Navratri Car Buying Dates : नवरात्रीत गाडी खरेदी करण्याचा शुभ मुहूर्त; हे 3 दिवस आहेत सगळ्यात बेस्ट, नव्या सुरुवातीसाठी लाभदायक

Navratri 2025 Auspicious Days : शारदीय नवरात्र २२ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. हिंदू धर्मात या नऊ दिवसांना विशेष महत्त्व आहे, जिथे माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची भक्तिभावाने पूजा केली जाते. या पवित्र काळात पूजा, उपवासासोबतच नवीन वाहन, मालमत्ता किंवा उपक्रम सुरू करण्यासाठी शुभ मुहूर्तांचा लाभ घेतला जातो. नवरात्रीत खरेदी केल्याने सुखसमृद्धी आणि देवीचा आशीर्वाद मिळतो, अशी श्रद्धा आहे. यंदा नवरात्रीत वाहन खरेदीसाठी कोणते दिवस शुभ आहेत, जाणून घ्या..२७ सप्टेंबर: शुभ खरेदीचा पहिला मुहूर्तनवरात्रीचा पाचवा दिवस, २७ सप्टेंबर (शनिवार) खरेदीसाठी अत्यंत शुभ आहे. अनुराधा नक्षत्रातील अभिजीत मुहूर्तावर नवीन वाहन, मालमत्ता किंवा घरगुती वस्तू खरेदी करणे फलदायी ठरेल. या दिवशी खरेदी केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धी येते, असे मानले जाते..Xiaomi ने लाँच केला सगळ्यात पावरफुल स्मार्टफोन; नेटवर्क नसेल तरी करू शकता कॉल, परवडणारी किंमत अन् फीचर्स एकदा बघाच.२९ सप्टेंबर: सातव्या दिवशी खरेदीचा शुभ योगनवरात्रीचा सातवा दिवस, २९ सप्टेंबर (सोमवार) हा देखील खरेदीसाठी उत्तम आहे. मूळ नक्षत्रातील अभिजीत मुहूर्तावर वाहन, फर्निचर किंवा मालमत्ता खरेदी केल्यास घरात सुखशांती आणि देवीचा कृपाशीर्वाद प्राप्त होतो. हा दिवस नवीन सुरुवातीसाठीही बेस्ट आहे..Whatsapp Remind Me : व्हॉट्सअॅपमध्ये आणखी एका गेमचेंजर फिचरची एंट्री, कसे वापराल 'रिमाइंड मी', जाणून घ्या एका क्लिकवर...२ ऑक्टोबर: दसऱ्याचा शुभ मुहूर्तविजयादशमी, २ ऑक्टोबर (गुरुवार) हा नवीन वाहन खरेदी आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सर्वोत्तम दिवस आहे. उत्तराषाढा आणि श्रावण नक्षत्रातील अभिजीत मुहूर्तावर केलेली खरेदी किंवा नवीन उपक्रम तुमच्या प्रगतीला चालना देऊ शकतात..३ ऑक्टोबर: विजयादशमीचा दुसरा दिवसजर तुम्ही नवरात्री किंवा दसऱ्याला खरेदी करू शकला नाहीत तर ३ ऑक्टोबर (शुक्रवार) हा देखील शुभ आहे. श्रावण आणि धनिष्ठा नक्षत्रांच्या संयोगात वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी केल्याने समृद्धी आणि यश मिळते.नवरात्रीच्या या शुभ तारखांना खरेदी करून तुम्ही देवीच्या आशीर्वादाने नवीन सुरुवात करू शकता..FAQsWhat are the auspicious days for vehicle purchase during Navratri 2025?नवरात्री २०२५ मध्ये वाहन खरेदीसाठी शुभ दिवस कोणते आहेत?२७ सप्टेंबर, २९ सप्टेंबर, २ ऑक्टोबर आणि ३ ऑक्टोबर हे वाहन खरेदीसाठी शुभ दिवस आहेत.Why is Navratri considered ideal for shopping?नवरात्री खरेदीसाठी आदर्श का मानली जाते?नवरात्रीत शुभ मुहूर्तांवर खरेदी केल्याने माता दुर्गेचा आशीर्वाद मिळतो आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते.Can I start a new business on Dussehra 2025?दसऱ्याच्या २०२५ मध्ये नवीन व्यवसाय सुरू करू शकतो का?होय, २ ऑक्टोबर (दसरा) हा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अत्यंत शुभ दिवस आहे.Which Nakshatra is best for shopping during Navratri 2025?नवरात्री २०२५ मध्ये खरेदीसाठी कोणते नक्षत्र सर्वोत्तम आहे?अनुराधा, मूळ, उत्तराषाढा आणि श्रावण नक्षत्रांमधील अभिजीत मुहूर्त खरेदीसाठी शुभ आहे.What are the benefits of buying during Navratri?नवरात्रीत खरेदी करण्याचे फायदे काय आहेत?नवरात्रीत खरेदी केल्याने सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धी आणि देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.