NASA ने शोधला ६३°C वर प्रजनन करणारा 'फायर अमिबा'! उकळत्या पाण्यातही जिवंत राहणारा अद्भुत जीव...

NASA Discovers 'Fire Amoeba': नासाच्या (NASA) संशोधकांनी अॅस्ट्रोबायोलॉजी क्षेत्रात एक अत्यंत अभूतपूर्व आणि क्रांतिकारक शोध लावला आहे. कॅलिफोर्नियातील एका ज्वालामुखीच्या प्रवाहातील अत्यंत उष्ण अन् उकळत्या पाण्यात वैज्ञानिकांना एका अद्भुत जीवाचा शोध लागला असून, त्याला 'फायर अमिबा' (NASA Fire Amoeba) असे नाव देण्यात आले आहे.हा जगातील पहिला असा जटील जीव (Eukaryote) ठरला आहे, जो चक्क ६३°C (१४५°F) इतक्या प्रलयंकारी तापमानातही स्वतःची संख्या वाढवू शकतो (प्रजनन करू शकतो). या शोधामुळे अंतराळ जीवशास्त्र आणि परग्रहावरील सजीवांच्या शोधाला एक पूर्णपणे नवीन वळण मिळाले आहे.. परग्रहावरील जीवसृष्टीच्या शोधाला मिळणार बळनासाच्या अॅस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्सच्या मते, हा शोध फक्त पृथ्वीपुरता मर्यादित नसून अंतराळ विज्ञानासाठी मैलाचा दगड ठरेल. मंगळ ग्रह किंवा बृहस्पतीचा (Guru) बर्फाच्छादित चंद्र 'युरोपा' यांसारख्या अत्यंत प्रतिकूल, विषारी आणि तीव्र वातावरणातही जटील सजीव अस्तित्त्वात असू शकतात, या सिद्धांताला आता भक्कम पुरावा मिळाला आहे.तसेच, या अमिबाच्या जनुकांपासून मिळणारे प्रोटीन्स भविष्यात बायोटेक्नॉलॉजी, वैद्यकीय संशोधन आणि औषध निर्मिती क्षेत्रात मोठे औद्योगिक बदल घडवून आणू शकतात..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....विज्ञानाचा जुना नियम मोडीत; ६०°C चा मर्यादा-रेषा ओलांडलीवैज्ञानिक परिभाषेनुसार, वनस्पती, प्राणी, बुरशी आणि मानवाचा समावेश 'युकॅरियोट्स' (Eukaryotes) म्हणजे जटील पेशी असलेल्या जीवांमध्ये होतो.जुन्या सिद्धांताला छेद: आतापर्यंत शास्त्रज्ञांचा असा ठाम समज होता की, जटील पेशी असलेले जीव ६०°C पेक्षा जास्त तापमान सहन करू शकत नाहीत. कारण एवढ्या तीव्र उष्णतेमध्ये कोणत्याही सजीवाचे DNA आणि प्रोटीन्स पूर्णपणे जळून नष्ट होतात.नवा विक्रम: यापूर्वी ६०°C तापमानात जगण्याचा उच्चांक काही विशिष्ट बुरशी आणि लाल शेवाळांच्या (Red Algae) नावावर होता. पण, या 'फायर अमिबा'ने ६३°C तापमानात यशस्वीरीत्या पेशींचे विभाजन करून प्रजनन करत विज्ञानाचा जुना इतिहास आणि नियम पूर्णपणे मोडीत काढला आहे..'सेल' जर्नलचा रिपोर्ट: ७०°C वरही जिवंत राहण्याची अद्भूत क्षमताप्रसिद्ध वैज्ञानिक जर्नल 'सेल' (Cell) मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, मुख्य संशोधक बेरिल रॅपपोर्ट (Beryl Rappaport) आणि त्यांच्या टीमने प्रयोगशाळेत या अमिबावर १७ वेगवेगळ्या तापमानांवर चाचण्या घेतल्या-६३°C वर प्रजनन: अमिबा ६३°C तापमानापर्यंत अतिशय सुलभतेने प्रजनन करतो.६४°C वर हालचाल: ६४°C (१४७°F) तापमानावर प्रजनन थांबत असले, तरी हा जीव अन्न शोधण्यासाठी सक्रियपणे हालचाल करतो.६६°C वर सुप्त अवस्था (Cyst): तापमान ६६°C च्या पुढे गेल्यास अमिबा स्वतःभोवती एक कडक, सुरक्षित कवच तयार करून सुप्त अवस्थेत जातो.७०°C चा प्रयोग: प्रयोगशाळेत ७०°C (१५८°F) च्या उकळत्या पाण्यात ५ मिनिटे ठेवल्यानंतरही या अमिबाने पुन्हा स्वतःला पूर्ववत (Recover) करून दाखवले. शेवटी ८०°C तापमानावर याच्या पेशी नष्ट झाल्या..DNA रिपेअरिंगचे अंतर्गत 'हाय-टेक' तंत्रज्ञानया 'फायर अमिबा'च्या जनुकीय रचनेचा (Genome) अभ्यास करताना शास्त्रज्ञांना त्याच्या शरीरात अत्यंत वेगळी कार्यप्रणाली आढळली-क्वालिटी कंट्रोल जीन्स: अति-उष्णतेमुळे खराब झालेले प्रोटीन्स आणि DNA तात्काळ दुरुस्त करण्यासाठी या अमिबामध्ये विशेष 'डीएनए रिपेअर जीन्स' आणि 'क्वालिटी कंट्रोल' सिस्टीम काम करते.हीट-शॉक प्रोटीन्स: याच्या शरीरात अति-उष्णता सहन करणारे विशेष 'हीट-शॉक प्रोटीन्स' आहेत, जे सामान्य जीवांमध्ये नसतात.उष्णता-प्रेमी जिवाणू हेच अन्न: हा अमिबा याच उकळत्या पाण्यात राहणाऱ्या इतर सूक्ष्म उष्णता-प्रेमी जिवाणूंना आपले अन्न बनवतो..NASA Roman: हबलपेक्षा तब्बल 1000 पट वेगवान! नासाची रोमन दुर्बीण अवकाशात; विश्वाच्या गूढ रहस्यांचा घेणार वेध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.