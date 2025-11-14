Motorola Discount : मोटोरोलाचा ब्रँड 5G मोबाईल चक्क 3 हजारात; कुठं सुरुय ही 50% डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

Motorola G06 Power Discount Offer : तुम्ही कमी बजेटमध्ये पॉवरफुल स्मार्टफोन शोधत आहात? मग मोटोरोलाचा नवा 'मोटो G06 पॉवर' तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. हा फोन आता फ्लिपकार्टवर जबरदस्त सवलतीत मिळतोय फक्त 7199 रुपयांना.. होय, 7000mAh ची दणकट बॅटरी, 50MP कॅमेरा आणि सुपर स्मूथ डिस्प्ले असे फ्लॅगशिप फीचर्स घेऊन येणारा हा बजेट किंग. चला या डीलची आणि फोनची खुमासदार फीचर्स जाणून घेऊया.फ्लिपकार्टवर हा फोन 7199 रुपयांना लिस्टेड आहे. पण थांबा, यापेक्षा आणखी मजा येणार आहे. फ्लिपकार्ट अॅक्सिस बँक कार्डने पेमेंट केल्यास 750 रुपयांपर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळेल. इतर बँक कार्ड्सवर 5% कॅशबॅकही आहे. आणि हो, जुना फोन एक्सचेंज करा त्यावर 5250 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळेल. (एक्सचेंज व्हॅल्यू फोनच्या कंडिशनवर अवलंबून.) अशा रीतीने हा फोन अर्ध्या किमतीत येऊ शकतो..बर्फ ही बर्फ! Snow AI ट्रेंडमध्ये बनवा स्वतःचे भारी फोटो..एका क्लिकवर.कॅमेरा50MP AI रियर कॅमेरा रात्री-दिवस शार्प फोटो काढतो, तर 8MP फ्रंट कॅमेरा सेल्फी प्रेमींना खुश करेल. IP52 वॉटर-रेझिस्टंट, साइड फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल सिम, ब्लूटूथ 5.1 सगळं आहे!हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये गेमचेंजर आहे. फ्लिपकार्टवर आत्ताच ऑर्डर करा, ही डील हातची जाऊ देऊ नका. मोटोरोला G06 पॉवरने तुमचा दिवस पॉवरफुल बनवाबॅटरीया फोनची खरी ताकद आहे त्याची 7000mAh बॅटरी. कंपनी म्हणते एकदा फुल चार्ज केल्यावर 2 दिवस आरामात चालेल. गेमिंग, व्हिडिओ, कॉलिंग काहीही करा. 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे बॅटरी जास्त टिकते. सेगमेंटमध्ये असा दुसरा फोन नाही जो एवढी मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग दोन्ही देतो..Public Wifi : गुगलकडून धोक्याचा अलर्ट! मोबाईल वापरणाऱ्यांनो चुकूनही करू नका हे काम..नाहीतर मिनिटात हॅक होईल मोबाईल अन् बँक अकाऊंट .तीन स्टायलिश कलर्सलॉरेल ओक, पँटोन टेंड्रिल आणि टेपेस्ट्रीडिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स6.88 इंचाचा HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह स्क्रोलिंग सिल्कीसारखे स्मूथ, व्हिडिओ पाहताना मजा दुप्पट होईल. मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी परफेक्ट आहे. अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम नवीनतम फीचर्स आणते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.