Nano Banana AI 3D Video Prompt: मॉडेल इमेजेसनंतर आता 3D व्हिडिओ ट्रेंड, एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात तयार करा खास व्हिडिओ

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) जगात Google चे Gemini 2.5 Flash Image इंजिन, ज्याला “नॅनो बॅनाना” म्हणून ओळखले जाते, एक नवा ट्रेंड घेऊन आले आहे. यामुळे कोणताही फोटो किंवा ऑब्जेक्ट हायपर-रिअॅलिस्टिक 3D फिगरमध्ये बदलणे आणि त्याचे छोटे अॅनिमेशन बनवणे शक्य झाले आहे. सोशल मीडियावर हा ट्रेंड प्रचंड व्हायरल होत आहे, विशेषतः पालतू प्राणी, पोर्ट्रेट्स आणि कलेक्टिबल-स्टाइल फिगर्सच्या व्हिडिओंमुळे. चला, जाणून घेऊया कसे बनवायचे हे खास 3D व्हिडिओ!.नॅनो बॅनाना AI व्हिडिओ म्हणजे काय?नॅनो बॅनाना AI व्हिडिओ हा Google च्या Gemini 2.5 Flash Image इंजिनवर आधारित एक नाविन्यपूर्ण ट्रेंड आहे. यामध्ये कोणताही फोटो 3D फिगरमध्ये बदलला जातो आणि त्याला AI टूल्सच्या साहाय्याने अॅनिमेट केले जाते. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर कलेक्टिबल कॅरेक्टर्ससारखे दिसतात आणि त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळत आहे. मग तो तुमचा पाळीव प्राणी असो किंवा कोणतीही वस्तू, तुम्ही मिनिटांत व्हायरल व्हिडिओ बनवू शकता!1 मिनिटात 3D व्हिडिओ बनवण्याची सोपी प्रक्रियास्टेप 1: Google AI Studio उघडातुमच्या ब्राउझरमध्ये Google AI Studio किंवा Gemini अॅप (Android/iOS) उघडा आणि तुमच्या Google खात्याने लॉगिन करा.स्टेप 2: नॅनो बॅनाना मॉडेल निवडाAI Studio किंवा Gemini मध्ये “नॅनो बॅनाना” मॉडेल निवडा. याला ओळखण्यासाठी बऱ्याचदा केळीचा आयकॉन दिसतो.स्टेप 3: तुमचा फोटो अपलोड करा“+” किंवा Upload बटणावर क्लिक करून JPEG, PNG किंवा WEBP फॉरमॅटमधील फोटो अपलोड करा. यामध्ये पालतू प्राणी, पोर्ट्रेट किंवा कोणतीही वस्तू असू शकते.स्टेप 4: डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिहा .खालील ऑफिशियल नॅनो बॅनाना प्रॉम्प्ट वापरा:“Create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is a 3D modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a toy packaging box, designed in a style reminiscent of high-quality collectible figures, printed with original artwork. The packaging features two-dimensional flat illustrations.”. धोकादायक ट्रेंड! सोशल मीडिया गाजणाऱ्या '3D स्टाईल' फोटोमुळे पर्सनल डेटा चोरीला.तुम्ही यात बदल करून बदल करु शकता, उदाहरणार्थ:- “Turn my pet into a plastic action figure next to its packaging.”- “Reimagine this as 16-bit pixel art.”स्टेप 5: इमेज जनरेट आणि डाउनलोड कराGenerate बटण दाबा आणि काही सेकंदात तुमची 3D फिगर इमेज तयार होईल. ती डाउनलोड करा.स्टेप 6: AI व्हिडिओ बनवाGoogle Flow किंवा Gemini च्या व्हिडिओ टूल्स मध्ये तुमची 3D इमेज अपलोड करा. डिटेल्ड व्हिडिओ प्रॉम्प्ट लिहा, उदा., “Make the figurine wave, with dynamic camera movement.” त्यानंतर व्हिडिओ जनरेट करा.स्टेप 7: रिव्ह्यू आणि एडिटतयार व्हिडिओ प्रीव्ह्यू करा, डाउनलोड करा आणि गरजेनुसार साउंड, सबटायटल्स किंवा इफेक्ट्स जोडा..बेस्ट नॅनो बॅनाना व्हिडिओसाठी टिप्स1. उच्च दर्जाचा फोटो वापरा: चांगल्या रिझल्टसाठी उच्च रिझॉल्यूशनचा फोटो निवडा.2. डिटेल्ड प्रॉम्प्ट: प्रॉम्प्ट जितके तपशीलवार, तितके रिझल्ट चांगले.3. प्रायव्हसी आणि कॉपीराइट नियमांचे पालन: Google AI आउटपुटवर वॉटरमार्क जोडते, त्यामुळे कॉपीराइट नियमांचे पालन करा.4. प्रयोग करा: रिझल्ट अपेक्षेनुसार नसल्यास प्रॉम्प्टमध्ये बदल करून पुन्हा प्रयत्न करा..का आहे नॅनो बॅनाना AI खास?नॅनो बॅनाना AI मुळे कोणतीही व्यक्ती, अगदी नवखा, मिनिटांत व्यावसायिक दर्जाचे 3D व्हिडिओ बनवू शकतो. Google AI Studio मधील बेसिक वापर मोफत आहे, जरी काही मर्यादा असू शकतात. सोशल मीडियावर तुमचे पाळीव प्राणी, पोर्ट्रेट किंवा क्रिएटिव्ह ऑब्जेक्ट्स शेअर करून तुम्ही व्हायरल होऊ शकता.नॅनो बॅनाना AI हा सर्जनशीलतेचा नवा आयाम आहे. Google Gemini 2.5 Flash Image इंजिनच्या साहाय्याने तुम्ही तुमच्या कल्पनांना 3D व्हिडिओच्या रूपात प्रत्यक्षात आणू शकता. मग वाट कसली पाहता? आजच Google AI Studio वर जा आणि तुमचा पहिला व्हायरल 3D व्हिडिओ बनवा!.Hidden Story: समुद्राखाली दडलेलं सोनं-चांदीपेक्षा मौल्यवान काय आहे? भारत उलगडणार रहस्य, चावी मिळाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.