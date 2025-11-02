Motorola Edge 60 Fusion 50% डिस्काउंट! स्मार्टफोनवर चक्क 7 हजारची सूट..ऑफर पहा एका क्लिकवर.

दसरा आणि दिवाळीच्या सेल संपल्या तरी ई-कॉमर्स साइट्सवर ग्राहकांसाठी खुशखबर आहे. मोटोरोलाचा मिड बजेट स्मार्टफोन 'एज 60 फ्यूजन' (Motorola Edge 60 Fusion) आता लॉन्च किंमतीपेक्षा 7000 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. फ्लिपकार्टवर हा फोन आता केवळ 18999 रुपयांत उपलब्ध आहे. हे ऑफर बँक डिस्काउंटसह मिळत असल्याने ग्राहकांसाठी ही एक सोनेरी संधी आहे. या फोनमध्ये 5500 mAh ची दमदार बॅटरी आणि 50 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आहे, ज्यामुळे तो मल्टीटास्किंग आणि फोटोग्राफीसाठी उत्तम पर्याय ठरतो..Motorola Edge 60 Fusion व्हेरिएंटया फोनचे दोन व्हेरिएंट्स आहेत-- 8 GB रॅम + 256 GB स्टोरेज आणि 12 GB रॅम + 256 GB स्टोरेज. लॉन्चवेळी सुरूवातीची किंमत 25999 रुपये होती, पण आता फ्लिपकार्टवर ती 21999 रुपयांवर आली आहे. त्यात अतिरिक्त 3000 रुपयांचा इन्स्टंट डिस्काउंट मिळाल्याने प्रभावी किंमत फक्त 18999 रुपये होते. हे ऑफर मर्यादित कालावधीसाठी असल्याने लवकरात लवकर खरेदी करा.iPhone Discount : बंपर ऑफर! iPhone 16 Plus वर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट, खरेदी करण्यासाठी लागल्या रांगा, 'या' ठिकाणी सुरुय जबरदस्त ऑफर.फीचर्सफीचर्सच्या बाबतीत हा फोन कमाल आहे. 6.67 इंचाचा pOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि गेमिंग सुपर स्मूथ होते. 3D कर्व्ह डिझाइन आणि 1.5K रिझोल्यूशनसह स्क्रीन आकर्षक दिसते. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि व्हेगन लेदर बॅक पॅनल त्याला प्रीमियम लूक देतात. परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर आहे, जो 12 GB रॅमसह मल्टीटास्किंग सहज हँडल करतो..DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.बॅटरीबॅटरी सेक्शनमध्ये 5500 mAh ची मोठी बॅटरी आणि 68 वॅट फास्ट चार्जिंग आहे, ज्यामुळे दिवसभर वापरातही टेन्शन नाही. सॉफ्टवेअरमध्ये अँड्रॉइड 15 आधारित हॅलो UI आणि गूगल जेमिनी AI फीचर्स आहेत. कॅमेराकॅमेरा सेटअप ड्युअल आहे..50 मेगापिक्सेल प्रायमरी आणि 13 मेगापिक्सेल सेकंडरी, तर सेल्फींसाठी 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा. IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळे पाणी आणि धूळापासून पूर्ण संरक्षण मिळते. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये स्टायलिश आणि पॉवरफुल पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी परफेक्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.