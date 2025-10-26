Mobile Discount Offer : चक्क 10 हजारपेक्षा कमी किंमतीत मिळतायत हे प्रीमियम 5G मोबाईल; 50MP, दमदार फीचर्स..कुठे सुरुय ऑफर? पहा एका क्लिकवर

स्मार्टफोन प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे.. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवरील मेगा सेल आज संपत आहे. या सेलमध्ये सॅमसंगचे दमदार 5G फोन 10000 पेक्षा कमी किमतीत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे या फोनमध्ये 50MP कॅमेरा, 5000mAh बॅटरी, HD+ डिस्प्ले आणि लांबलचक सॉफ्टवेअर अपडेटची हमी आहे. बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव हवा असेल तर ही संधी सोडू नका.सर्वात स्वस्त 5G फोन – Samsung Galaxy M06 5Gकिंमत: 7,499 रुपये (अमेझॉनवर)फीचर्स: 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर, 50MP + 2MP कॅमेरा, 5000mAh बॅटरीस्पेशल काय : बजेट सेगमेंटमधील सर्वात स्वस्त 5G फोनSamsung Galaxy F07 5Gकिंमत: 8,499 रुपये (फ्लिपकार्टवर)फीचर्स : 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले, MediaTek Helio G99 चिप, 50MP + 2MP कॅमेरा, 5000mAh बॅटरीस्पेशल काय : 6 वर्षांचे सॉफ्टवेअर अपडेट आणि 6 अँड्रॉइड व्हर्जन अपग्रेड.Satara Doctor Case : साताऱ्यात महिला डॉक्टरने शारीरिक अत्याचाराला कंटाळून जीव दिला! तिच्यावर दबाव टाकणारा 'तो' खासदार कोण?.Samsung Galaxy M07किंमत: 6,799 रुपये (फ्लिपकार्टवर)फीचर्स : 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले, Helio G99 चिप, 5000mAh बॅटरीस्पेशल काय : 5G कनेक्टिव्हिटी आणि 6 वर्षांची अपडेट हमीSamsung Galaxy M17 5Gकिंमत: 12,499 रुपयेफीचर्स : 6.7 इंच 90Hz Super AMOLED डिस्प्ले, 50MP नो शेक कॅमेरा, 25W फास्ट चार्जिंग, 5000mAh बॅटरीस्पेशल काय : प्रीमियम डिस्प्ले आणि पावरफुल परफॉर्मन्स.Insta AI : गुगल जेमिनी अन् GPTचं काय कौतुक? इंस्टाग्रामवर आलं AI फोटो-व्हिडिओ फीचर; आपोआप होणार एडिटिंग, हवे तसे फोटो एका क्लिकवर.आज रात्री 12 वाजेपर्यंत सेल सुरू आहे..स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी परफेक्ट 5G फोन हवा असेल तर लगेच अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवर जा. 50MP कॅमेरा, 5G स्पीड आणि सॅमसंगची विश्वासार्हता आहे.. हे सर्व 10,000 पेक्षा कमी किमतीत मिळत आहेत त्यामुळे ही हातची संधी सोडू नका, आत्ताच खरेदी करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.