संपणार

मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि तणावामुळे जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव झपाट्याने वाढत आहेत. याचा फटका बसणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी हीच वेळ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदी करण्याची सोन्याची संधी ठरू शकते. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे आता इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे वळल्यास वर्षाला जवळपास ९०,००० रुपयांपर्यंत बचत करता येऊ शकते..सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती इतक्या वाढल्या आहेत की, सामान्य कार चालवण्याचा खर्च खूप जास्त झाला आहे. एका अहवालानुसार, पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाडीचा वार्षिक इंधन खर्च सुमारे १.४ लाख रुपये येऊ शकतो. तर इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करण्यासाठी फक्त ५८,००० रुपये खर्च येतो. म्हणजे वर्षाला जवळपास ८० ते ९० हजार रुपयांची बचत होऊ शकते.ऑटो रिसर्च प्लॅटफॉर्म एडमंड्सच्या मते, यंदा २३.८ टक्के लोक विद्युतीकृत वाहने (EV, हायब्रीड) शोधत आहेत जे यावर्षीचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. वाढत्या इंधन भावामुळे लोकांची वृत्ती झपाट्याने बदलत आहे. पेट्रोलच्या प्रत्येक रुपयाच्या वाढीमुळे इंधन खर्च वाढतो, तर इलेक्ट्रिक गाडी चालवणे ६० टक्के स्वस्त पडू शकते..टेस्ला, रिव्हियन, लुसिड सारख्या इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांनाही याचा फायदा होत आहे. रिव्हियनचे सीईओ आर. जे. स्कारिंगे म्हणतात, "पेट्रोलचे भाव दीर्घकाळ उच्च राहिले तर लोकांच्या सवयी नक्की बदलतील आणि ते इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे वळतील."मोठ्या एसयूव्ही आणि ट्रकची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण जास्त इंधन खाणाऱ्या गाड्यांचा खर्च आता परवडणारा राहणार नाही. त्यामुळे छोट्या, जास्त मायलेज देणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोकांचा कल वाढेल..इतिहासातही असे अनेक प्रसंग आले आहेत. १९७० च्या दशकातील ऊर्जा संकट आणि २००८ मध्ये तेलाच्या किमती १४७ डॉलरपर्यंत गेल्या तेव्हा लोकांनी लहान आणि इंधन-बचत करणाऱ्या गाड्यांकडे वळणे सुरू केले. त्यावेळी टोयोटा प्रियस सारखी हायब्रीड गाडी खूप लोकप्रिय झाली. आता मध्यमवर्गीयांना निर्णय घ्यायचा आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या भावांमुळे रोजचा इंधन खर्च वाढत चालला आहे. अशा वेळी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे हा दीर्घकाळासाठी फायद्याचा निर्णय ठरू शकतो. इंधनाची चिंता संपेल आणि प्रत्येक महिन्याला खिशात हजारो रुपये जास्त राहतील.