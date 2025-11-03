विज्ञान-तंत्र

Winter : थंडी सुरू होताच मिडल क्लास फॅमिलीसाठी मोठं Gift! अर्ध्या किंमतीत मिळत आहे गिझर, 'या' कंपनीकडून बंपर ऑफर

Mukesh Ambani Gives Middle Class Huge Geyser Deals at Half Price : रिलायन्स डिजिटलची थंडीतील खास भेट गीझरवर ५२% सूट
Mukesh Ambani Gives Middle Class Huge Geyser Deals 52% discount

Mukesh Ambani Gives Middle Class Huge Geyser Deals 52% discount

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mukesh Ambani Reliance Digital Offer : पाऊस थांबला नसला तरी हिवाळा सुरू झालाच आहे. सकाळी थंडगार वाऱ्याने अंग कापतं, गरम पाण्याशिवाय आंघोळ अशक्य वाटतेय. अशा वेळी गीझर हा सर्वांचा सोबती असतो. पण महागड्या किमतीमुळे अनेकांचे स्वप्न अपूर्ण राहते. आता मात्र मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स डिजिटलने मध्यमवर्गीयांना थंडीची खरी भेट दिली आहे. अर्ध्यापेक्षा कमी किमतीत ब्रँडेड गीझर..

Loading content, please wait...
mukesh ambani
Winter
Discount
Discount Offer
festival Discount
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com