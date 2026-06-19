विज्ञान-तंत्र

MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?

MRI चा काळ संपला? मिडजर्नीचा AI स्कॅनर आला, किरणोत्सर्गमुक्त तपासणी कशी होत आहे जाणून घ्या
How Midjourney Scanner Works: 1-Minute AI Full Body Scan, Replace Traditional MRI

How Midjourney Scanner Works: 1-Minute AI Full Body Scan, Replace Traditional MRI

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

एका मिनिटात संपूर्ण शरीराचा 3D नकाशा..बिनकिरणोत्सर्ग, अतिशय वेगवान आणि सोपा... अशा आश्चर्यकारक तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे मिडजर्नी या प्रसिद्ध एआय कंपनीने. त्यांच्या नवीन Midjourney Scanner’मुळे भविष्यात मोठ्या MRI मशीनची गरजच संपुष्टात येऊ शकते.

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