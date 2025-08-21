Mobile Charging Tips : मोबाईल चार्ज करताना अजिबात करू नका 'या' 2 चुका, नाहीतर शॉर्ट सर्किट होणारच!

पावसाळ्यात स्मार्टफोन चार्ज करताना छोटीशी चूक तुम्हाला महागात पडू शकते. हवेत आर्द्रता वाढल्याने फोनच्या चार्जिंग पोर्टमध्ये पाणी शिरल्यास शॉर्ट सर्किट होऊन फोनचे मदरबोर्ड खराब होऊ शकते. यामुळे महागडी दुरुस्ती किंवा फोन बंद पडण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पावसाळ्यात फोन चार्ज करताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे..आजकाल बहुतांश स्मार्टफोन्स वॉटरप्रूफ किंवा स्प्लॅश प्रूफ आयपी रेटिंगसह येतात. तरीही चार्जिंग पोर्टमध्ये पाणी शिरल्यास नुकसान होण्याची शक्यता असते. विशेषतः मिडरेंज आणि बजेट फोन ज्यांचे आयपी रेटिंग कमी असते ते या समस्येला अधिक बळी पडतात. प्रीमियम फोन्स जसे की गूगल पिक्सेल, सॅमसंग गॅलक्सी एस सिरीज आणि आयफोन्समध्ये चार्जिंग पोर्ट ओले असल्यास सूचना देणारी यंत्रणा असते. उदाहरणार्थ गूगल पिक्सेलच्या नवीन अँड्रॉइड 16 मध्ये ओलावा आढळल्यास यूएसबी पोर्ट स्वयंचलितपणे बंद होते जोपर्यंत फोन पूर्णपणे कोरडा होत नाही..फेसबुक अन् इन्स्टाग्राममध्ये आलं भन्नाट फीचर! रील अन् व्हिडिओ बनवणाऱ्यासाठी खूप फायद्याचं, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.काय काळजी घ्याल?फोन चार्ज करण्यापूर्वी चार्जिंग पोर्ट पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री करा. ओलावा असल्यास शॉर्ट सर्किटमुळे फोन किंवा चार्जर खराब होऊ शकते ज्यामुळे आग लागण्याचा धोकाही आहे.पावसात फोन ओला झाल्यास तो पूर्णपणे कोरडा करूनच चार्जिंगला लावा.चार्जरचा यूएसबी पोर्ट आणि विद्युत सॉकेटही तपासा. पावसाळ्यात सॉकेटमध्येही ओलावा शिरू शकतो ज्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊ शकते..Elon Musk : तुमच्या आधार कार्डची माहिती इलॉन मस्कच्या हातात; भारत सरकारने असं का केलं? नेमका विषय जाणून घ्या.पावसाळ्यात थोडी काळजी तुमचा फोन आणि तुमचे पैसे दोन्ही वाचवू शकते. म्हणून चार्जिंग करताना सावधगिरी बाळगा आणि महागड्या दुरुस्तीपासून स्वतःला वाचवा. फोन ओला असेल तर तो कोरडा होईपर्यंत धीर धरा कारण तुमची आणि तुमच्या मोबाईलची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची आहेFAQsWhy is charging a phone during the rainy season risky?पावसाळ्यात फोन चार्ज करणे का धोकादायक आहे?पावसाळ्यात हवेत आर्द्रता जास्त असते, ज्यामुळे चार्जिंग पोर्टमध्ये पाणी शिरून शॉर्ट सर्किट होऊ शकते, ज्याने फोन किंवा चार्जर खराब होऊ शकते.How can I ensure my phone’s charging port is safe before charging?चार्जिंगपूर्वी फोनचे चार्जिंग पोर्ट सुरक्षित आहे याची खात्री कशी करावी?फोन आणि चार्जरचे पोर्ट पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री करा. ओलसर असल्यास कापडाने पुसून किंवा हेअर ड्रायरने कोरडे करा.Are all phones safe to charge if they get wet in the rain?पावसात ओले झालेले सर्व फोन चार्ज करण्यास सुरक्षित आहेत का?नाही, कमी आयपी रेटिंग असलेले मिड-रेंज आणि बजेट फोन ओलाव्यामुळे खराब होऊ शकतात, तर प्रीमियम फोनमध्ये सूचना यंत्रणा असते.What should I do if my phone gets wet in the rain?पावसात फोन ओला झाल्यास काय करावे?फोन पूर्णपणे कोरडा होईपर्यंत चार्जिंग टाळा, स्वच्छ कापडाने पुसा आणि गरज पडल्यास तांदूळ किंवा सिलिका जेलमध्ये ठेवा.Can a wet charger cause damage to my phone?ओला चार्जर फोनचे नुकसान करू शकतो का?होय, ओल्या चार्जरमुळे शॉर्ट सर्किट होऊन फोन किंवा चार्जर खराब होऊ शकते, त्यामुळे चार्जरही कोरडा असल्याची खात्री करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.