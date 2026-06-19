माजी पंतप्रधानांच्या मुलासोबत व्हॉट्सॲपवर सायबर फ्रॉड; 7.8 कोटी रुपये अकाऊंटमधून गायब, अशा परिस्थितीत कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा

दिल्लीतील एका प्रतिष्ठित राजकीय कुटुंबात अचानक खळबळ माजली. कोणालाही विश्वास बसणार नाही अशा प्रकारे एका सायबर गुन्हेगाराने लाखो रुपयांची फसवणूक केली. ही घटना सामान्य माणसाची नव्हे तर उच्च पदस्थ व्यक्तीची होती..व्हॉट्सॲपवर रचला गेला खतरनाक कटभारताचे माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांचे पुत्र आणि माजी राज्यसभा खासदार नरेश गुजराल यांच्या कंपनीत काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला एक अनोळखी नंबरवरून व्हॉट्सॲप मेसेज आला. त्या नंबरचा प्रोफाइल फोटो नरेश गुजराल यांचाच होता. त्यामुळे अधिकाऱ्याने तो मेसेज आपल्या बॉसकडून आला असल्याचे गृहीत धरले..Mobile Buying Best Time : मोबाईल खरेदी करण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट वेळ कोणती? फक्त दिवाळी नाही, तर 'या' महिन्यात मिळतो बंपर डिस्काउंट.सुरुवातीला छोटी रक्कम, नंतर मोठा घोटाळामेसेजमध्ये लगेच एका बँक खात्यात पैसे पाठवण्यास सांगण्यात आले. पहिल्यांदा १.५ कोटी रुपयांची RTGS व्यवहाराची मागणी करण्यात आली. अधिकाऱ्याने संशय न घेता पैसे ट्रान्सफर केले. त्यानंतर पुढील चार दिवस फसवणूक करणाऱ्याने वारंवार नवीन मागण्या केल्या आणि प्रत्येक वेळी पैसे पाठवले गेले. एकूण सुमारे ७.८ कोटी रुपये फसवणूक झाले..MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?.बँक आणि सीएफओही अडकले जाळ्यातएवढ्या मोठ्या रकमेच्या व्यवहाराबद्दल बँकेला संशय आला तरी कंपनीच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यानेही (CFO) या सूचना नरेश गुजराल यांच्याकडून आल्याचे मानले. त्यामुळे व्यवहार थांबले नाहीत..अखेर उघड झाली फसवणूक१६ जून रोजी अधिकाऱ्याला शंका आली आणि त्याने नरेश गुजराल यांच्या मुलीशी दीक्षा गुजराल यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा खरे प्रकरण समोर आले. नरेश गुजराल यांनी असे कोणतेही निर्देश दिले नव्हते. ही एक पूर्वनियोजित सायबर फसवणूक होती..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.पोलिस कारवाई आणि आशेचा किरणकुटुंबाने तात्काळ दिल्ली पोलिसांच्या विशेष IFSO पथकाकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि फसवणूक झालेल्या खात्यातील ४ कोटी रुपये गोठवण्यात यशस्वी झाले..सायबर फसवणुकीपासून बचाव कसा कराल?नेहमी फोन कॉल किंवा व्हॉट्सॲपवर पैसे ट्रान्सफर करण्यापूर्वी थेट बोलून खात्री करा.प्रोफाइल फोटो पाहून फसवणूक होऊ शकते, म्हणून व्हॉईस नोट किंवा व्हिडिओ कॉल घ्या.मोठ्या रकमेच्या व्यवहारासाठी कंपनीत दोन अधिकाऱ्यांची पुष्टी घ्या.संशय आल्यास ताबडतोब बँकेला ब्लॉक करा आणि पोलिसांत तक्रार दाखल करा.टू स्टेप व्हेरिफिकेशन आणि अनोळखी नंबर ब्लॉक करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.