MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?

एका मिनिटात संपूर्ण शरीराचा 3D नकाशा..बिनकिरणोत्सर्ग, अतिशय वेगवान आणि सोपा... अशा आश्चर्यकारक तंत्रज्ञानाची घोषणा केली आहे मिडजर्नी या प्रसिद्ध एआय कंपनीने. त्यांच्या नवीन Midjourney Scanner’मुळे भविष्यात मोठ्या MRI मशीनची गरजच संपुष्टात येऊ शकते..मिडजर्नीचे CEO डेव्हिड होल्झ यांनी या उपकरणाला ‘विचित्र, वेडेपणाचे पण विलक्षण’ असे म्हटले आहे. हे स्कॅनर अल्ट्रासोनिक (ध्वनी लहरी) तंत्रज्ञानावर काम करते. स्कॅन करण्यासाठी व्यक्तीला फक्त एक मिनिट पाण्याच्या टाकीत उभे राहावे लागते. सेन्सर्स शरीराच्या वेगवेगळ्या कोनातून ध्वनी लहरी पाठवतात आणि त्यातून स्नायू, चरबी, हाडे, अवयव यांचा संपूर्ण 3D नकाशा तयार होतो. एआय या माहितीचे विश्लेषण करून स्पष्ट आणि उपयुक्त प्रतिमा तयार करते..Fan Cool Air Tricks : घरातला पंखा सतत गरम होतोय? 'या' सोप्या ट्रिकने रूम होईल ठंडा-ठंडा कूल-कूल.सध्या MRI स्कॅनसाठी ३० ते ९० मिनिटे लागतात, बंद जागेत अडकल्यासारखे वाटते आणि काहींना आवाजाने भीती वाटते. तर मिडजर्नी स्कॅनर फक्त एक मिनिटात हे सगळे काम पूर्ण करतो. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे यात कोणतेही किरणोत्सर्ग किंवा चुंबकीय क्षेत्र तयार होत नाही. म्हणून गर्भवती स्त्रिया, लहान मुले आणि ज्यांना वारंवार स्कॅनची गरज असते त्यांच्यासाठी हे खूप सुरक्षित ठरेल..Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स.कंपनीचा दावा आहे की, अनेक आजारांच्या निदानात हे MRIच्या तोडीचे किंवा त्याहून चांगले परिणाम देऊ शकते. सुरुवातीला हे स्कॅनर शरीरातील चरबी, स्नायू आणि एकूण आरोग्याचे नकाशे (बॉडी कंपोझिशन मॅप्स) तयार करण्यासाठी वापरले जाईल. नंतर पूर्ण वैद्यकीय निदानासाठीही विकसित केले जाईल..सध्या हे उपकरण प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि वैद्यकीय मंजुरी (FDA) प्रक्रियेत आहे. पण कंपनी वेगाने पुढे जात आहे. पुढील वर्षी सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये पहिले ‘Midjourney Spa’ उघडले जाईल, ज्यात १० स्कॅनर्स असतील. २०२८ पर्यंत अशी अनेक स्पा सुरू करण्याचे आणि पुढील सहा वर्षांत ५०,००० स्कॅनर्स बाजारात आणण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे..Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स.तंत्रज्ञान क्षेत्रात एआय हार्डवेअरची ही नवी लाट आहे. मिडजर्नीने इमेज जनरेशनमध्ये जे करून दाखवले, तेच आता वैद्यकीय क्षेत्रात घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर हे यशस्वी झाले तर आरोग्य तपासणी सोपी, स्वस्त आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल.आपल्या शरीराची पूर्ण माहिती एका मिनिटात मिळणार असेल तर भविष्यात आजारांना लवकर रोखणे शक्य होईल. मिडजर्नी स्कॅनर खरोखर आरोग्य क्षेत्रातील गेम चेंजर ठरेल की नाही, हे येत्या काही वर्षांत स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट नक्की भविष्य अतिशय रोमांचक दिसत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.