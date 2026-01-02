Astronomical Events 2026: नववर्षात ४ सुपरमून, २ ब्लूमून व १२ उल्कावर्षाव; देशवासीयांना विविध खगोलीय घटनांची मिळणार पर्वणी

New Year Astronomical Events: नववर्ष २०२६ मध्ये अंतराळात विविध खगोलीय घटना घडणार असून देशवासीयांना विलोभनीय अवकाशीय दृश्य पाहावयास मिळणार आहेत, भारतात केवळ एक खग्रास चंद्रग्रहण होणार असले तरी, १० धुमकेतू, ४ सुपरमून, २ ब्लूमून, १२ उल्कावर्षावसह चंद्रासोबत ग्रह-ताऱ्यांच्या शेकडो युती, ग्रहांच्या प्रतियुती, तेजस्वी ग्रह-तारे आणि इस्रोच्या सात मोहिमा बघायला मिळणार आहे, अशी माहिती खगोल अभ्यासक व स्काय वॉच ग्रुपचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली..२०२६ वर्ष हे खगोलीय घटनांच्या बाबत गतवर्षांसारखेच आहे. कारण या वर्षात चार चंद्र व सूर्य ग्रहणापैकी तीन मार्च रोजी होणारे एकच खग्रास चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये १७ फेब्रुवारी रोजी होणारे कंकणाकृती सूर्य ग्रहण, तीन मार्चला खग्रास चंद्रग्रहण, १२ ऑगस्टला खग्रास सूर्यग्रहण आणि २८ ऑगस्टला खंडग्रास चंद्रग्रहण होणार आहेत. वर्षभरात एकूण चार ग्रहणे होणार असली तरी, भारतातून मात्र ३ मार्चचेच खग्रास चंद्रग्रहण दिसणार आहे. हे ग्रहण रात्री ६.४७वाजता सुरू होणार असल्याचे प्रा. चोपणे यांनी सांगितले..नववर्षांत धुमकेतूच्या अनेक घटना घडणार आहेत. यातील जानेवारी महिन्यात ७, ८, ९, २६ आणि २८ जानेवारीला पाच घूमकेतू दिसण्याच्या कक्षेत असतील.यातील चार धुमकेतू साध्या डोळ्याने, तर अन्य सहा धूमकेतू दुर्बीणीच्या मदतीने पाहता येणार आहे. १८ मार्च, २३ एप्रिल, २५ जून, २३ ऑगस्ट, २८ ऑक्टोबर व १२ नोव्हेंबरला ७ ते १० मॅग्निट्युडचे धुमकेतू दिसणार असल्याचे ते म्हणाले..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तीन सुपरमून आणि दोन ब्लू मून दिसणार आहे. ३ जानेवारी, २४ नोव्हेंबर आणि २३ डिसेंबरला होणारी पौर्णिमा ही सुपरमून असेल, तर ३१ मे आणि १५ जूनला ब्लू मून दिसेल. सुपरमूनच्या वेळेस चंद्र १४ टक्के मोठा आणि ३० टक्के प्रकाशमान दिसेल. १५ जून व ३१ मे रोजी ब्लू मून दिसेल. याशिवाय या वर्षांत खगोलप्रेमींना जवळजवळ १० चांगले उल्कावर्षाव पाहण्याचीही संधी मिळणार आहे..अभ्यासाची संधीया खगोलीय घटना विद्यार्थ्यांना अभ्यास व मनोरंजनासाठी उपयुक्त असून कसलीही अंधश्रद्धा न बाळगता या घटनांचा आनंद घ्यावा. याशिवाय इस्रोच्या महत्त्वाकांक्षी गगनयान मोहिमाही होणार असून, २०२७ मध्ये चार चंद्रयान व २०३० मध्ये दोन मंगळयान अपेक्षित आहेत. याशिवाय २०२६ मध्ये शुक्रवान व २०२८ मध्ये अंतरिक्ष केंद्राचीही इस्त्रोची तयारी असल्याचे प्रा. चोपणे यांनी सांगितले..अवकाशात दिसणार अनेक ग्रहांची परेडया वर्षांच्या सुरवातीलाच आणि जवळजवळ वर्षभर बुध, शुक्र, मंगळ, गुरू आणि शनी ग्रह तसेच युरेनस व नेपचून हे ग्रह संध्याकाळ व काही काळ सकाळी आकाशात दिसणार आहेत. खगोलप्रेमींना अनेक महिने या ग्रहांची परेड पाहता येईल. याशिवाय वर्षभर चंद्र, मंगळ, शुक्र, गुरू आणि शनी या ग्रहांचे काही पिधान व युतीही या कालावधीत दिसतील. तसेच नववर्षात ३ जानेवारीला पृथ्वी, चंद्र सूर्याजवळ, १० जानेवारीला गुरूचे अपोजिशन, ४ ऑक्टोबरला शनीचे अपोझिशन आणि २७ जुलैला प्लुटोचे अपोझिशनही राहणार असल्याचे प्रा. चोपणे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.