Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत

आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया आता नवीन आधार ॲपमुळे एकदम फास्ट आणि सोपी झाली आहे. नवीन बदलांनुसार पत्ता आणि मोबाईल नंबर अपडेट करण्याच्या सुविधा या ॲपमध्ये उपलब्ध आहे. चला तर जाणून घेऊया घरबसल्या ही माहिती अपडेट करण्याची काय पद्धत आहे.घरबसल्या पत्ता बदलणे (Address Update)नवीन आधार ॲपवर पत्ता बदलण्यासाठी तुम्हाला आधार सेंटरवर जाण्याची गरज नाही. ॲपमध्ये लॉगिन केल्यानंतर 'Update Address' पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा नवीन पत्ता प्रविष्ट करा आणि पुराव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज (उदा. रेशन कार्ड, वीज बिल, किंवा पासपोर्ट) स्कॅन करून अपलोड करा. यासाठी ५० रुपये शुल्क आकारले जाते आणि सात ते आठ दिवसांत तुमचा पत्ता अपडेट होतो.मोबाईल नंबर अपडेटची नवी सुविधायापूर्वी मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आधार केंद्रावर जावे लागायचे मात्र नवीन अपडेटनुसार आता नागरिक Face Authentication (चेहऱ्याची पडताळणी) आणि OTP द्वारे घरी बसूनच मोबाईल नंबर अपडेट करू शकतील. यासाठी आधार केंद्रावर जाण्याची किंवा प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक्स देण्याची गरज नाही. ॲपमधील 'Mobile Number Update' सेक्शनमध्ये जाऊन नवीन नंबर टाकून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते .फेस ऑथेंटिकेशन आणि सुरक्षानवीन आधार ॲपमध्ये सुरक्षिततेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. जेव्हा तुम्ही नंबर किंवा पत्ता अपडेट करता, तेव्हा ॲप तुमची ओळख पटवण्यासाठी 'फेस ऑथेंटिकेशन' फीचरचा वापर करते. यामुळे केवळ मूळ आधारधारकच स्वतःची माहिती बदलू शकतो, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते.अपडेटेड फी आणि मर्यादापत्ता अपडेट करण्यासाठी ५० रुपये शुल्क लागते.. तर नवीन नियमांनुसार मोबाईल नंबर अपडेट करण्यासाठी ७५ रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाऊ शकते. लक्षात ठेवा की केवळ नोंदणीकृत मोबाईल नंबर सक्रिय असल्यास किंवा फेस ऑथेंटिकेशन यशस्वी झाल्यासच ही प्रक्रिया घरबसल्या पूर्ण होते. अॅपचे फायदेया नव्या मुळे आता तुम्हाला सोबत आधार कार्डची प्रत्यक्ष प्रत बाळगण्याची गरज नाही. तुम्ही एकाच ॲपमध्ये कुटुंबातील ५ सदस्यांची आधार प्रोफाईल जोडू शकता. सिम कार्ड घेणे किंवा हॉटेल चेक इनसाठी हे डिजिटल आधार वैध ओळखपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते.