Mobile Discount Offer : चक्क 10 हजारपेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत हे प्रीमियम 5G मोबाईल; 50MP, दमदार फीचर्स..कुठे सुरुय ऑफर? पहा एका क्लिकवर

Flipkart-amazon sale mobile discount offer : अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर सॅमसंगच्या बजेट 5G फोनची विक्री, आजच खरेदी करा
स्मार्टफोन प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे.. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवरील मेगा सेल आज संपत आहे. या सेलमध्ये सॅमसंगचे दमदार 5G फोन 10000 पेक्षा कमी किमतीत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे या फोनमध्ये 50MP कॅमेरा, 5000mAh बॅटरी, HD+ डिस्प्ले आणि लांबलचक सॉफ्टवेअर अपडेटची हमी आहे. बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव हवा असेल तर ही संधी सोडू नका

