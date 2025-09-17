विज्ञान-तंत्र

Nano Banana AI 3D Video Prompt: मॉडेल इमेजेसनंतर आता 3D व्हिडिओ ट्रेंड, एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात तयार करा खास व्हिडिओ

How Nano Banana AI 3D Video Trend is Going Viral on Social Media | नॅनो बॅनाना AI सह मिनिटांत 3D व्हिडिओ बनवा! Google Gemini 2.5 वापरून फोटोला हायपर-रिअॅलिस्टिक 3D फिगर आणि अॅनिमेशनमध्ये बदला. आता व्हायरल व्हा!
Nano Banana AI 3D Video

Nano Banana AI 3D Video

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) जगात Google चे Gemini 2.5 Flash Image इंजिन, ज्याला “नॅनो बॅनाना” म्हणून ओळखले जाते, एक नवा ट्रेंड घेऊन आले आहे. यामुळे कोणताही फोटो किंवा ऑब्जेक्ट हायपर-रिअॅलिस्टिक 3D फिगरमध्ये बदलणे आणि त्याचे छोटे अॅनिमेशन बनवणे शक्य झाले आहे. सोशल मीडियावर हा ट्रेंड प्रचंड व्हायरल होत आहे, विशेषतः पालतू प्राणी, पोर्ट्रेट्स आणि कलेक्टिबल-स्टाइल फिगर्सच्या व्हिडिओंमुळे. चला, जाणून घेऊया कसे बनवायचे हे खास 3D व्हिडिओ!

Loading content, please wait...
trend
Trending Photos

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com