Winter : थंडी सुरू होताच मिडल क्लास फॅमिलीसाठी मोठं Gift! अर्ध्या किंमतीत मिळत आहे गिझर, 'या' कंपनीकडून बंपर ऑफर

Mukesh Ambani Reliance Digital Offer : पाऊस थांबला नसला तरी हिवाळा सुरू झालाच आहे. सकाळी थंडगार वाऱ्याने अंग कापतं, गरम पाण्याशिवाय आंघोळ अशक्य वाटतेय. अशा वेळी गीझर हा सर्वांचा सोबती असतो. पण महागड्या किमतीमुळे अनेकांचे स्वप्न अपूर्ण राहते. आता मात्र मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स डिजिटलने मध्यमवर्गीयांना थंडीची खरी भेट दिली आहे. अर्ध्यापेक्षा कमी किमतीत ब्रँडेड गीझर...रिलायन्स डिजिटलवर सध्या गीझरवर ५१% ते ५२% पर्यंत प्रचंड सूट सुरू आहे. उन्हाळ्याच्या शेवटी ही खास ऑफर थंडीच्या तयारीला परफेक्ट ठरते. चला, पाहूया कोणते गीझर तुमच्या बजेटमध्ये बसतील१. कॅन्डेस परफेक्टो २५ लिटरमोठ्या कुटुंबासाठी उत्तम! स्टेनलेस स्टील टाकी, शॉक-प्रूफ बॉडी, एलईडी इंडिकेटर.एमआरपी: ८,३९९ रुपये आता फक्त ३,९९९ रुपये (५२% सूट)२. हायर प्रेट ३ लिटर इन्स्टंटत्वरित गरम पाणी हवे? ग्लासलाइन टाकी, बायपोलर सेफ्टी, पांढरा स्टायलिश लूक.एमआरपी: ६,३०० रुपये आता फक्त २,९९९ रुपये (५२% सूट).३. व्ही-गार्ड व्हिक्टो ३ लिटरकॉम्पॅक्ट आणि सुरक्षित! एलईडी इंडिकेटर, गंज-शॉक प्रूफ, स्टेनलेस टाकी.एमआरपी: ५,१९० रुपये आता फक्त २,४९९ रुपये (५२% सूट)४. कॅन्डेस निओ ३ लिटरआधुनिक डिझाइन! रंग बदलणारा एलईडी, मोफत इंस्टॉलेशन, निळा-पांढरा लूक.एमआरपी: ६,६९० रुपये आता फक्त ३,२९९ रुपये (५१% सूट).५. लाईफलाँग LLWH110 ३ लिटरएमआरपी: ५,००० रुपये आता फक्त २,३९९ रुपये (५२% सूट)ही सर्व गीझर रिलायन्स डिजिटलच्या ऑनलाइन स्टोअर आणि दुकानात उपलब्ध आहेत. स्टॉक मर्यादित आहे, ऑफर कधीही संपु शकते.आजच रिलायन्स डिजिटलला भेट द्या किंवा ऑनलाइन ऑर्डर करा.