Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत

New Aadhaar App Address face authentication: आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया आता 'नवीन आधार ॲप'मुळे अतिशय जलद आणि सुलभ झाली आहे. नवीन बदलांनुसार, पत्ता आणि मोबाईल नंबर अपडेट करण्याच्या सुविधा उपलब्ध झाली आहे
Saisimran Ghashi
आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया आता नवीन आधार ॲपमुळे एकदम फास्ट आणि सोपी झाली आहे. नवीन बदलांनुसार पत्ता आणि मोबाईल नंबर अपडेट करण्याच्या सुविधा या ॲपमध्ये उपलब्ध आहे. चला तर जाणून घेऊया घरबसल्या ही माहिती अपडेट करण्याची काय पद्धत आहे

