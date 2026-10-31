'Motorola Signature 27' 5 नोव्हेंबरला होणार लाँच! 200MP कॅमेरा आणि 7 वर्षांच्या OS अपडेट्ससह सज्ज; पाहा भन्नाट फीचर्स...

Motorola Signature 27 Launching in India: स्मार्टफोन जगतात खळबळ उडवून देण्यासाठी मोटोरोला (Motorola) कंपनी आपला अत्यंत पॉवरफुल आणि फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 भारतात लाँच करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. आगामी 5 नोव्हेंबरला हा दमदार स्मार्टफोन अधिकृतपणे भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'इंडियन मोबाईल काँग्रेस' (IMC 2026) मध्ये या फोनची झलक पाहायला मिळाली होती, तेव्हापासूनच युजर्समध्ये याची मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.या फोनची रचना, हार्डवेअर आणि किंमतीबाबतची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .देशातील पहिला Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसरचिपसेट: मोटोरोलाचा हा नवीन हँडसेट क्वालकॉमच्या अतिशय शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेटसह येतो, जो 2nm तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.बेंचमार्क: समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, या फोनने सिंगल-कोर टेस्टमध्ये 3,313 आणि मल्टी-कोर टेस्टमध्ये 11,088 इतके विक्रमी गुण मिळवले आहेत.मेमरी आणि सॉफ्टवेअर: हा फोन 12GB रॅम आणि लेटेस्ट अँड्रॉइड 17 ऑपरेटिंग सिस्टमवर कार्य करेल. गेमिंग किंवा हेवी युसेज करताना फोन जास्त गरम होऊ नये म्हणून यामध्ये 'ArcticMesh' कुलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे, ज्यातील व्हेपर चेंबरचा आकार तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .अतिशय प्रगत कॅमेरा सेटअप आणि ऑडिओ फीचर्सफोटोग्राफीच्या शौकिनांसाठी हा हँडसेट एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे-प्राइमरी कॅमेरा: फोनच्या रिअर पॅनलवर 50MP चा मुख्य कॅमेरा दिला असून, यामध्ये प्रगत Sony LYT-910 सेन्सरचा वापर करण्यात आला आहे.पेरिस्कोप लेन्स: दूरचे किंवा झूम केलेले फोटो अतिशय स्पष्ट टिपण्यासाठी यात 200MP चा पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स OIS सपोर्टसह सुसज्ज आहे.व्हिडिओ आणि साऊंड: यात ड्युअल व्हिडिओ एनहॉन्समेंटसाठी AI Video Enhancement Engine दिले आहे. तसेच उत्तम ऑडिओ अनुभवासाठी प्रसिद्ध ब्रँड 'Bang & Olufsen' (B&O) द्वारे ट्यून केलेले स्टिरिओ स्पीकर्स मिळतात..डिस्प्ले, पॉवरफुल बॅटरी आणि ७ वर्षांचे ओएस अपडेट्सडिस्प्ले: यात 6.8 इंचाचा क्वाड-कर्व्हड LTPO OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 165Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो.बॅटरी: फोनला दिवसभर टिकणारी पॉवर देण्यासाठी यात 6,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी बसवण्यात आली आहे.सुरक्षा आणि ड्युरॅबिलिटी: पाण्याच्या आणि धुळीच्या संरक्षणासाठी या डिव्हाइसला IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकांना दीर्घकाळ उत्कृष्ट अनुभव देण्यासाठी मोटोरोला या फोनसोबत तब्बल 7 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि सुरक्षा अपडेट्स देणार आहे..रंग, अपेक्षित किंमत आणि स्पर्धारंग आणि डिझाइन: हा प्रीमियम स्मार्टफोन भारतात पँटोन कोल स्मोक (Pantone Charcoal Smoke) आणि Pantone Capulet Olive या दोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल.किंमत अंदाज: कंपनीने अजून अधिकृत किंमत जाहीर केली नसली, तरी प्रगत तंत्रज्ञानामुळे या फोनची किंमत 80,000 ते 90,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे.बाजारपेठेतील स्पर्धा: भारतीय बाजारात लाँच झाल्यानंतर या फोनची थेट स्पर्धा आगामी iQOO 16 आणि ओप्पो फाईंड एक्स 10 (OPPO Find X10) सारख्या दिग्गज फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सशी होणार आहे..'Samsung W27' ची बाजारात दणक्यात एंट्री! दोन डिस्प्ले, 200MP कॅमेरा आणि तगडा लूक; फोल्डेबल फोनची भन्नाट फीचर्स एकदा पहाच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.