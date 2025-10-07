Moto G06 Power Price : मोटोरोलाने भारतात लॉन्च केला बजेट मोबाईल; चक्क 7000mAh बॅटरी अन् दमदार फीचर्स, किंमत फक्त 7,499

Moto G06 Power Mobile Details : मोटोरोलाने भारतात आपल्या G मालिकेत नवीन बजेट स्मार्टफोन मोटो G06 पॉवर सादर केला आहे. हा फोन 7000mAh च्या दमदार बॅटरीसह येतो आणि मीडियाटेक हेलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. IP64 रेटिंगमुळे हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहे, तर कॉर्निंग गोरिला ग्लास 3 ने संरक्षित डिस्प्ले याला टिकाऊपणा देतो. बजेट सेगमेंटमध्ये हा फोन ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल..किंमत आणि उपलब्धतामोटो G06 पॉवरची किंमत 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या एकमेव व्हेरिएंटसाठी 7,499 रुपये आहे. हा फोन पॅनटोन लॉरेल ओक, पॅनटोन टेंड्रिल आणि पॅनटोन टॅपेस्ट्री या तीन स्टायलिश रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. याची विक्री फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया वेबसाइट आणि प्रमुख रिटेल स्टोअर्सद्वारे लवकरच सुरू होईल..इन्स्टाग्रामवर रिल्स अन् फोटो शेअर करताय? मग तुम्हालाही मिळू शकतो ‘Insta Rings’ पुरस्कार, काय आहे प्रोसेस? पाहा एका क्लिकवर.फीचर्सहा ड्युअल सिम फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित हॅलो UI सह येतो. यात 6.88 इंचाचा HD+ डिस्प्ले आहे जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 600 निट्स ब्राइटनेस आणि 395ppi पिक्सेल डेन्सिटी देतो. मीडियाटेक हेलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर, 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज (1TB पर्यंत वाढवता येईल) यामुळे हा फोन रोजच्या वापरासाठी उत्तम आहे. 7000mAh बॅटरी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि एकदा चार्ज केल्यावर 65 तासांचा प्लेबॅक टाइम देते..Arattai App : डाऊनलोड करण्याआधी तुम्हाला 'या' 5 गोष्टी माहिती असायलाच हव्यात..नाहीतर स्वदेशीच्या नादात होईल विदेशी फसवणूक.कॅमेरा आणि डिझाइनफोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रियर कॅमेरा आणि 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी बेस्ट आहे. व्हीगन लेदर बॅक पॅनल आणि प्लास्टिक फ्रेम याला आकर्षक लुक देतात. यात साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर, डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्टसह स्टिरिओ स्पीकर्स आणि गुगल जेमिनी AI असिस्टंट आहे..Zudio Offers : झुडिओत खरेदीला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर स्वतःचं डबल नुकसान करून घ्याल.कनेक्टिव्हिटी4G LTE, वायफाय, ब्लूटूथ 6.0, GPS, USB टाइप-C पोर्ट यासह अॅक्सेलेरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सर उपलब्ध आहेत. 220 ग्रॅम वजनाचा हा फोन बजेटमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स देतो. जर तुम्हाला स्वस्तात मस्त मोबाईल घ्यायचा असेल तर हा बेस्ट पर्याय आहे .FAQsWhat is the price of the Moto G06 Power in India? / मोटो G06 पॉवरची भारतातील किंमत किती आहे?मोटो G06 पॉवरची किंमत 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजसह 7,499 रुपये आहे.What are the color options for the Moto G06 Power? / मोटो G06 पॉवरचे रंग पर्याय कोणते आहेत?हा फोन पॅनटोन लॉरेल ओक, पॅनटोन टेंड्रिल आणि पॅनटोन टॅपेस्ट्री रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.What is the battery capacity of the Moto G06 Power? / मोटो G06 पॉवरची बॅटरी क्षमता किती आहे?यात 7,000mAh बॅटरी आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि 65 तासांचा प्लेबॅक टाइम देते.Does the Moto G06 Power support 5G connectivity? / मोटो G06 पॉवर 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो का?नाही, हा फोन 4G LTE कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो, 5G उपलब्ध नाही.What is the display specification of the Moto G06 Power? / मोटो G06 पॉवरचा डिस्प्ले कसा आहे?यात 6.88 इंचाचा HD+ डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 600 निट्स ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास 3 संरक्षणासह येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.