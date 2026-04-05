Battery : कितीही अन् कसं ही वापरा! 433 वर्षांपर्यंत चालेल 'ही' बॅटरी; NASA ने बनवला असा 'सेल' जो 5 पिढ्यांपर्यंत पुरवेल वीज

अंतराळात सूर्यप्रकाश नसलेल्या खोल अंधारातही अवकाशयान शेकडो वर्षे सतत चालू राहावे, यासाठी नासाने एक अद्भुत शोध लावला आहे. ही नवीन अणुबॅटरी जवळजवळ ४३३ वर्षे म्हणजे मानवी पाच पिढ्यांइतका काळ बिनखंडित वीज पुरवू शकते. सध्याच्या बॅटऱ्यांपेक्षा पाचपट जास्त आयुष्य असलेली ही बॅटरी अंतराळ संशोधनाच्या जगात नवी दिशा देऊ शकते..अंतराळ मोहिमांमध्ये वीजपुरवठा हा नेहमीच मोठा प्रश्न असतो. सूर्यापासून दूर गेल्यावर सौर पॅनेल निरुपयोगी ठरतात. अशा वेळी रेडिओआयसोटोप पॉवर सिस्टीम (RPS) वापरली जाते. ही प्रणाली रेडिओ सक्रिय पदार्थाच्या नैसर्गिक विघटनातून निर्माण होणाऱ्या उष्णतेला विजेत रूपांतरित करते. यासाठी फ्री पिस्टन स्टर्लिंग कन्व्हर्टर्स नावाची विशेष यंत्रे वापरली जातात, जी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणातही दीर्घकाळ बिनबिघाड काम करतात..आतापर्यंत या बॅटऱ्यांमध्ये प्लुटोनियम-238 चा वापर केला जायचा, ज्याचे आयुष्य फक्त ८८ वर्षे आहे. आता नासा अमेरिसियम-241या नव्या पदार्थावर काम करत आहे. याचे अर्धायुष्य ४३३ वर्षे आहे. म्हणजे तो खूप हळूहळू विघटित होतो आणि दीर्घकाळ सतत ऊर्जा पुरवत राहतो. लेस्टर विद्यापीठ आणि अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशाळांसोबत नासा या प्रकल्पावर काम करत आहे.ही नवीन बॅटरी प्लुटोनियमपेक्षा खूप चांगली आहे. तिचे आयुष्य शेकडो वर्षांचे आहे, तिला चार्जिंग किंवा देखभालीची गरज नाही आणि ती सूर्यप्रकाशाशिवायही पूर्ण क्षमतेने काम करते.सुरुवातीला शक्ती थोडी कमी असली तरी दीर्घकाळ अखंड वीजपुरवठा हा तिचा सर्वात मोठा फायदा आहे. यामुळे अंतराळयानातील उपकरणे, दळणवळण यंत्रणा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्षानुवर्षे सुरळीत चालू राहतील. जर ही बॅटरी यशस्वी झाली तर दूरच्या ग्रहांचा, सूर्यमालेच्या बाहेरील भागाचा आणि अगदी आंतरतारकीय अवकाशाचा शेकडो वर्षे अभ्यास शक्य होईल. पूर्वी वीज संपल्याने अनेक मोहिमा अर्धवट सोडाव्या लागल्या पण आता असे होणार नाही. अंतराळ संशोधन पूर्णपणे बदलून जाईल..सध्या ही बॅटरी चाचणी आणि विकासाच्या टप्प्यात आहे. अद्याप कोणत्याही अवकाशयानात तिचा वापर झालेला नाही. पण प्राथमिक चाचण्यांचे निकाल खूप आशादायक आहेत. शास्त्रज्ञांना विश्वास आहे की, भविष्यात ही बॅटरी पारंपरिक अणुबॅटऱ्यांची जागा घेईल आणि मानवाच्या अंतराळ प्रवासाला नवी उंची देईल. ही छोटीशी बॅटरी खरंच मानवी कल्पनाशक्तीची सीमा वाढवणारी आहे. ४३३ वर्षे...म्हणजे आज जन्मलेल्या मुलाची पुढची पाच पिढीही या बॅटरीच्या ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकेल. नासाच्या या शोधाने संपूर्ण जग उत्साहित झाले आहे.