Explained: चंद्रामागे काय घडलं? Nasa च्या आर्टेमिस II मोहिमेदरम्यान ४० मिनिटे पूर्ण संपर्क गायब

NASA Artemis II Lost Contact: नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेत ओरियन यानाने चंद्राभोवतीच्या प्रवासादरम्यान काही काळासाठी पूर्ण संपर्क गमावला होता. यामुळे मिशन कंट्रोल केंद्रातील पथकाचा ओरियनशी जवळपास ४० मिनिटे काहीही संपर्क नव्हता. हा प्रसंग जरी सुरुवातीला चिंताजनक वाटला असला तरी, तो संपूर्ण मोहिमेचा पूर्वनियोजित आणि व्यवस्थित आखलेला भाग होता..'द संडे गार्डियन'च्या वृत्तानुसार, ओरियन यान चंद्राजवळून जात असताना ते चंद्राच्या मागील बाजूला पोहोचले आणि त्यावेळी हा संपर्कभंग झाला. या क्षणी चंद्र स्वतःच यान आणि पृथ्वी यांच्यामधील थेट दृष्टीरेषा अडवून उभा राहिला, ज्यामुळे रेडिओ सिग्नल्सचा प्रसार पूर्णपणे अशक्य झाला..सध्या चंद्राच्या दूरच्या बाजूवर कोणतेही रिले उपग्रह उपलब्ध नसल्याने, जेव्हा एखादे यान त्या भागात प्रवेश करते तेव्हा संपर्क तात्पुरता खंडित होणे अटळ असते. नासाने या घटनेची पूर्ण अपेक्षा ठेवली होती आणि मोहिमेच्या वेळापत्रकात त्याची स्पष्ट तरतूद केली होती. सिग्नल गमावण्याची सुरुवात संध्याकाळी ६:४४ वाजता (ईस्टर्न टाइम) होईल आणि तो अंदाजे ४० मिनिटे टिकेल, असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता..या संपर्कभंगाच्या काळात अंतराळवीर आणि मिशन कंट्रोल यांच्यातील व्हॉइस कम्युनिकेशन पूर्णपणे खंडित झाले होते. त्याचवेळी ओरियन यानाची टेलिमेट्री माहिती आणि इतर सर्व डेटा पृथ्वीवर प्रसारित होऊ शकला नाही. यान चंद्रामागून पुन्हा समोर येईपर्यंत जमिनीवरील नियंत्रण पथकाला केवळ प्रतीक्षा करणे भाग पडले होते.पृथ्वीवर शांततातरीही, ओरियनचा संपर्क तुटलेला असताना यानावर कोणतीही गडबड झाली नाही. पृथ्वीवर शांतता पसरली असतानाही अंतराळयान आपल्या सामान्य कार्यपद्धतीने कार्यरत राहिले. क्रू सदस्यांनी आधीच ठरवलेल्या कार्यपद्धतींचे काटेकोर पालन केले. ओरियन यानाने स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करण्यासाठी आणि सर्व कामे पार पाडण्यासाठी आपल्या स्वायत्त प्रणालींवर पूर्ण विश्वास ठेवला..हा ब्लॅकआउट मोहिमेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्याशी अगदी जुळून गेला होता. तो टप्पा म्हणजे ओरियन यानाचे चंद्राच्या सर्वात जवळच्या बिंदूपर्यंत पोहोचणे. एकदा यान चंद्राच्या दूरच्या बाजूवरून बाहेर पडल्यावर संपर्क तत्काळ पुन्हा प्रस्थापित झाला आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय सर्व सामान्य कामकाज सुरळीतपणे पुढे चालू झाले.अशा प्रकारचे संपर्कभंग ऐतिहासिक अपोलो मोहिमांमध्येही अनुभवले गेले होते. अपोलो १३सह इतर अपोलो मोहिमांदरम्यानही असे ब्लॅकआउट आले होते..आर्टेमिस II ही मोहीम एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. या मोहिमेतील क्रू सदस्य रीड वाईजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर, क्रिस्टीना कोच आणि जेरेमी हॅन्सेन यांनी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. त्यांनी पृथ्वीपासून आतापर्यंत कोणत्याही मानवाने गाठलेल्या अंतरापेक्षा जास्त दूरचा प्रवास केला..मोहिमेच्या सर्वात दूरच्या बिंदूवर ओरियन यान पृथ्वीपासून २,५२,००० मैलांपेक्षा जास्त अंतरावर पोहोचले. यामुळे त्याने अपोलो काळातील मोहिमांनी गाठलेल्या सर्व अंतरांना मागे टाकले.आता पुढे काय?चंद्राजवळून यशस्वी उड्डाण केल्यानंतर ओरियन यान पृथ्वीकडे परत येण्याच्या मुक्त मार्गावर (फ्री रिटर्न ट्रॅजेक्टरी) प्रवास करत आहे. अवकाशात सुमारे १० दिवस काढल्यानंतर ही मोहीम कॅलिफोर्नियाच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ पॅसिफिक महासागरात उतरण्याच्या (स्प्लॅशडाउन) प्रक्रियेद्वारे यशस्वीरीत्या संपेल, अशी अपेक्षा आहे.