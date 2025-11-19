Mobile Tips: स्पॅम कॉल्सना कंटाळलात? मग Android अन् Iphone मध्ये फक्त एक सेटिंग बदलून थांबवा अनोळखी नंबरचा त्रास

how to stop iPhone spam calls: भारतातील स्मार्टफोन यूजर्ससाठी स्पॅम कॉल्स हा सर्वात मोठा त्रासदायक घटक बनला आहे. "एक्सक्लुझिव्ह डील" देणारा कर्ज एजंट असो किंवा मालमत्ता गुंतवणूकीची ऑफर देणारा रिअल इस्टेट मार्केटर असो, हे स्पॅम कॉल्स आपल्याला कामात असताना त्रासदायी वाटतात तसेच गोपनीयतेला धोका निर्माण करतात. सुदैवाने,अँड्रॉइड आणि आयफोन दोन्ही यूजर्स काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून स्पॅम कॉल्स सहजपणे ब्लॉक करू शकतात. .अलिकडच्या वर्षांत, भारतात स्पॅम कॉल्सचे प्रमाण खुप वाढले आहे. याचे कारण टेलिमार्केटिंग एजन्सीज, विमा कंपन्या आणि कर्ज देणाऱ्या कंपन्या ऑटो-डायल सिस्टीम वापरत आहेत. हे कॉल्स तुमचा वेळ वाया घालवत नाहीत तर तुमच्या वैयक्तिक माहितीवर देखील परिणाम करतात. पण चांगली बातमी अशी आहे की - तुम्ही आता बिल्ट-इन टूल्स किंवा विश्वासार्ह अॅप्स वापरून ते जवळजवळ त्वरित थांबवू शकता..अँड्रॉइड यूजर्ससाठीसॅमसंग, वनप्लस आणि गुगल पिक्सेलसह बहुतेक अँड्रॉइड स्मार्टफोन्समध्ये गुगलद्वारे समर्थित बिल्ट-इन स्पॅम प्रोटेक्सन असते. तुम्ही स्पॅम कॉल मॅन्युअली कसे ब्लॉक करू शकता ते जाणूवन घेऊया. 1. फोन अॅप ओपन करावे. 2. अलीकडील कॉलर पाहण्यासाठी अलीकडील टॅबवर टॅप करा. 3. स्पॅम नंबर शोधा आणि ब्लॉक करा/ Report Spam निवडा. 4. त्या नंबरवरून येणारे कॉल आणि मॅसेज दोन्ही ब्लॉक करण्याची पुष्टी करा..Interesting Facts: गाडीचे टायर काळेच का असतात? 99% लोकांना माहिती नाही खरं कारण!.आयफोन यूजर्ससाठीफोन सेटिंग्ज ओपन करा. Silent Silence Unknown निवडा. टॉगल चालू करा - हे अज्ञात नंबरवरून येणारे सर्व कॉल थेट व्हॉइसमेलवर पाठवते..पद्धत 2 - Trusted Caller ID Apps वापरून स्पॅम कॉल थांबवारिअल टाइममध्ये अज्ञात कॉलर ओळखा.जगभरातील लाखो यूजर्सनी स्पॅम म्हणून ध्वजांकित केलेले नंबर स्वयंचलितपणे ब्लॉक करा.जागतिक स्पॅम शोध सुधारण्यासाठी तुम्हाला टेलिमार्केटर्सची तक्रार करण्याची परवानगी देते..पद्धत 3 - TRAI डू नॉट डिस्टर्ब सेवा सक्रिय कराटेलिमार्केटिंग कॉल्सवर अधिकृत कारवाई करण्यासाठी, तुम्ही TRAI द्वारे नियंत्रित केलेली डू नॉट डिस्टर्ब (DND) सेवा सक्रिय करू शकता: 1. START 0 असा मजकूर पाठवून 1909 वर एसएमएस पाठवा. 2. तुम्हाला 24 तासांच्या आत एक पुष्टीकरण संदेश मिळेल. एकदा सक्रिय झाल्यानंतर, ही सेवा TRAI च्या नियमांनुसार नोंदणीकृत टेलिमार्केटर्सकडून येणारे सर्व प्रचारात्मक आणि मार्केटिंग संदेश ब्लॉक करते. सतर्क रहाकोणतीही पद्धत स्पॅम कॉल पूर्णपणे काढून टाकू शकत नसली तरी, फोन सेटिंग्ज, कॉलर आयडी अॅप्स आणि ट्रायची डीएनडी सेवा एकत्रित केल्याने ते लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात. तुम्ही तुमचा फोन नंबर कुठे शेअर करता याबद्दल नेहमी सावधगिरी बाळगावी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.