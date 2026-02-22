विज्ञान-तंत्र

NASA Moon Mission: ‘नासा’ची ५० वर्षांनंतर चांद्रवारी; अंतराळवीरांसह सहा मार्चला यानाचे प्रक्षेपण

From Apollo 17 to Artemis Era: ‘नासा’ची ‘आर्टेमिस २’ मोहीम सहा मार्च रोजी दहा दिवसांच्या चांद्रप्रवासासाठी उड्डाण घेणार आहे. तब्बल ५० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मानव चंद्राच्या कक्षेत जाणार असून अपोलो १७ नंतरची ही ऐतिहासिक मानवी चांद्रमोहीम ठरणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन : ‘नासा’ने तब्बल ५० वर्षांनंतर मानवी चांद्रमोहीम आखली असून, सहा मार्च रोजी ‘आर्टेमिस २’ हे यान दहा दिवसांच्या चांद्रप्रवासासाठी उड्डाण घेणार आहे. यामध्ये चार अंतराळवीर असतील आणि ते चंद्राच्या कक्षेत फिरून पुन्हा पृथ्वीवर परतणार आहेत.

