Motorola Discount Offer : मोटोरोलाचा सर्वात महाग मोबाईल झाला एकदम स्वस्त; आता किंमत फक्त...

Motorola G96 5G mobile Discount offer Price : मोटोरोला G96 5G स्मार्टफोन आता खूप स्वस्त झाला आहे. त्याच्या मूळ किंमतीपेक्षा जास्त डिस्काउंट त्यावर मिळत आहे
Motorola G96 Discount Offer : मोटोरोलाने आपला नवीन स्मार्टफोन Motorola G96 5G स्वस्त किंमतीत उपलब्ध करून मार्केटमध्ये खळबळ उडवली आहे. गेल्या महिन्यात लाँच झालेल्या या फोनची किंमत आता फ्लिपकार्टवर 3000 रुपयांनी कमी झाली असून तो 17999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. याशिवाय बँक ऑफर्स अंतर्गत 5% कॅशबॅक मिळत आहे ज्यामुळे हा फोन आणखी आकर्षक ठरतो.

