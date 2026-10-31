'Motorola Signature 27' 5 नोव्हेंबरला होणार लाँच! 200MP कॅमेरा आणि 7 वर्षांच्या OS अपडेट्ससह सज्ज; पाहा भन्नाट फीचर्स...

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Motorola Signature 27 Launching Nov 5 Specs & Price

Motorola Signature 27 Launching Nov 5: Specs & Price

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Motorola Signature 27 Launching in India: स्मार्टफोन जगतात खळबळ उडवून देण्यासाठी मोटोरोला (Motorola) कंपनी आपला अत्यंत पॉवरफुल आणि फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 भारतात लाँच करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. आगामी 5 नोव्हेंबरला हा दमदार स्मार्टफोन अधिकृतपणे भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'इंडियन मोबाईल काँग्रेस' (IMC 2026) मध्ये या फोनची झलक पाहायला मिळाली होती, तेव्हापासूनच युजर्समध्ये याची मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

या फोनची रचना, हार्डवेअर आणि किंमतीबाबतची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-

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