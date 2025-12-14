Hacking Tips : तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर 3 रंगीत ठिपके बघितलेत का? फोन हॅक झालाय का पाहायचं असेल तर 'हे' एकदा चेक कराच

आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल म्हणजे आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पण याच फोनमधून प्रायव्हसीचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. तुम्ही कधी लक्ष दिलेत का? फोनच्या स्क्रीनच्या वरच्या कोपऱ्यात अचानक हिरवा, केशरी किंवा लाल ठिपका दिसतो? हे छोटे ठिपके फक्त सजावटीसाठी आकर्षक दिसण्यासाठी दिले नाहीत, तर ते तुमच्या फोनच्या कॅमेरा आणि मायक्रोफोनच्या वापराची महत्त्वाची सूचना देतात. iOS आणि Android फोनमध्ये हे प्रायव्हसी इंडिकेटर्स (Privacy Indicators ) तुम्हाला अलर्ट करतात की कोणते ॲप तुमची खासगी माहिती चोरत तर नाही? चला तर जाणून घेऊया या बद्दल सविस्तर...हिरवा ठिपकाजेव्हा तुमचा फोनचा कॅमेरा कोणत्याही ॲपने वापरला जातो, तेव्हा हिरवा ठिपका दिसतो. Zoom, Google Meet किंवा कॅमेरा ॲप वापरताना हे सामान्य आहे. पण तुम्ही काहीच करत नसताना हा ठिपका दिसला तर याचा अर्थ एखादे मालिशियस ॲप सीक्रेटली तुमचे फोटो किंवा व्हिडिओ कॅप्चर करत आहे. हॅकर्स स्पायवेअरद्वारे असा धोका निर्माण करू शकतात (Green Dot: Camera Active Indicator).19 Minute 34 Second Viral Video नंतर आता 5.39 मिनिटचा व्हिडिओ व्हायरल? सोशल मीडियावर उडलाय गोंधळ.केशरी किंवा पिवळा ठिपकाफोनवर बोलताना, व्हॉईस रेकॉर्डिंग किंवा Google Assistant वापरताना केशरी ठिपका दिसतो. हे सामान्य आहे. पण शांत बसले असताना हा ठिपका दिसला तर अलर्ट व्हा कारं एखादे ॲप तुमचे बोलणे ऐकत आहे. यामुळे तुम्ही बोललेला विषय लगेच जाहिरातींमध्ये दिसू शकतो. स्पायवेअर किंवा ट्रॅकिंग ॲप्स याचे मुख्य कारण असतात. (Orange Dot: Microphone Access Warning).Recharge : फक्त 61 रुपयांच्या रिचार्जमध्ये 25 हजारचा फोन इंश्योरंस; मोबाईल हरवल्यास पैसे मिळणार परत, 'या' कंपनीने सुरू केली सुविधा.लाल ठिपकाकाही फोनमध्ये स्क्रीनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चालू असताना लाल ठिपका दिसतो. तुम्ही स्वतः रेकॉर्डिंग केले नसेल तर हा गंभीर इशारा आहे. कोणीतरी तुमच्या फोनच्या सर्व सर्व गोष्टी सीक्रेटली रेकॉर्ड करत असू शकते. हे ठिपके दुर्लक्षित केल्याने मोठा फटका बसू शकतो. हॅकर्स तुमची खासगी माहिती चोरून ब्लॅकमेल किंवा फसवणूक करू शकतात. (Red Dot: Screen Recording or Privacy Risk).Recharge : फक्त 61 रुपयांच्या रिचार्जमध्ये 25 हजारचा फोन इंश्योरंस; मोबाईल हरवल्यास पैसे मिळणार परत, 'या' कंपनीने सुरू केली सुविधा.धोका टाळण्यासाठी काय करा?लगेच तपासा: रिसेंट ॲप्स उघडून संशयित ॲप बंद करा.परमिशन remove करा : सेटिंग्समध्ये जा मग प्रायव्हसी पर्याय निवडा आणि कॅमेरा/मायक्रोफोन अॅक्सेसमध्ये जा. नको असलेल्या ॲप्सची परवानगी काढून घ्या.मोबाईल अपडेट ठेवा: फोन आणि ॲप्स नेहमी अपडेट करा.प्रायव्हसी डॅशबोर्ड तपासा: Android मध्ये कोणते ॲप कधी अॅक्सेस घेतले ते पहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.