Motorola Discount Offer : मोटोरोलाचा सर्वात महाग मोबाईल झाला एकदम स्वस्त; आता किंमत फक्त...

मोबाईल प्रेमींसाठी खुशखबर आहेमोटोरोलाच्या लोकप्रिय मोबाईलवर बंपर डिस्काउंट मिळतोयचला तर मग जाणून घ्या ही ऑफर कुठे सुरू आहे.Motorola G96 Discount Offer : मोटोरोलाने आपला नवीन स्मार्टफोन Motorola G96 5G स्वस्त किंमतीत उपलब्ध करून मार्केटमध्ये खळबळ उडवली आहे. गेल्या महिन्यात लाँच झालेल्या या फोनची किंमत आता फ्लिपकार्टवर 3000 रुपयांनी कमी झाली असून तो 17999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. याशिवाय बँक ऑफर्स अंतर्गत 5% कॅशबॅक मिळत आहे ज्यामुळे हा फोन आणखी आकर्षक ठरतो..हा 5G फोन दोन स्टोरेज पर्यायांमध्ये येतो 8GB रॅम + 128GB (20,999 रुपये) आणि 8GB रॅम + 256GB (22,999 रुपये). अॅशले ब्लू, ड्रेस्डेन ब्लू, ऑर्किड आणि ग्रीन रंगांमध्ये उपलब्ध असून हा फोन स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्सने गच्च भरलेला आहे. Moto G96 5G मध्ये 6.67 इंचाचा FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1600 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो..कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आणि वॉटर टच सपोर्टमुळे हा डिस्प्ले टिकाऊ आणि वापरायला सोयीस्कर आहे. फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसरवर चालतो आणि Android 15 आधारित Hello UI ऑफर करतो. कंपनी 3 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देते. कॅमेरा फीचर्स तर दमदार आहेत. यात 50MP Sony Lytia 700C मेन कॅमेरा (OIS सपोर्टसह) आणि 8MP सेकंडरी कॅमेरा आहे तर सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे..5500mAh ची स्ट्रॉंग बॅटरी आणि 33W फास्ट चार्जिंगमुळे हा फोन जास्तवेळ टिकतो. IP68 रेटिंगमुळे पाणी आणि धूळ यांपासून संरक्षण मिळते तर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि Dolby Atmos सह ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स वापरकर्त्यांचा अनुभव समृद्ध करतात. Moto G96 5G त्याच्या किंमतीत उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्स ऑफर करतो. फ्लिपकार्टवरील सवलतीमुळे हा फोन आता आणखी परवडणारा झाला आहे. स्मार्टफोनप्रेमींसाठी ही एक चांगली संधी आहे स्वस्तात मस्त मोबईल खरेदी करण्यासाठी.FAQs What is the starting price of the Motorola G96 5G after the discount?मोटोरोला G96 5G ची सवलतीनंतरची सुरुवातीची किंमत किती आहे?सवलतीनंतर मोटोरोला G96 5G ची सुरुवातीची किंमत 17,999 रुपये आहे.What are the storage variants available for the Motorola G96 5G?मोटोरोला G96 5G साठी कोणते स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत?हा फोन 8GB रॅम + 128GB आणि 8GB रॅम + 256GB अशा दोन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.Does the Motorola G96 5G support fast charging?मोटोरोला G96 5G फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो का?होय, हा फोन 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो आणि 5,500mAh बॅटरीसह येतो.What is the display specification of the Motorola G96 5G?मोटोरोला G96 5G च्या डिस्प्लेची वैशिष्ट्ये काय आहेत?यात 6.67-इंच FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1600 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो.Is the Motorola G96 5G water-resistant?मोटोरोला G96 5G वॉटर-रेसिस्टंट आहे का?होय, फोनला IP68 रेटिंग आहे, ज्यामुळे तो पाणी आणि धूळ यांपासून सुरक्षित आहे.