Mobile Booster Tips : तुमचा मोबाईल सतत हँग होतोय? स्लो फोनला ५ मिनिटांत बनवा सुपरफास्ट, एकदा वापरून पाहा 'ही' सोपी ट्रिक

स्मार्टफोन आज आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे, पण जेव्हा तो अचानक हँग होऊ लागतो किंवा संथ चालतो, तेव्हा कामाचा उत्साह मावळतो. सततच्या वापरामुळे, जास्त mb च्या अॅप्समुळे आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे फोनची गती मंदावणे ही एक जागतिक समस्या आहे. मात्र यासाठी प्रत्येक वेळी नवीन फोन घेण्याची गरज नसते. काही साध्या आणि विज्ञानावर आधारित तंत्रांचा वापर करून तुम्ही तुमच्या संथ चालणाऱ्या डिव्हाइसला पुन्हा पहिल्यासारखे सुपरफास्ट बनवू शकता. 5 ट्रिक्स वापरून तुम्ही तुमच्या फोनचा अनुभव खूप स्मूथ आणि फास्ट करू शकता..कॅशे डेटा आणि 'जंक' फाईल्सतुमच्या फोनमधील कॅशे मेमरी (Cache Memory) वेळोवेळी साफ करणे ही फोन वेगवान करण्याची पहिली पायरी आहे. जेव्हा आपण विविध अॅप्स वापरतो तेव्हा ते तात्पुरत्या स्वरूपाचा डेटा साठवून ठेवतात, ज्यामुळे कालांतराने रॅमवर अनावश्यक ताण येतो. फोनच्या सेटिंग्समध्ये जाऊन स्टोरेज सेक्शनमधून किंवा प्रत्येक अॅपच्या स्टोरेज अँड कॅशे पर्यायातून हा कचरा साफ करा. यामुळे फोनच्या प्रोसेसरला मोकळा श्वास घेता येतो आणि अॅप्स लोड होण्याचा वेग कमालीचा वाढतो..अॅनिमेशन स्पीडमध्ये तांत्रिक बदलफोन वापरताना अॅप्स उघडताना किंवा बंद होताना जे व्हिज्युअल अॅनिमेशन दिसते, ते सिस्टीमचे रिसोर्सेस खर्च करते. तुम्ही 'डेव्हलपर ऑप्शन्स'मध्ये जाऊन 'Window Animation Scale', 'Transition Animation Scale' आणि 'Animator Duration Scale' हे तिन्ही पर्याय 1x वरून 0.5x वर सेट करा. हे केल्याने फोनमधील हालचाली अत्यंत वेगवान होतात. ही एक छुपी ट्रिक असली तरी यामुळे तुमचा फोन वापरताना तो प्रत्यक्षात कितीतरी पटीने फास्ट झाल्याचा अनुभव तुम्हाला लगेच येईल..बॅकग्राउंड प्रोसेसवर नियंत्रणअनेक अॅप्स आपण बंद केल्यानंतरही बॅकग्राउंडला सुरूच राहतात आणि रॅम (RAM) खर्च करत असतात. हे रोखण्यासाठी फोनच्या सेटिंग्समध्ये बॅकग्राउंड प्रोसेस लिमिट (Background Process Limit) निवडा. तिथे 'No background processes' किंवा 'At most 2 processes' असा पर्याय निवडा. यामुळे प्रोसेसरला केवळ सध्या सुरू असलेल्या अॅपवर लक्ष केंद्रित करता येते. परिणामी फोन गरम होण्याचे प्रमाण कमी होते आणि हँगिंगची समस्या कायमची दूर होऊ शकते..स्टोरेज आणि lite अॅप्सचा वापरजर तुमच्या फोनचे इंटरनल स्टोरेज 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरले असेल, तर फोन हमखास स्लो होणारच. फोनमधील न वापरले जाणारे खूप साऱ्या अॅप्स आणि डुप्लिकेट फोटो/व्हिडिओ त्वरित काढून टाका. महत्त्वाचे म्हणजे फेसबुक किंवा इंस्टाग्राम सारख्या मोठ्या अॅप्सऐवजी त्यांचे Lite व्हर्जन वापरा. हे अॅप्स कमी मेमरी घेतात आणि कमी इंटरनेटमध्येही वेगाने चालतात ज्यामुळे फोनवरचा भार हलका होतो आणि परफॉर्मन्स सुधारतो..सॉफ्टवेअर अपडेट आणि सिस्टीम रिबूटकंपन्या नेहमीच फोनसाठी नवनवीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स देत असतात ज्यामध्ये जुन्या बग्सवर उपाय शोधलेला असतो. त्यामुळे तुमचा फोन नेहमी अपडेट ठेवा. यासोबतच, दिवसातून किंवा दोन दिवसातून एकदा फोन Restart करण्याची सवय लावा. रीस्टार्ट केल्यामुळे रॅम पूर्णपणे फ्रेश होते आणि सिस्टीममधील छोटे-मोठे एरर्स आपोआप रिसेट होतात. या साध्या सवयीमुळे तुमच्या फोनचे आयुष्य वाढते आणि तो कधीही हँग होत नाही.