Elon Musk Fraud : लग्नाचं आमिष, महागडे गिफ्ट्स...'इलॉन मस्क' ने मुंबईच्या महिलेला फसवलं? 16 लाख रुपये लुटले, पाहा जगभर गाजलेलं प्रकरण काय

आजच्या डिजिटल जगात सोशल मीडियावरून प्रेम फुलणे आणि मग फसवणूक होणे ही सामान्य गोष्ट झाली आहे. पण मुंबईच्या चेंबूर भागात राहणाऱ्या एका ४० वर्षीय गृहिणीची कहाणी ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल. जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती इलॉन मस्क असल्याचा दावा करणाऱ्या एका फसव्या व्यक्तीने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. लग्नाच्या आणि अमेरिकेत नवे जीवन देण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याकडून १६.३४ लाख रुपये उकळले. ही घटना ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्याची जिवंत उदाहरण आहे..सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर ही कहाणी सुरू झाली. आरोपीने महिलेशी मैत्री केली आणि नंतर एका खास मेसेजिंग अॅपवर बोलण्यास भाग पाडले. तिथे त्याने स्वतःला इलॉन मस्क म्हणून ओळखले. सुरुवातीला सामान्य गप्पा, मग वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रश्न सुरू झाले. हळूहळू त्याने तिच्या मनात विश्वास निर्माण केला. काही दिवसांतच प्रपोज केले आणि म्हणाला, "तुला अमेरिकेत घेऊन जाईन, नवे घर, नवे जीवन देईन." महिलेला वाटले, हे स्वप्न सत्यात उतरत आहे...पण मग सुरू झाली खरी फसवणूक. आरोपीने सांगितले अमेरिकेत येण्यासाठी व्हिसा आणि कागदपत्रे हवीत. त्याने जेम्स नावाच्या एका व्यक्तीशी संपर्क साधण्यास सांगितले, जो व्हिसा प्रक्रियेत मदत करेल. जेम्सने महिलेकडे व्हिसा शुल्क मागितले, पण थेट पैसे नव्हे Amazon गिफ्ट कार्ड्स.."हे फास्ट आणि सुरक्षित आहे," असे सांगून तिला कार्ड्स खरेदी करायला लावले आणि कोड पाठवायला सांगितले. ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान, महिलेने वेगवेगळ्या हप्त्यांत १६.३४ लाख रुपये खर्च केले. प्रत्येक वेळी नवे कारण असायचे व्हिसा फी, ट्रॅव्हल इन्शुरन्स, तिकीट आणि बरच काही.जानेवारीच्या मध्यात जेम्सने आणखी २ लाख मागितले तेव्हा महिलेला संशय आला. पैसे देण्यास नकार दिल्यावर दोघांनीही संपर्क तोडला. व्हिसा किंवा तिकीट काहीच मिळाले नाही. घाबरलेल्या महिलेने कुटुंबाला सांगितले. त्यांनी तिला सायबर पोलिसांकडे जाण्याचा सल्ला दिला. मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला आहे. .अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, असे स्कॅमर सेलिब्रिटींच्या नावाचा गैरवापर करतात. सोशल मीडियावर अज्ञात व्यक्तींना पैसे पाठवू नका, विशेषतः गिफ्ट कार्ड्सच्या रूपात. ही घटना २०२४ मधली असली तरी २०२६ पर्यंत अशा फसवणुकीच्या केसेस वाढल्या आहेत. सायबर तज्ज्ञ सांगतात, ऑनलाइन प्रेमात पडण्यापूर्वी व्यक्तीची ओळख तपासा. कधीही पैसे मागितले की सावध व्हा. मुंबई पोलिसांनी जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे, ज्यात " Online romance scam टाळा" असे आवाहन आहे. या महिलेची कहाणी इतरांसाठी धडा आहे. डिजिटल जगात विश्वास फार महागात पडू शकतो..या घटनेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर सेलिब्रिटी इम्पर्सनेशन रोखण्यासाठी नव्या नियमांची मागणी वाढली आहे. इलॉन मस्कने स्वतः अशा फसवणुकीबद्दल ट्विट केले आहे, "माझ्या नावाने स्कॅम करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा मिळावी." पण तरीही सावध राहणे हे तुमचे हातात आहे. जर तुम्हाला असा अनुभव आला तर तातडीने १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क साधा..