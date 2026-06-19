विज्ञान-तंत्र

माजी पंतप्रधानांच्या मुलासोबत व्हॉट्सॲपवर सायबर फ्रॉड; 7.8 कोटी रुपये अकाऊंटमधून गायब, अशा परिस्थितीत कसं सुरक्षित राहायचं? पाहा

Naresh Gujral WhatsApp Scam: How ₹7.8 Crore Was Stolen : माजी पंतप्रधानांच्या मुलाची व्हॉट्सॲपवर ७.८ कोटींची धक्कादायक फसवणूक झालीये. नेमकं प्रकरण काय आहे जाणून घ्या
Naresh Gujral became victim of a sophisticated WhatsApp scam losing ₹7.8 crore

Naresh Gujral became victim of a sophisticated WhatsApp scam losing ₹7.8 crore

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

दिल्लीतील एका प्रतिष्ठित राजकीय कुटुंबात अचानक खळबळ माजली. कोणालाही विश्वास बसणार नाही अशा प्रकारे एका सायबर गुन्हेगाराने लाखो रुपयांची फसवणूक केली. ही घटना सामान्य माणसाची नव्हे तर उच्च पदस्थ व्यक्तीची होती.

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