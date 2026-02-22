NASA Moon Mission: ‘नासा’ची ५० वर्षांनंतर चांद्रवारी; अंतराळवीरांसह सहा मार्चला यानाचे प्रक्षेपण

वॉशिंग्टन : ‘नासा’ने तब्बल ५० वर्षांनंतर मानवी चांद्रमोहीम आखली असून, सहा मार्च रोजी ‘आर्टेमिस २’ हे यान दहा दिवसांच्या चांद्रप्रवासासाठी उड्डाण घेणार आहे. यामध्ये चार अंतराळवीर असतील आणि ते चंद्राच्या कक्षेत फिरून पुन्हा पृथ्वीवर परतणार आहेत..शीतयुद्धाच्या काळामध्ये अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यामध्ये चांद्र मोहिमांसाठी मोठी स्पर्धा लागली होती. मात्र, १९७२ मध्ये ‘अपोलो १७’ मोहिमेमध्ये अखेरची चंद्रावरील मानवी मोहीम होती..आता पुन्हा चांद्रमोहिमेची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. यात फेब्रुवारीमध्ये पहिली रंगीत तालीम घेतली होती, त्यात इंधनरूपी हायड्रोजनची गळती झाली होती. मात्र, त्यातील त्रुटी दूर करून आता पूर्ण क्षमतेने इंधन भरण्यात यश आले आहे, असे ‘नासा’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Lunar Mission: चंद्र, मंगळ मोहिमेच्या तयारीला बळ; ‘स्टारशिप’च्या यानाचे चाचणी उड्डाण यशस्वी, सुरक्षितपणे उतरले. अशी असेल मोहीम\tया मोहिमेमध्ये छोट्या बसच्या आकाराचे ‘ओरिऑन’ ही कुपी असून, त्यात चारही अंतराळवीर असतील. \tउड्डाणानंतर पहिल्या दिवशी यान पृथ्वीच्या कक्षेत असेल. यामध्ये यानाच्या सर्व यंत्रणा व्यवस्थित काम करत असल्याचे तपासल्यानंतर ते चंद्राच्या दिशेने मार्गस्थ होईल.\tपृथ्वीच्या कक्षेतून चंद्राच्या कक्षेपर्यंतचा प्रवास चार दिवसांचा.\tचंद्राच्या पृथ्वीवरून न दिसणाऱ्या भागात हे यान जाईल. \tचंद्राच्या पृष्ठभागापासून ६५०० ते ९५०० किलोमीटर अंतरावरून निरीक्षणे करण्यात येतील. तसेच, छायाचित्रे काढण्यात येतील. \tनिरीक्षणे पूर्ण झाल्यानंतर परतीचा प्रवास सुरू होईल आणि चार दिवसांमध्ये हे यान पॅसिफिक महासागरामध्ये उतरेल. .Premium|India budget 2026 : ‘एआय’साठी दीर्घकालीन गुंतवणूक.२०२८ मध्ये चंद्रावर मानवही मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर ‘आर्टेमिस ३’ मोहिमेसाठी तयारीला सुरुवात होईल. या मोहिमेमध्ये अंतराळवीर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणार आहे. ही मोहीम २०२८मध्ये असेल, असे ‘नासा’कडून सांगण्यात आले. ‘आर्टेमिस ३’च्या बांधणीचे काम एलॉन मस्क यांच्या ‘स्पेसएक्स स्टारशिप’ कंपनीला मिळाले आहे. मात्र, त्यांच्याकडून बांधणीला विलंब होत असल्यामुळे, वेग वाढविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मस्क यांनी स्पर्धक कंपनी ‘ब्लू ओरिजिन’ला या कामात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.