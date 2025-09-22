Navratri Wishes 2025: स्टिकर नाही, AI क्रिएशन ‘खास’! नवरात्रीसाठी Gemini आणि ChatGPT ने फोटो तयार करा आणि सर्वांना द्या शुभेच्छा

थोडक्यात:नवरात्रीसाठी Google Gemini आणि ChatGPT चा वापर करून खास आणि आकर्षक फोटो सहज तयार करता येतात.पारंपरिक स्टिकर्सऐवजी AI तंत्रज्ञानाने बनवलेले फोटो सोशल मीडियावर थेट शेअर करता येतात.दिलेल्या प्रॉम्प्ट्स वापरून रंगीत, धार्मिक आणि सणासुदीच्या थीमवर फोटो बनवता येतात.AI-Created Navratri Wishes 2025: यंदा २२ सप्टेंबर २०२५ पासून नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. हा सण भारतभर मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात साजरा केला जातो. चैत्र आणि शारदीय नवरात्रीला विशेष महत्त्व असून, साधारणतः नऊ दिवसांचा असणारा हा उत्सव यंदा ११ दिवसांचा आहे, त्यामुळे आनंद आणि उत्साह आणखी वाढला आहे..या कालावधीत लोक देवीची पूजा करतात, उपवास धरतात आणि डांडिया-गरब्यासारख्या पारंपरिक नृत्यांचा आनंद घेतात. एकमेकांना शुभेच्छा देणे ही या सणाची एक सुंदर परंपरा आहे.मात्र, आजच्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे अनेकांना प्रत्यक्ष भेटून शुभेच्छा देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे WhatsApp, Instagram यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अनेक जण दूर असूनही एकमेकांना शुभेच्छा पाठवतात..Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: संजय गांधी निराधार योजना कोणासाठी आहे? जाणून घ्या फायदे आणि अर्ज कसा करावा.Google Gemini आणि ChatGPTपूर्वी यासाठी स्टिकर पॅक डाउनलोड करावा लागायचा, पण आता AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे आणखी सोपे आणि आकर्षक झालं आहे. Google Gemini आणि ChatGPT यांसारख्या आधुनिक AI टूल्सचा वापर करून तुम्ही तुमच्या कल्पनांनुसार खास नवरात्रोत्सवासाठी फोटो तयार करू शकता आणि ते थेट शेअरही करू शकता.ट्रेंड फोटोगेल्या काही काळापासून साडी आणि पारंपरिक पोशाखांचा ट्रेंड जोरदार वाढत आहे. Google Gemini च्या Nano Banana टूलचा वापर करून लोकांनी विविध प्रकारचे फोटो तयार करून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक मिळवले आहे. आता नवरात्रीच्या सणानिमित्त, तुम्हीही Google Gemini मध्ये सोप्या प्रॉम्प्ट्सचा वापर करून मनमोहक नवरात्री फोटो सहज बनवू शकता..Flight Safety Tips: टेकऑफ-लँडिंगवेळी एअर होस्टेस खिडकीचे शेड्स का उघडायला सांगतात? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण.नवरात्रीसाठी फोटो बनवण्यासाठी वापरा हा प्रॉम्प्ट्सप्रॉम्प्ट १:“Create a vibrant Navratri greeting card with warm shades of red, orange, and gold. Include a glowing diya, marigold flowers, traditional dandiya sticks, and a beautiful idol of Goddess Durga in the center. Add elegant corner patterns. At the top, write ‘Happy Navratri’ in golden calligraphy and below include the message: ‘May Maa Durga bless you with strength, prosperity, and happiness this Navratri.’ Make the design traditional and festive.”प्रॉम्प्ट २:“Create a colorful and joyful Navratri greeting with shades of red, yellow, green, and orange. Add marigold garlands, rangoli designs, and dandiya dance silhouettes. Place Goddess Durga’s face with a divine glow in the center. Write ‘Happy Navratri’ in bold festive letters, and below add: ‘Celebrate these nine nights with joy, devotion, and togetherness.’ The design should be lively and cheerful.”.फोटो कसे तयार कराल?ChatGPT आणि Google Gemini तुमच्या मोबाइलमध्ये किंवा त्यांच्या WhatsApp नंबरवर वापरा.Gemini मध्ये Nano Banana टूल निवडा.वर दिलेल्या प्रॉम्प्ट्सपैकी कोणताही प्रॉम्प्ट वापरून फोटो तयार करा.फोटो डाउनलोड करा आणि साठवून ठेवा..FAQs1. नवरात्रीसाठी AI वापरून फोटो कसा तयार करावा? (How to create Navratri photos using AI?)Google Gemini आणि ChatGPT वापरून Nano Banana टूलमध्ये प्रॉम्प्ट टाकून फोटो तयार करू शकता.2. AI द्वारे बनवलेले फोटो कुठे वापरता येतील? (Where can AI-created photos be used?)हे फोटो WhatsApp, Instagram, Facebook यांसारख्या सोशल मीडियावर थेट शेअर करता येतात.3. नवरात्रीसाठी फोटो बनवण्यासाठी कोणते रंग आणि थीम वापराव्यात? (What colors and themes should be used for Navratri photos?)लाल, नारंगी, सोनेरी, पिवळा, हिरवा या रंगांचा वापर करून पारंपरिक आणि धार्मिक थीमसह फोटो बनवावा.4. AI फोटो बनवताना कोणते प्रॉम्प्ट वापरू शकतो? (What prompts can be used to create AI photos?)दिलेल्या प्रॉम्प्ट्समध्ये देवीच्या मूर्ती, दिवा, डांडिया, मोगरा आणि शुभेच्छा संदेश यांचा समावेश असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.