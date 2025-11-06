Moto G67 Power लॉन्च! 7000mAh बॅटरी- चार कॅमेरावाला 5G मोबाईल; किती आहे किंमत अन् कितीचा डिस्काउंट, बजेट प्रेमींनो पाहा

Motorola G67 Power Price : मोटोरोला भारतातील आघाडीची एआय स्मार्टफोन ब्रँडने आज बजेट सेगमेंटमध्ये धमाका केला आहे..Moto G67 Power नावाचा नवा स्मार्टफोन लाँच करून कंपनीने 15,000 रुपयांखालील कॅमेरा किंगची जादू दाखवली. 50 मेगापिक्सेल सोनी लायटिया 600 सेन्सर, सर्व कॅमेऱ्यांवर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 7000 mAhची मोठी बॅटरी आहे..त्यामूळे हा फोन तुमच्या दैनंदिन जीवनाला सुपरपॉवर देणार आहे.. कारण मोबाईल हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा मोठा भाग आहे.कॅमेरा15,000 खाली सर्वोत्तम फोन कॅमेरा प्रेमींसाठी स्वर्ग आहे. मुख्य 50 MP सेन्सरसह 8 MP अल्ट्रावाइड आणि 32 MP क्वाड पिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असून सर्वांवर 4K रेकॉर्डिंग करता येईल. ऑलपिक्सेल फोकसने 32 पट जास्त फोकस पॉइंट्स, रिअल टाइम कलर अॅडजस्टमेंटसाठी 2 इन1 अॅम्बियंट सेन्सर आहे. मोटो एआय फीचर्स जसे एआय फोटो एन्हांसमेंट, ऑटो नाईट व्हिजन, एआय पोर्ट्रेट्स आणि ऑटो स्माइल कॅप्चर तुमचे फोटो जादुई बनवतात. गुगल फोटोजचे मॅजिक एडिटर, इरेजर आणि अनब्लर टूल्ससह हा सेगमेंटमधला सर्वात प्रगत कॅमेरा सेटअप आहे.Moon Explosion Video : चंद्रावर अचानक झाला मोठा स्फोट; पृथ्वीवरून सुद्धा दिसतायत ठिणग्या..आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल.बॅटरी7000 mAh सिलिकॉन कार्बन बॅटरीने फोन स्लिम आहे. एका चार्जवर 58 तास चालेल. रिअलवर्ल्ड टेस्टमध्ये 130 तास संगीत, 33 तास व्हिडिओ, 26 तास गेमिंग, 49 तास टॉकटाइम आहे. बॅटरी केअर 2.0 चार्जिंग ऑप्टिमाइझ करून लॉन्ग बॅटरी टाइम देतो. परफॉर्मन्स एकदम स्मूथ आणि पॉवरफुल आहे. स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 2 चिपसेट (4nm), 8 GB रॅम (रॅम बूस्टने 24 GBपर्यंत), 128 GB स्टोरेज आहे. 11 5G बँड्स, वायफाय 6, गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी परफेक्ट आहे. टिकाऊपणाच्या मामल्यात मिलिटरी ग्रेड गोरिला ग्लास 7i आहे. IP64 प्रोटेक्शनने हा सेगमेन्टमधला सर्वात स्ट्रॉंग फोन आहे..E-Aadhaar App : आधार सेंटरला म्हणा रामराम! लाँच झाले e-Aadhaar अॅप; घरबसल्या करू शकणार कोणतीही माहिती अपडेट, कसं वापरायचं? पाहा.डिझाइन आणि डिस्प्लेप्रीमियम फीलपँटोन सर्टिफाइड व्हीगन लेदर बॅक आहे. सिलांट्रो, पॅराच्यूट, ब्ल्यू कुराकाओ कलर्स आहेत. 6.7 इंच FHD+ 120 Hz डिस्प्ले, 1050 निट्स ब्राइटनेस, वॉटर टच टेक्नॉलॉजी आहे. स्टिरिओ स्पीकर्स विथ डॉल्बी अॅटमॉस फीचर आहे. सॉफ्टवेअर अपडेटमध्ये अँड्रॉइड 15 सह स्मार्टहॅलो UX, स्मार्ट कनेक्ट 2.0, मोटो सिक्योर. किंमतफोनची किंमत 8+128 GB – 15,999 रुपये आहे. मोबाईलची विक्री 12 नोव्हेंबरपासून दुपारी फ्लिपकार्ट, मोटोरोला.इन, रिटेल स्टोर्सवर उपलब्ध असेल. ऑफर्समध्ये 1000 रुपये बँक डिस्काउंट, 1500 रुपये EMIवर, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज उपलब्ध आहे. SBI, Axis, IDFC, Bajajसह खरेदी करू शकता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.