Motorola Discount : मोटोरोलाचा ब्रँड 5G मोबाईल चक्क 3 हजारात; कुठं सुरुय ही 50% डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर

Motorola G06 Power Mobile Discount : मोटोरोला G06 पॉवर: 7000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा, फक्त 7199 रुपयांत..कुठे सुरुय ऑफर पाहा
Saisimran Ghashi
Motorola G06 Power Discount Offer : तुम्ही कमी बजेटमध्ये पॉवरफुल स्मार्टफोन शोधत आहात? मग मोटोरोलाचा नवा 'मोटो G06 पॉवर' तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. हा फोन आता फ्लिपकार्टवर जबरदस्त सवलतीत मिळतोय फक्त 7199 रुपयांना.. होय, 7000mAh ची दणकट बॅटरी, 50MP कॅमेरा आणि सुपर स्मूथ डिस्प्ले असे फ्लॅगशिप फीचर्स घेऊन येणारा हा बजेट किंग. चला या डीलची आणि फोनची खुमासदार फीचर्स जाणून घेऊया

