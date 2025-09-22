विज्ञान-तंत्र

Navratri Wishes 2025: स्टिकर नाही, AI क्रिएशन ‘खास’! नवरात्रीसाठी Gemini आणि ChatGPT ने फोटो तयार करा आणि सर्वांना द्या शुभेच्छा

Create Unique Navratri Wishes 2025: जर तुम्ही अजूनही नवरात्रीच्या शुभेच्छांसाठी स्टिकर डाउनलोड करत असाल, तर थांबा! आता Google Gemini आणि ChatGPT चा वापर करून सुंदर फोटो तयार करा आणि आपल्या प्रियजनांना खास शुभेच्छा द्या
Create Unique Navratri Wishes 2025

Create Unique Navratri Wishes 2025

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. नवरात्रीसाठी Google Gemini आणि ChatGPT चा वापर करून खास आणि आकर्षक फोटो सहज तयार करता येतात.

  2. पारंपरिक स्टिकर्सऐवजी AI तंत्रज्ञानाने बनवलेले फोटो सोशल मीडियावर थेट शेअर करता येतात.

  3. दिलेल्या प्रॉम्प्ट्स वापरून रंगीत, धार्मिक आणि सणासुदीच्या थीमवर फोटो बनवता येतात

Loading content, please wait...
Navratri Festival
marathi
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Culture
Navratri Celebration
Chatgpt
Google Gemini
ChatGPT outage
Google Gemini AI

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com